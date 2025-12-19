«Μπλε» τιμολόγια ρεύματος: Εξοικονόμηση έως 320 ευρώ τον χρόνο – «Πλώρη» για 2 εκατ. οικιακούς πελάτες

Με ένα ανταγωνιστικό «μπλε» τιμολόγιο, ένα νοικοκυριό πλήρωσε το 2025 475 ευρώ, έναντι 804 ευρώ με ένα «πράσινο». 1,5 εκατ. νοικοκυριά σε σταθερό συμβόλαιο τον Οκτώβριο.

Με τον ανταγωνισμό των προμηθευτών ρεύματος να έχει επικεντρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή κυρίως στα σταθερά τιμολόγια, τα νοικοκυριά μπορούν να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων, επιλέγοντας ένα «μπλε» συμβόλαιο και εγκαταλείποντας το «πράσινο» τιμολόγιο στο οποίο μετέπεσαν από τις αρχές του 2024, όταν έληξαν τα προσωρινά μέτρα στη λιανική ρεύματος.

Ο λόγος είναι πως το πλεονέκτημα των σταθερών τιμολογίων δεν περιορίζεται στο γεγονός ότι προφυλάσσει τους καταναλωτές από το ρίσκο μιας ενδεχόμενης εκτίναξης των χονδρεμπορικών τιμών, η οποία θα παρέσυρε προς τα πάνω και τα κόστη τους, αν είναι συμβεβλημένοι σε κάποιο κυμαινόμενο προϊόν. Αντίθετα, και στις τρέχουσες τιμές χονδρικής, μπορεί κανείς να βρει σταθερά συμβόλαια τα οποία θα «κουρέψουν» σημαντικά το κόστος που πληρώνει για ρεύμα ένα νοικοκυριό, συγκριτικά με τα ειδικά προϊόντα.

Με βάση τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το - η μείωση αυτή έφτασε ακόμη και τα 330 ευρώ το 2025. Το νούμερο αυτό προκύπτει για ένα τυπικό νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 300 κιλοβατώρες, αντιπαραβάλλοντας τη συνολική του επιβάρυνση για το 12μηνο στην περίπτωση που βρίσκεται σε ένα από τα κατά κανόνα ακριβότερα «πράσινα» τιμολόγια, σε σύγκριση με το να είναι συμβεβλημένο σε ένα ανταγωνιστικό «μπλε» συμβόλαιο.

41% φθηνότερες οι σταθερές χρεώσεις

Ενδεικτικό της εξοικονόμησης χρημάτων είναι το γεγονός ότι παρά τη «βουτιά» που σημείωσαν τα πράσινα τιμολόγια την άνοιξη, δεν υπήρξε κανένας μήνας που το συγκεκριμένο ειδικό προϊόν να είναι φθηνότερο από το μπλε συμβόλαιο.

Επομένως, μοιάζει μάλλον φυσιολογική εξέλιξη το γεγονός ότι για το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού του (δηλαδή για πάγιο και τις κιλοβατώρες που «έκαψε», χωρίς τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τα τέλη υπέρ τρίτων), ο οικιακός καταναλωτής με το ακριβό «πράσινο» προϊόν κατέβαλε 804 ευρώ περίπου συνολικά το 2025.

Στον αντίποδα, ένα αντίστοιχο νοικοκυριό με την ίδια κατανάλωση πλήρωσε μόλις 475 ευρώ, αν ήταν συμβεβλημένος στο ανταγωνιστικό «μπλε» τιμολόγιο. Επομένως, εξοικονόμησε ούτε λίγο ούτε πολύ 329 ευρώ συνολικά, δηλαδή το 41% των χρημάτων που στοίχιζε το πράσινο τιμολόγιο.

Σε μηνιαία βάση, η εξοικονόμηση ήταν γύρω στα 27 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους υπολογισμούς λήφθηκε υπόψη η επιδότηση που έδωσε η πολιτεία το πρώτο τρίμηνο του έτους στα κυμαινόμενα τιμολόγια, λόγω των υψηλών χονδρεμπορικών τιμών.

Οι αιτίες

Όπως έχει γράψει το -, οι ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών συμβολαίων μπορούν εν μέρει να δικαιολογηθούν από το γεγονός ότι τα προϊόντα συνοδεύονται «δένουν» τον πελάτη για τουλάχιστον 12μηνο, μέσω της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης – σε αντίθεση με τα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία ένας καταναλωτής μπορεί να εγκαταλείψει ανά πάσα στιγμή. Το γεγονός αυτό σημαίνει μειωμένο ρίσκο για τον προμηθευτή για «φέσι» από τον πελάτη του, όπως και το ότι για 12 μήνες για τον συγκεκριμένο καταναλωτή δεν επιβαρύνεται από κόστος προσέλκυσης νέων πελατών.

Ενσωματώνοντας την έλλειψη αυτών των δύο επιβαρύνσεων στη σταθερή χρέωση, οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά μπλε τιμολόγια. Πάντως, όπως επισημαίνουν πηγές του κλάδου ακόμη κι έτσι ορισμένα σταθερά προϊόντα στην εγχώρια αγορά κινούνται αφύσικα χαμηλά, υπό την έννοια ότι πωλούνται φθηνότερα από τις τιμές που πληρώνει η ίδια η εταιρεία για να προαγοράσει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, εκτιμούν ότι «στο παιχνίδι» μπαίνουν και οι επιθετικές εμπορικές πολιτικές ορισμένων εταιρειών, οι οποίες θέλουν να αυξήσουν πελατολόγιο. Επομένως, επί της ουσίας επιδοτούν τα μπλε τιμολόγιά τους με έσοδα από άλλες δραστηριότητες, όπως από τη συμμετοχή τους και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επέλαση των «μπλε» τιμολογίων

Σε κάθε περίπτωση, η οικονομία που μπορούν να εξασφαλίσουν πολλά «μπλε» τιμολόγια, εξηγεί γιατί κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Έτσι, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα κλείσουν το έτος με 1,7 εκατομμύρια οικιακούς καταναλωτές, με την πελατειακή τους βάση να ενισχύεται στα 2 εκατομμύρια μέσα μόλις στο πρώτο δίμηνο του 2026.

Αφετηρία θα αποτελέσει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ), τα σταθερά συμβόλαια τον Οκτώβριο έσπασαν το φράγμα των 1,5 εκατ. νοικοκυριών, έχοντας μία καταναλωτική βάση 1.530.171 πελατών. Συγκρίνοντας το παραπάνω νούμερο, με τις «επιδόσεις» στο τέλος του 2024, προκύπτει πως το τελευταίο 10μηνο οι σταθερές χρεώσεις «κέρδισαν» 730.000 περίπου νοικοκυριά. Όπως είναι φυσικό, αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα «πράσινα» προϊόντα.

Αν και βέβαια δεν σταμάτησαν να έχουν τη μερίδα του λέοντος στους οικιακούς καταναλωτές (με 3,5 εκατ. πελάτες τον Οκτώβριο) μέσα στο 2025 έχασαν 742.000 νοικοκυριά. Από την άλλη πλευρά, εικόνα σταθερότητας προκύπτει για τα «κίτρινα» τιμολόγια, τα οποία τον Οκτώβριο είχαν 851.000 πελάτες περίπου.

Ανάλογες τάσεις επικρατούν και στα επαγγελματικά συμβόλαια, με τα «μπλε» τιμολόγια να έχουν «κερδίσει» το πρώτο 10μηνο 274.000 πελάτες και να διαμορφώνονται σε 368.000 επιχειρήσεις. Τα «πράσινα» προϊόντα απώλεσαν 284.000 επιχειρήσεις και προσέγγιζαν τον Οκτώβριο τα 973.000 μη οικιακά συμβόλαια. Σε παρόμοια επίπεδα κινούνται εντός του 2025 τα «κίτρινα» τιμολόγια, με την καταναλωτική τους βάση τον Οκτώβριο να κινείται στα επίπεδα των 279.000.