Οι-50-πιο-πολύτιμες-αθλητικές-ομάδες-στον-κόσμο-το-2025

Των Brett Knight και Justin Teitelbaum

Πριν από έξι χρόνια, η πιο πολύτιμη αθλητική ομάδα του κόσμου είχε αξία 5 δισ. δολάρια. Σήμερα, το ποσό αυτό δεν θα την έβαζε καν στην πρώτη 50άδα.

Οι Dallas Cowboys παραμένουν στην πρώτη θέση, όπως κάθε χρόνο από το 2016, αλλά σήμερα η αξία της ομάδας του αμερικανικού football ανέρχεται στα 13 δισ. δολάρια.

Συνολικά, οι 50 κορυφαίες ομάδες αξίζουν πάνω από 353 δισ. δολάρια, ή κατά μέσο όρο 7,1 δισ. δολάρια έκαστη — αύξηση 22% από το 2024 και άνω του 50% σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν. Οκτώ franchises στις 50 κορυφαίες ομάδες σημείωσαν ετήσια αύξηση τουλάχιστον 30%, και ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις Ferrari και Mercedes της Formula 1, οι οποίες έχουν σημειώσει αύξηση 58% από το 2023, αλλά δεν αποτιμήθηκε η αξία τους από το Forbes πέρυσι.

Στην κορυφή της λίστας και με αξία άνω των 10 δισ. δολαρίων υπάρχουν άλλες τέσσερις ομάδες: οι Golden State Warriors, με αξία 11 δισ. δολάρια, οι Los Angeles Rams (10,5 δισ. δολάρια), οι New York Giants (10,1 δισ. δολάρια) και οι Los Angeles Lakers (10 δισ. δολάρια). Οι New York Knicks χτυπούν την πόρτα του “club των 10 δισ.”, ως η έκτη πιο πολύτιμη ομάδα στον κόσμο με αξία 9,75 δισ. δολάρια.

Η ραγδαία αύξηση της αξίας των αθλητικών ομάδων τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα. Πέρυσι, για παράδειγμα, το NBA σύναψε συμφωνίες 11ετούς διάρκειας για τη μετάδοση των αγώνων του με τα ABC/ESPN, NBC/Peacock και Amazon Prime Video έναντι 76 δισ. δολαρίων, ή κατά μέσο όρο 6,9 δισ. δολάρια τον χρόνο, μια αύξηση της τάξης των 4 δισ. δολαρίων ετησίως. Πέρυσι, επίσης, το NFL συμφώνησε σε ένα πακέτο μετάδοσης αγώνων που εξασφαλίζει στις ομάδες τουλάχιστον 125,5 δισ. δολάρια έως το 2033.

Επιπλέον έχουν αυξηθεί και τα έσοδα από διαφημίσεις και χορηγούς, με το ΝΒΑ και το NFL να βλέπουν αύξηση των κατά μέσο όρο εσόδων τους κατά 141% και 91% την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας τα 417 εκατ. δολάρια και τα 662 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Οι αποτιμήσεις των αθλητικών ομάδων δεν βασίζονται πάντα σε οικονομικά κριτήρια — η πώληση μιας ομάδας καταλήγει να χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης για το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει, με πιθανό αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση της αγοράς. Το πιο προφανές παράδειγμα είναι η αγορά των Los Angeles Clippers από τον δισεκατομμυριούχο Steve Ballmer έναντι 2 δισ. δολαρίων το 2014, μετά από ένα σκάνδαλο που αφορούσε τον ιδιοκτήτη Donald Sterling. Την προηγούμενη χρονιά, το Forbes είχε αποτιμήσει τους Clippers σε 575 εκατ. δολάρια, ενώ ο μέσος όρος του NBA ήταν στα 634 εκατ. δολάρια. Τη χρονιά μετά τη συναλλαγή, ο μέσος όρος σύμφωνα με το Forbes ανήλθε στα 1,2 δισ. δολάρια, 7,2x τα έσοδα. (Σήμερα, τα μεγέθη αυτά ανέρχονται σε 5,4 δισ. δολάρια και 12,9x.)

Ορισμένα πρωταθλήματα (και ομάδες) επωφελούνται περισσότερο από άλλα. Ενώ η αξία των 32 ομάδων του NFL ενισχύθηκε κατά 25% φέτος, οι 20 πιο πολύτιμες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες σημείωσαν άνοδο 5% εν μέσω προβλημάτων όπως η στασιμότητα των δικαιωμάτων για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, οι αυξημένες δαπάνες και τα χρέη. Τα τελευταία τρία χρόνια —από τότε που οι οπαδοί άρχισαν να επιστρέφουν στα γήπεδα μετά την κρίση του Covid-19— το πρωτάθλημα του NBA προηγείται με τη μέση αξία των ομάδων του να εκτοξεύεται κατά 87%, ενώ το MLB (πρωτάθλημα μπέιζμπολ των ΗΠΑ) και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ακολουθούν με αύξηση 25% και 24% αντίστοιχα.

Στις πιο πολύτιμες ομάδες του κόσμου, μόλις τέσσερις είναι ποδοσφαιρικές: δύο από την ισπανική La Liga και δύο από την αγγλική Premier League. Τα προηγούμενα δύο χρόνια, οι ποδοσφαιρικές ομάδες της λίστας ήταν 7, αλλά Manchester City, Bayern Munich και Paris Saint-Germain βγήκαν εκτός 50άδας.

Το MLB έχει μόνο δύο εκπροσώπους, αφού η Boston Red Sox έπεσε από την πρώτη 50άδα, ενώ το NHL (αμερικανικό πρωτάθλημα χόκεϊ), όπου η Toronto Maple Leafs κυριαρχεί με 4,4 δισ. δολάρια, και το MLS (πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ), όπου η LAFC είναι πρώτη με 1,25 δισ. δολάρια, συγκαταλέγονται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ανδρών που δεν κατάφεραν να μπουν στη φετινή λίστα.

Στο μεταξύ η Formula 1 επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσίας — με τη Ferrari και τη Mercedes να αξίζουν πλέον τουλάχιστον 6 δισ. δολάρια έκαστη — το NBA συμμετέχει με 12 ομάδες στη λίστα για δεύτερη διαδοχική χρονιά, με τους Miami Heat να παίρνουν τη θέση των Dallas Mavericks.

Ωστόσο, κανένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να συγκριθεί με το NFL, το οποίο έχει 30 από τις 32 ομάδες του στις 50 πρώτες θέσεις — όλες εκτός από τους New Orleans Saints αξίας 5,3 δισ. δολαρίων και τους Cincinnati Bengals αξίας 5,25 δισ. δολαρίων.

Οι 50 πιο πολύτιμες ομάδες

1 | Dallas Cowboys | $13 δισ. | NFL

2 | Golden State Warriors | $11 δισ. | NBA

3 | Los Angeles Rams | $10.5 δισ. | NFL

4 | New York Giants | $10.1 δισ. | NFL

5 | Los Angeles Lakers | $10 δισ. | NBA

6 | New York Knicks | $9.75 δισ. | NBA

7 | New England Patriots | $9 δισ. | NFL

8 | San Francisco 49ers | $8.6 δισ. | NFL

9 | Philadelphia Eagles | $8.3 δισ. | NFL

10 | Chicago Bears | $8.2 δισ. | NFL

– | New York Yankees | $8.2 δισ. | MLB

12 | New York Jets | $8.1 δισ. | NFL

13 | Las Vegas Raiders | $7.7 δισ. | NFL

14 | Washington Commanders | $7.6 δισ. | NFL

15 | Los Angeles Clippers | $7.5 δισ. | NBA

– | Miami Dolphins | $7.5 δισ. | NFL

17 | Houston Texans | $7.4 δισ. | NFL

18 | Denver Broncos | $6.8 δισ. | NFL

– | Los Angeles Dodgers | $6.8 δισ. | MLB

20 | Real Madrid | $6.75 δισ. | La Liga

21 | Boston Celtics | $6.7 δισ. | NBA

– | Seattle Seahawks | $6.7 δισ. | NFL

23 | Green Bay Packers | $6.65 δισ. | NFL

24 | Manchester United | $6.6 δισ. | Premier League

– | Tampa Bay Buccaneers | $6.6 δισ. | NFL

26 | Ferrari | $6.5 δισ. | Formula 1

– | Pittsburgh Steelers | $6.5 δισ. | NFL

28 | Cleveland Browns | $6.4 δισ. | NFL

29 | Atlanta Falcons | $6.35 δισ. | NFL

30 | Tennessee Titans | $6.3 δισ. | NFL

31 | Minnesota Vikings | $6.25 δισ. | NFL

32 | Kansas City Chiefs | $6.2 δισ. | NFL

33 | Baltimore Ravens | $6.1 δισ. | NFL

34 | Chicago Bulls | $6 δισ. | NBA

– | Los Angeles Chargers | $6 δισ. | NFL

– | Mercedes | $6 δισ. | Formula 1

37 | Buffalo Bills | $5.95 δισ. | NFL

38 | Houston Rockets | $5.9 δισ. | NBA

– | Indianapolis Colts | $5.9 δισ. | NFL

40 | Carolina Panthers | $5.7 δισ. | NFL

– | Miami Heat | $5.7 δισ. | NBA

42 | Barcelona | $5.65 δισ. | La Liga

43 | Jacksonville Jaguars | $5.6 δισ. | NFL

– | Brooklyn Nets | $5.6 δισ. | NBA

45 | Arizona Cardinals | $5.5 δισ. | NFL

46 | Philadelphia 76ers | $5.45 δισ. | NBA

47 | Phoenix Suns | $5.425 δισ. | NBA

48 | Detroit Lions | $5.4 δισ. | NFL

– | Liverpool | $5.4 δισ. | Premier League

– | Toronto Raptors | $5.4 δισ. | NBA