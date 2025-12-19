Παπαθανάσης:-Το-νέο-Εθνικό-Πρόγραμμα-Ανάπτυξης-2026-2030-ανέρχεται-στα-22,4-δισ.-ευρώ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανέφερε ότι το 2025 θα απορροφήσουμε 4,9 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Η Ελλάδα από το 2019, αλλάζει με έργα και μεταρρυθμίσεις, όχι με λόγια. Έργα και μεταρρυθμίσεις που δίνουν νέα δυναμική στην οικονομία και μετουσιώνουν αυτή τη δυναμική σε αύξηση των θέσεων εργασίας, βελτίωση των εισοδημάτων και της καθημερινότητας. Τα έργα απαιτούν πόρους και οι πόροι απαιτούν σωστή δημοσιονομική διαχείριση και σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας.

Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, το οποίο ανέρχεται στα 22,4 δισ. ευρώ και είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο της προγραμματικής περιόδου 2021-2025. Την ίδια στιγμή, το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 14,6 δισ. ευρώ για το 2025 και σε 16,7 δισ. ευρώ για το 2026».

Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

«Θα πιάσουμε όλους τους οικονομικούς στόχους, και ταυτόχρονα, διεκδικούμε ακόμα περισσότερους πόρους. Τώρα ξεκινά η διαπραγμάτευση για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028-2034, χρονική περίοδος που δεν έχει συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο. Ως Ελλάδα, θέλουμε να καταλήξει το συντομότερο δυνατόν η διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου και τα επιπλέον κονδύλια να λειτουργήσουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανέφερε ότι το 2025 θα απορροφήσουμε 4,9 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παράλληλα, αναρωτήθηκε γιατί άραγε ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν η Ελλάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ανάλογους πόρους, αλλά και γιατί η αντιπολίτευση σήμερα, δεν υπερψηφίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, όπως για παράδειγμα, αυτή για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

«Από τη μια ζητάτε τη συνεννόηση και από την άλλη δεν ψηφίζετε. Η Ελλάδα πάει μπροστά. Πιστεύουμε ότι με την ορθή δημοσιονομική πολιτική, με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, με τη στήριξη στους εργαζομένους, με τη δημιουργία ανταγωνισμού, θα πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε και ζητούν οι συμπολίτες μας. Μια Ελλάδα με χαμηλή ανεργία, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε.