Με άνοδο έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, με ώθηση από την Oracle, καθώς το trade τεχνητής νοημοσύνης (AI) προσπαθεί να ανακτήσει τη σταθερότητά του μετά από μία περίοδο μεταβλητότητας.

Ο δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε 1,31%, κλείνοντας στις 23.307,62 μονάδες. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,88% για να κλείσει στις 6.834,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης Dow Jones ανέβηκε κατά 183,04 μονάδες ή 0,38% και έκλεισε στις 48.134,89 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle ενισχύθηκαν κατά 6,6% μετά την ανακοίνωση ότι η TikTok συμφώνησε να πωλήσει τις αμερικανικές της δραστηριότητες σε μια νέα κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον κολοσσό λογισμικού και τον επενδυτή ιδιωτικού κεφαλαίου Silver Lake.

Η άνοδος σηματοδοτεί μια αλλαγή πλεύσης για τη μετοχή, η οποία βρέθηκε υπό πίεση αυτήν την εβδομάδα μετά από αναφορά που αποκάλυπτε ότι η εταιρεία υποδομών cloud έχασε ένα σημαντικό υποστηρικτή ενός από τα έργα των data centers της, λόγω ανησυχιών για το χρέος της εταιρείας και τα επίπεδα δαπανών για AI. Αυτό επηρέασε αρνητικά και άλλες μετοχές συνδεδεμένες με την AI, όπως η Broadcom και η Advanced Micro Devices.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές της εταιρείας τσιπ AI, Nvidia, αυξήθηκαν σχεδόν 4% μετά από δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο πηγές, ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την προοπτική η εταιρεία να πωλήσει τα προηγμένα τσιπ AI της στην Κίνα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτρέψει στη Nvidia να στείλει τα τσιπ AI H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στη χώρα.

Επιπλέον, οι μετοχές της Micron Technology συνέχισαν τα κέρδη τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, με άνοδο περίπου 7%. Η μετοχή εκτοξεύθηκε 10% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ισχυρής καθοδήγησης για τα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου, προσφέροντας διαβεβαίωση στους επενδυτές μετά τις πρόσφατες συνεδριάσεις που είχαν σημαδευτεί από αναταράξεις στον κλάδο της AI.

«Οι μαζικές εκδόσεις χρέους από ορισμένους hyperscalers, ορισμένες επιχειρήσεις AI, θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις αγορές μέχρι το 2026», δήλωσε στο CNBC ο Τομ Γκάρετσον, ανώτερος στρατηγικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην RBC Wealth Management. «Αλλά πάλι, πρόκειται για μερικές από τις καλύτερα αξιολογημένες εταιρείες όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα. Προφανώς έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν το χρέος για να χρηματοδοτήσουν κάποια από αυτά τα έργα».

«Συνεχίζουμε να βασιζόμαστε σε ορισμένες δαπάνες κεφαλαίου για να στηρίξουν ένα ευρύτερο ή πιθανώς καλύτερο υπόβαθρο ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Αυτό λαμβάνει χώρα μετά το γεγονός ότι οι δείκτες S&P 500 και Dow τερμάτισαν και οι δύο το τετραήμερο αρνητικό σερί τους στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Με τις κινήσεις της Παρασκευής, ο S&P 500 σημείωσε οριακή άνοδο 0,1%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,5%. Ο Dow, ωστόσο, υποχώρησε κατά 0,7%.

Η Nike ήταν ανάμεσα στους χαμένους της ημέρας, καθώς οι μετοχές της υποχώρησαν 10,5%, μετά την πτώση των εσόδων της στην αγορά της Κίνας κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης επιπτώσεις από τις αυξήσεις δασμών, αναφέροντας πλήγμα στα μεικτά περιθώρια κέρδους λόγω των επιβαρύνσεων.