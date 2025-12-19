Πηγές-για-ΕΥΔΑΠ:-Δεν-αναμένεται-νέα-αύξηση-τιμολογίων-στην-4ετία

Όπως υπογραμμίζουν, παρά τις μικρές αλλαγές στα πάγια η Αθήνα παραμένει η φθηνότερη πρωτεύουσα στην ΕΕ ως προς τη χρήση νερού.

«Δεν αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω επιβαρύνσεις στα τιμολόγια έως την έναρξη της επόμενης ρυθμιστικής περιόδου, δηλαδή έως το 2029-30, άρα οι πολίτες δεν αναμένεται να δουν άλλη αναθεώρηση στους λογαριασμούς τους την επόμενη τετραετία» επισήμαναν πηγές με γνώση του θέματος αναφερόμενες στην προσαρμογή των οικιακών λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική, κατά 2,48 ευρώ ανά μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ την οποία εισηγείται η ΕΥΔΑΠ. Εξήγησαν πως οι αυξήσεις γίνονται προκειμένου να θωρακιστεί η επάρκεια νερού στην πρωτεύουσα εν μέσω της οξύτερης κρίσης λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών.

Σημειώνεται πως η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, που συνεδρίασε χθες Πέμπτη, προς την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ΡΑΑΕΥ προβλέπει ότι οι χρεώσεις για την οικιακή κατανάλωση νερού θα παραμείνουν αμετάβλητες, όμως το μηνιαίο πάγιο τέλος για την ύδρευση θα αυξηθεί κατά 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ και παράλληλα θα εισαχθεί μηνιαίο τέλος αποχέτευσης, ύψους επίσης 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τα νέα τέλη, αφότου εξεταστεί η εισήγηση που υποβλήθηκε στη ΡΑΑΕΥ, αναμένεται να φανούν στους τριμηνιαίους λογαριασμούς από τις αρχές του 2026.

Οι ίδιες πηγές με γνώση του θέματος υπογράμμισαν ότι παρά τις μικρές αλλαγές στα πάγια η Αθήνα παραμένει η φθηνότερη πρωτεύουσα στην ΕΕ ως προς τη χρήση νερού. Υπενθυμίζουν πως πρόκειται για την πρώτη άνοδο οποιουδήποτε μέρους του λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ μετά από περίπου 17 χρόνια σταθερών χρεώσεων, με δεδομένο ότι η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2008. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας και της παγκόσμιας «έκρηξης» του πληθωρισμού που ακολούθησε την πανδημία όλες οι αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας απορροφήθηκαν από την επιχείρηση, χωρίς μετακύλιση στους καταναλωτές.

Από την προσαρμογή των τιμολογίων, όπως αναφέρουν, θα εξαιρεθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία μάλιστα θα δουν μείωση στους λογαριασμούς τους, καθώς θα μηδενιστούν οι πάγιες χρεώσεις. Στους δικαιούχους της έκπτωσης περιλαμβάνονται όσοι υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες με χαμηλό εισόδημα. Επιβαρύνσεις αναμένεται να δουν, αντίθετα, οι βιομηχανικοί και λοιποί μη οικιακοί πελάτες, με στόχο να ενθαρρυνθεί πιο ορθολογική κατανάλωση νερού και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Μεγάλα έργα

Όπως επισήμαναν δύο πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό κατά της λειψυδρίας, η εισήγηση για την ήπια προσαρμογή των πάγιων τελών μετά από 17 χρόνια σταθερών και χαμηλών χρεώσεων γίνεται ενώ υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου, τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα δεδομένα.

Στα έργα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση παλαιών τμημάτων στο δίκτυο αγωγών, η εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών για τον άμεσο εντοπισμό τυχόν διαρροών, η αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, η κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, πρωτίστως για την κάλυψη 410.000 κατοίκων της Ανατολικής Αττικής που σήμερα εξυπηρετούνται από βόθρους, η βελτίωση των αντλιοστασίων και άλλες παρεμβάσεις.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που θα αντιμετωπίσουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο έλλειψης υδάτινων πόρων παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το πρόβλημα και ο ραγδαίος ρυθμός επιδείνωσής του είναι ήδη ορατά στην Αττική, καθώς τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Μόρνου έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 40% σε διάστημα δύο ετών, ενώ στη λίμνη της Υλίκης το ίδιο ποσοστό έχει χαθεί μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Πέραν του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, με στόχο την υδρολογική θωράκιση της Αττικής η πολιτεία έχει δρομολογήσει το στρατηγικό έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την αξιοποίηση νερού από τη λίμνη Κρεμαστών, όπου υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα.