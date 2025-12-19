Ο-Γιώργος-Κώτσαλος-αναλαμβάνει-πρόεδρος-στην-Εθνική-Ασφαλιστική

Τη θέση του προέδρου στην Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να αναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Κώτσαλος.

Ο κ. Κώτσαλος, έμπειρο στέλεχος της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, αποτελεί σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την επιλογή του Χρήστου Μεγάλου και του CEO Δημήτρη Μαζαράκη, για τη θέση του προέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της ασφαλιστικής.

Τo Who is Who

Ο Γιώργος Κώτσαλος, είναι διπλωματούχος Επιχειρηματικών Σπουδών και Εμπορίου από το London School of Foreign Trade και κάτοχος Associateship Diploma από το Chartered Insurance Institute, ενώ έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων κατάρτισης για την Ασφαλιστική Πρακτική στην Αθήνα και στο εξωτερικό (Lloyd’s, Munich Re, Swiss Re, CIGNA, κ.α.).

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1974 ως Claims Adjuster-Εκτιμητής στην εταιρεία Toplis & Harding για να συνεχίσει στην INTERTRUST/INTERAMERICAN General Insurance, σε εκτελεστικές, αρχικά, θέσεις στον τομέα των Ακινήτων, Engineering, Ατυχημάτων, Σκαφών αλλά και με πολυεθνικούς πελάτες, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της εταιρείας έως το 1984 και της ASSICURAZIONI GENERALI Greece έως το 1993.

Από το 2009 έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον Όμιλο ACHMEA, μητρική εταιρεία της INTERAMERICAN, που περιλαμβάνουν το Διοικητικού Συμβουλίου του EUREKO SIGORTA και το Διοικητικό Συμβούλιο της ασφαλιστικής εταιρείας AVERO Brussels (Βέλγιο, θυγατρική).

Ο κος Κώτσαλος είναι Ιδρυτικό Μέλος και Μέτοχος της Resolut, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Dogus Hellas S.A ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο INTERAMERICAN, τη PHOENIX METROLIFE EMPORIKI, τη PHOENIX Γενική Ασφαλιστική, Πρόεδρος στη PHOENIX CREDIT και συν-διευθυντής στην TRS/VIGGAS Reinsurance.

Άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την Προεδρία της Ελληνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (EAEE) (τρεις εντολές), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Comité Européen des Assurances (CEA), Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Μελετών (EIASS), Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου Εμπορίου και Βιομηχανίας (HeDA) , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικανικο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνο-κινεζικού οικονομικού συμβουλίου, Ιδρυτικό μέλος του Τμήματος Ηγεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) , ενώ έχει υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εμπορίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος της MEDNET Ελλάδας, Πρόεδρος της Ελληνοτουρκικής Επιτροπής Συνεργασίας Ασφαλίσεων και Προσκληθέν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Demir Hayat Sigorta.

Το 2012 διακρίθηκε με τον τίτλο “Manager of the Year 2011” από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.