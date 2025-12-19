Πηγές-υπουργείου-Αγροτικής-Ανάπτυξης:-Τα-20-από-τα-27-αιτήματα-των-αγροτών-υλοποιούνται

Στοιχεία, με βάση τα οποία 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν υποβάλει οι αγρότες στις επαφές τους με την κυβέρνηση έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, δημοσιοποιούν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα άλλα επτά αιτήματα, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, «δεν μπορούν να υλοποιούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

«Θυμίζουμε ότι πέραν των αιτημάτων που έχουν θέσει οι αγρότες, η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού δεσμεύθηκε για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Μεταξύ των αιτημάτων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται και αυτό για τον εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ ενώ αντιτίθεται η

επιστημονική κοινότητα». Επίσης, απορρίπτονται τα αιτήματα της μεταφοράς της μη μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, των κατώτατων εγγυημένων τιμών, της κατάργησης του χρηματιστηρίου ενέργειας, της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους, της διακοπής των εισαγωγών και του άμεσου διπλασιασμού των αγροτικών συντάξεων.

Α/Α Αίτημα Εχει επιλυθεί ή αντιμετωπίζεται θετικά Προς συζήτηση ή επεξεργασία για αντιμετώπιση Εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου ή δεν μπορεί να υλοποιηθεί 1. Επιστροφή στους πραγματικούς παραγωγούς των ποσών του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπεξαιρέθηκαν Ναι, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για αυτό, μόλις τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις 2. Να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ Όχι, το αίτημα αυτό δεν γίνεται αποδεκτό 3. Καταβολή των εκκρεμών ενισχύσεων Έχουν ήδη καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ για το 2025, επίκειται εκταμίευση ακόμα 600 εκ. έως το τέλος του έτους, ενώ πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά 3,1 δισ. 4. Κατώτατες εγγυημένες τιμές Το αίτημα δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά, για αυτό υπάρχουν και οι επιδοτήσεις 5. Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής Εχει ήδη μειωθεί ο ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, ζωοτροφές λιπάσματα. Η μείωση φόρου εισοδήματος ισχύει και για τους αγρότες, υπό συζήτηση ρεαλιστικές προτάσεις 6. Μείωση τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά Η ΔΕΗ επεξεργάζεται πρόταση για φθηνότερο ρεύμα στους αγρότες 7. Κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας Το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί σε όλη την ΕΕ 8. Επιστροφή του ΕΦΚ στην αντλία ΑΑΔΕ και υπ. Οικονομικών επεξεργάζονται εφαρμογή του μέτρου με ψηφιακά μέσα 9. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους Η αναπλήρωση εισοδήματος για φαινόμενα που ο Πυλώνας 1 καλύπτει εισοδηματικά υπονομεύει βασική αρχή της ΚΑΠ. Η κυβέρνηση ωστόσο στηρίζει τους παραγωγούς με 178 εκατ. μέσω του Μέτρου 23 10. Ολοκλήρωση έργων υποδομής Σε εξέλιξη έργα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ύψους 600 εκατ. ευρώ. Σε ισχύ το πρόγραμμα ΥΔΩΡ για έργα υποδομής όπως Ταυρωπού, Υπερείων Νέστου κλπ 11. Αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ Προωθείται άμεσα η αλλαγή στον κανονισμό για κάλυψη 100% 12. Σύνδεση επιδότησης με παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο Είναι το βασικό αίτημα της Ελλάδας στη νέα ΚΑΠ 13. Κατάργηση ΕΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων Υπάρχει ήδη σχετική ρύθμιση και γίνονται κανονικά οι πληρωμές 14. Να σταματήσουν οι παράνομες ελληνοποιήσεις Εντείνονται οι έλεγχοι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις 15. Να σταματήσουν οι εισαγωγές Οι εισαγωγές σε μία ελεύθερη αγορά είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης 16. Πάγωμα οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες κλπ Ισχύει για όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές 17. Να μην μειωθούν οι πόροι της νέας ΚΑΠ Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για το νέο ΠΔΠ, η κυβέρνηση θα πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 18. Κατάργηση ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής στο χωράφι Διαθέσιμη η δωρεάν εφαρμογή myDATAapp. Να συζητηθούν λύσεις αυτοματοποίησης για πιο φιλική χρήση 19. Αμεσος διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων Ανέφικτο το μέτρο δημοσιονομικά, κοστίζει 3,6 δισ. 20. Εμβολιασμός κατά της ευλογιάς Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ ενώ αντιτίθεται η επιστημονική κοινότητα 21. Πλήρης αποζημίωση για θανατώσεις λόγω ευλογιάς Η αποζημίωση για θανατωθέντα ζώα είναι έως 250 €, όταν η υψηλότερη στην ΕΕ είναι 90 € 22. Μέτρα στήριξης για ανασύσταση κοπαδιών Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί, μόλις εκριζωθεί η ευλογιά 23. Πάγωμα πληρωμών σε ΔΕΚΟ, ταμεία όσο διαρκεί η νόσος της ευλογιάς Ισχύει ήδη η αναστολή, έχει νομοθετηθεί έως τις 31/12/2026 24. Αμεση πληρωμή των κτηνοτρόφων Εχουν ήδη διατεθεί 187 εκατομμύρια και ανακοινώθηκε η χορήγηση επιπλέον 80 εκατ. μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ 25. Ενταξη της μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα Στα Σχέδια Βελτίωσης προβλέπεται η ένταξη του κλάδου, όπως και στα προγράμματα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 26. Ηλεκτρονικό Μητρώο Μελισσοκομίας Υφίσταται ήδη 27. Αναπλήρωση εισοδήματος 20 ευρώ ανά κυψέλη Εχουν εγκριθεί 11,8 εκ. για τον κλάδο, θα γίνει ανακατανομή 21 εκατ. και ειδικά προγράμματα για κυψέλες

Δείτε ΕΔΩ

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.