Ταμείο-Ανάκαμψης:-Εγκρίθηκε-εν-μέρει-το-5ο-αίτημα-της-Κύπρου-για-δόση-70,5-εκατ.-ευρώ

Το πέμπτο αίτημα της Κύπρου για εκταμίευση πόρων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε ικανοποιητικά 10 από τα 11 ορόσημα και το σύνολο των 8 στόχων που προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έκτη δόση επιδοτήσεων.

Το αίτημα πληρωμής ύψους 70,5 εκατ. ευρώ καλύπτει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, των μεταφορών, του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας και των ανακαινίσεων ενεργειακής απόδοσης.

Μεταξύ των εμβληματικών μέτρων περιλαμβάνονται:

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη συνένωση μικρότερων δήμων για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μείωση του κόστους, καθώς και η ενίσχυση των τοπικών αρχών με αυξημένες αρμοδιότητες και ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό πλαίσιο που στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διαφάνεια

Η αναβάθμιση των σχολικών μονάδων με σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό, όπως φορητοί υπολογιστές, προβολείς και διαδραστικοί πίνακες, με στόχο τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και τον εξοπλισμό των μαθητών με απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.

Το «αγκάθι»

Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι ένα ορόσημο που αφορά την πράσινη φορολογία δεν έχει εκπληρωθεί ικανοποιητικά.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει την αναστολή της πληρωμής που συνδέεται με το συγκεκριμένο ορόσημο. Η Κύπρος θα λάβει πρόσθετο χρόνο για να ολοκληρώσει το εκκρεμές ορόσημο, ενώ παράλληλα θα λάβει μερική πληρωμή για τα ορόσημα που έχουν ήδη υλοποιηθεί επιτυχώς.