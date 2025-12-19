Ποια-είναι-η-Δέσποινα-Τσαγγάρη,-η-πρώτη-διοικητής-της-νέας-Αρχής-για-την-εποπτεία-της-αγοράς

Με μακρά θητεία άνω των 25 χρόνων στη διοίκηση κορυφαίων εταιρειών από τους κλάδους των καταναλωτικών ειδών, του φαρμάκου και των ειδών πολυτελείας, η Δέσποινα Τσαγγάρη, ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή.

Για μια «άξια εκπρόσωπο μίας γενιάς που εργάστηκε σκληρά, έναν άνθρωπο αυτοδημιούργητο, μηχανικό Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, παντρεμένη με ένα παιδί που ζει στην Αθήνα, προέρχεται από μία μεσαία οικογένεια και έχει υπάρξει στέλεχος σε πολλές εταιρείες στην αγορά» έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας πριν από μερικές ώρες την πρότασή του για τον διορισμό της Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση του πρώτου διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της αγοράς και Προστασίας του καταναλωτή, που θα λειτουργήσει στα πρότυπα της ΑΑΔΕ από το 2026.

Ο διορισμός της θα συζητηθεί σήμερα Παρασκευή στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Και δεν έχει άδικο ο κ. Θεοδωρικάκος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο «που προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά και δεν έχει μέχρι τώρα καμία σχέση με το Δημόσιο», όπως ανέφερε.

Η επιχειρηματική πορεία της Δέσποινας Τσαγγάρη

Στέλεχος με μακρά εμπειρία άνω των 25 ετών στη διοίκηση κορυφαίων εταιρειών από τους κλάδους των καταναλωτικών ειδών, του φαρμάκου και των ειδών πολυτελείας, η Δέσποινα Τσαγγάρη δηλώνει «παθιασμένη με την ηγεσία που στηρίζεται στον μετασχηματισμό, τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το επιχειρείν, τους ανθρώπους και την κοινωνία».

Έχοντας «περάσει» από θέσεις ευθύνης σε κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους όπως Procter & Gamble, PepsiCo, Beiersdorf, Safilo, Νίκας, η ίδια δηλώνει πως έχει ενορχηστρώσει τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό αρκετών εταιρειών ανά την Ευρώπη, χτίζοντας οργανισμούς με αντοχές και υψηλές επιδόσεις, ικανούς να αναπτυχθούν ακόμη και σε περιόδους αστάθειας και αλλαγών.

«Ο τρόπος που ηγούμαι συνδυάζει στρατηγικό όραμα και επίτευξη αποτελεσμάτων με ενεργό συμμετοχή», αναφέρει η κυρία Τσαγγάρη στο προσωπικό της προφίλ στο LinkedIn, τονίζοντας πως πιστεύει πάντοτε στην εμψύχωση των ανθρώπων, την ενίσχυση της συμπερίληψης και την προαγωγή της ανάπτυξης μέσα από την καινοτομία και τη συνεργασία. Η ίδια οραματίζεται να χτίζει ομάδες που παράγουν αποτελέσματα με διάρκεια.

Από τον Μάρτιο του 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, οπότε και παραιτήθηκε, ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας που ανήκε στον όμιλο Bespoke, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Λίγους μήνες αργότερα έγινε γνωστό ότι η Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ εξαγοράστηκε από τον έτερο «παίκτη» του κλάδου, την Υφαντής ΑΒΕΕ.

Πριν τη θητεία της στη Νίκας, η κυρία Τσαγγάρη ήταν επικεφαλής της PepsiCo για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην PepsiCo παρέμεινε για μια πενταετία, ενώ είχαν προηγηθεί επίσης θέσεις ευθύνης στη Safilo και τη Beiersdorf.

Κομβική για τη μετέπειτα πορεία της καριέρας της αποδείχθηκε η θητεία της στην Procter & Gamble, εταιρεία στην οποία παρέμεινε για 15 χρόνια, από το 1995 έως το 2010.

Η αποστολή της

Πρωταρχικός στόχος της κυρίας Τσαγγάρη είναι, μέσω της νέας Αρχής, να καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό το πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.

Η διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή καλείται να εργαστεί αποτελεσματικά στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας της αγοράς, της αντιμετώπισης του παράνομου εμπορίου, της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της προάσπισης των οικονομικών τους συμφερόντων, καθώς και στη διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

«Θα στηρίξω τη νέα Αρχή»

«Θα στηρίξω ως Υπουργός Ανάπτυξης τη νέα Αρχή, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες και όλες τις υποδομές που χρειάζεται» δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος χθες, μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρινίζοντας ότι με τον νέο έτος θα ολοκληρωθεί η στελέχωση της διοίκησης της Αρχής με τους τρεις υποδιοικητές και το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταφορά του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών στη νέα Αρχή, σημειώνοντας ότι «όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΔΙΜΕΑ θα τεθεί στη διάθεσή της». Όπως τόνισε, «μόνο τους τελευταίους 15 μήνες πραγματοποιήθηκαν 45.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα που έχουν επιβληθεί ποτέ», στοιχεία που – όπως είπε – δημιουργούν ισχυρή βάση για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου θεσμού.