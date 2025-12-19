Ο-Τραμπ-συμφώνησε-με-9-μεγάλες-φαρμακευτικές-να-μειώσουν-τις-τιμές-των-φαρμάκων-στις-ΗΠΑ

Οι εταιρείες θα προχωρήσουν σε εθελοντική μείωση τιμών.

Συμφωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψαν πολλές από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης για να πουλήσουν εθελοντικά τα φάρμακά τους σε χαμηλότερες τιμές, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει τις αμερικανικές τιμές των φαρμάκων και να τις φέρει πιο κοντά σε αυτές που ισχύουν στο εξωτερικό.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν οι Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Genentech της Roche, η ιδιωτική Boehringer Ingelheim και η Novartis, καλύπτοντας την πλειονότητα των 17 εταιρειών στις οποίες ο Τραμπ είχε στείλει επιστολές τον Ιούλιο ζητώντας μείωση τιμών στο πλαίσιο της πολιτικής «του πλέον ευνοημένου κράτους». Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Μάιο για την επανεκκίνηση αυτής της πολιτικής, απαιτώντας αύξηση τιμών εκτός ΗΠΑ και «τέλος στη διεθνή εκμετάλλευση».

Ο Τραμπ διευκρίνισε πως η Johnson & Johnson δεν συμμετέχει ακόμη, αλλά θα το κάνει την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα φέτος είχαν ανακοινωθεί συμφωνίες με τις Eli Lilly, Novo Nordisk, Pfizer, AstraZeneca και EMD Serono για την πώληση ορισμένων φαρμάκων απευθείας στους ασθενείς με έκπτωση, σε αντάλλαγμα φορολογικών απαλλαγών και άλλων προνομίων, όπως ταχύτερη έγκριση νέων φαρμάκων.

Σύμφωνα με μελέτη της RAND Corporation το 2024, οι τιμές συνταγογραφούμενων φαρμάκων στις ΗΠΑ είναι κατά μέσο όρο σχεδόν τριπλάσιες από ό,τι στο εξωτερικό, ενώ για τα επώνυμα φάρμακα ξεπερνούν τις τέσσερις φορές.

Η PhRMA, εμπορικός σύλλογος που εκπροσωπεί πολλές μεγάλες φαρμακευτικές, υποστηρίζει ότι η τιμολόγηση στη βάση «του πλεόν ευνοημένου κράτους» δεν είναι η καλύτερη λύση για να μειωθεί το κόστος για τους Αμερικανούς και ρίχνει το φταίξιμο για τη διαφορά των τιμών στους διαχειριστές φαρμακευτικών παροχών.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η σημαντικότερη αγορά για πολλές φαρμακευτικές, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. Ακόμη και ευρωπαϊκές εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις τους στις ΗΠΑ, με τις μισές από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη να πραγματοποιούν εκεί την πλειονότητα των εσόδων τους.