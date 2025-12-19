Μητσοτάκης-από-Βρυξέλλες:-«Η-Ευρώπη-στέκεται-έμπρακτα-στο-πλευρό-της-Ουκρανίας»

«Έγινε μια εκτενέστατη συζήτηση που εξέτασε και τις δύο επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση», δήλωσε ο Πρωθυπουργός, «λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα και τις νομικές δυσκολίες του εγχειρήματος να αξιοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι παγωμένοι ρωσικοί πόροι. Ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν αποκλείστηκε στα συμπεράσματα τα οποία συμφωνήσαμε, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο επεξεργασίας σε περίπτωση που καταλήξουμε σε αυτή τη λύση».

Και κατέληξε: «Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας όπως είπα το περιθώριο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, χωρίς να υπάρχουν πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη».

