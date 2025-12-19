Σδούκου: Οι πληρωμές ολοκληρώνονται σύντομα – Αναγκαιότητα ο διάλογος

Στη διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, στη σταθερή βούληση της κυβέρνησης για ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τους αγρότες, καθώς και στην ανάγκη οι κινητοποιήσεις να μην μετατραπούν σε γενικευμένη κοινωνική και οικονομική ταλαιπωρία, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, σε παρεμβάσεις της στο Naftemporiki TV, στον Real FM και στο OPEN.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες πραγματοποιούνται κανονικά και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Όπως σημείωσε, «καταβάλλονται επιπλέον 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ».

Η εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι «από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί 3,2 δισ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του μήνα αναμένεται να δοθούν ακόμη περίπου 600 εκατ. ευρώ». Η μετάβαση στο νέο μοντέλο πληρωμών γίνεται σε πλήρη συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές, με εγκεκριμένα σχέδια δράσης και ολοκληρωμένους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «με δουλειά νυχθημερόν, κάθε χρονοδιάγραμμα που τέθηκε τηρήθηκε», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι σε μια τόσο σύνθετη και απαιτητική διαδικασία ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές αστοχίες, οι οποίες όμως διορθώνονται άμεσα.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε επιμέρους περιπτώσεις, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η πίεση των ελέγχων, των διασταυρώσεων και της τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται άμεσα.

Σημείωσε ότι «το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να μπουν σωστά τα χρήματα στους αγρότες που τα δικαιούνται. Όσοι δικαιούνται περισσότερα να τα πάρουν και όσοι δεν τα δικαιούνται να μην τα λάβουν», ενώ πρόσθεσε ότι κανείς δεν επιθυμεί την επιστροφή σε παθογένειες του παρελθόντος.

Χαρακτήρισε στενάχωρη και απογοητευτική την απόφαση συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι εδώ και εβδομάδες οι προσκλήσεις της κυβέρνησης για διάλογο είναι συνεχείς και δημόσιες.

Τόνισε ότι για να δοθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα -όπως το κόστος του ρεύματος, το πετρέλαιο και οι στοχευμένες ενισχύσεις σε καλλιέργειες και κλάδους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη- απαιτείται διάλογος, τεχνική επεξεργασία και κοστολόγηση των αιτημάτων.

«Οι λύσεις δεν προκύπτουν χωρίς να εξεταστεί τι είναι τεχνικά και δημοσιονομικά εφικτό», σημείωσε. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι ο διάλογος κυβέρνησης και αγροτών πρέπει να γίνει εκ του σύνεγγυς και «όχι με ανταλλαγή λιστών ή στα τηλεπαράθυρα. Θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα συνεννόησης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης των ζητημάτων αν δεν καθίσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, με ειλικρίνεια».

Αναφερόμενη στη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροτικής παραγωγής δεν αποτελεί μόνο ελληνικό ζήτημα. Όπως σημείωσε, «οι εικόνες κινητοποιήσεων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες -με τρακτέρ στους δρόμους και ένταση- καταδεικνύουν ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική χρειάζεται εξέταση σε βάθος».

Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ένας βιώσιμος πρωτογενής τομέας που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στις επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών και ελληνικών προϊόντων, ώστε να μην κινδυνεύουν από τρίτες αγορές. Επισήμανε ότι «η συζήτηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur έχει σύνθετες παραμέτρους και δεν επιδέχεται εύκολες απαντήσεις, καθώς απαιτείται ουσιαστικός διάλογος και «ζύμωση» σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Παράλληλα η κ. Σδούκου, σημείωσε ότι «υπάρχουν σημεία που μπορούν να αξιοποιηθούν θετικά όπως η σταδιακή ενίσχυση της προστασίας προϊόντων (ΠΟΠ) και η βελτίωση όρων για ορισμένες εξαγωγές, αλλά και δύσκολες πτυχές που χρειάζονται προσεκτική στάθμιση». Όπως τόνισε, απαιτείται τεκμηριωμένη στάση, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγροτικής παραγωγής

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε ότι η πόρτα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού παραμένει ανοιχτή για την αντιπροσωπεία των αγροτών. «Οι πληρωμές είναι διασφαλισμένες και θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι υπευθυνότητα, διάλογος και συνεννόηση», κατέληξε.

