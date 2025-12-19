Οι-ΗΠΑ-επιβάλλουν-νέες-κυρώσεις-σε-επτά-άτομα-που-σχετίζονται-με-τη-Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις σε επτά άτομα, οι οποίες σχετίζονται με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών την Παρασκευή.

Τη σαφή πρόθεση της Ουάσινγκτον να επιδιώξει αλλαγή στο σημερινό καθεστώς της Βενεζουέλας εξέφρασε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ρωσικής στήριξης προς το Καράκας, την ώρα που η Μόσχα είναι απορροφημένη από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός χαρακτήρισε το υφιστάμενο status quo στη Βενεζουέλα «απαράδεκτο» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο Ρούμπιο εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τη στάση της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στο καθεστώς του Καράκας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.