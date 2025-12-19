Τζον-Γουίλιαμς-(fed)-στο-cnbc:-Δεν-βλέπω-καμία-επείγουσα-ανάγκη-για-νέα-μείωση-των-επιτοκίων

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν βλέπει καμία άμεση ανάγκη να ακολουθήσει η μείωση των επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας μια ακόμη χαλάρωση.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο αξιωματούχος της Fed δήλωσε ότι δεν έχει «αίσθηση επείγοντος» για μείωση των επιτοκίων, λέγοντας «νομίζω ότι οι περικοπές που έχουμε κάνει μας έχουν τοποθετήσει σε πολύ καλή θέση» για να βοηθήσουμε στη μείωση του πληθωρισμού, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην υποστήριξη μιας αγοράς εργασίας που βρίσκεται σε φάση ψύχρανσης.

Με πληροφορίες από Reuters