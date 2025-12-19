«Τριγμοί» στους κολοσσούς των αθλητικών ειδών – Η «βουτιά» 10% της Nike παρασέρνει την Puma

Υποχωρούν οι μετοχές των κολοσσών των αθλητικών ειδών την Παρασκευή, μία ημέρα αφού η Nike προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν στο τρέχον τρίμηνο.

Υποχωρούν οι μετοχές των κολοσσών των αθλητικών ειδών την Παρασκευή, μία ημέρα αφού η Nike προειδοποίησε ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν στο τρέχον τρίμηνο εν μέσω της συνεχιζόμενης αδυναμίας στην Κίνα και της συνεχιζόμενης πίεσης στην μάρκα Converse.

Η μετοχή της Nike πέφτει άνω του 10% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές της Wall Street, μεταφέροντας το αρνητικό κλίμα και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Η Adidas έφτασε να υποχωρεί 1,9% στο γερμανικό χρηματιστήριο, αν και έχει κατορθώσει να περιορίσει τις απώλειες. Η μετοχή της Puma, επίσης στην Φρανκφούρτη υποχωρεί 1,5% (είχε φτάσει και στο -2%), ένα από τα μεγαλύτερα «βαρίδια» του Stoxx 600 την Παρασκευή.

Η μετοχή της Nike έχει υποχωρήσει 20% από το υψηλό που σημείωσε τον Φεβρουάριο στην αμερικανική αγορά, και βρίσκεται καθ’ οδόν για να σημειώσει ετήσια πτώση για τέταρτη σερί χρονιά.

Παρόλο που η Nike ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street όσο αφορά τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους, οι επενδυτές ανησυχούν για την αδυναμία στην κινεζική αγορά και τον επίμονο αντίκτυπο των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ.

Για το οικονομικό τρίμηνο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου, τα έσοδα της Nike αυξήθηκαν κατά 1% στα 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας πτώση 300 μονάδων βάσης, και η Nike προειδοποίησε ότι τα περιθώρια κέρδους θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω κατά 175 έως 225 μονάδες βάσης στην τρέχουσα περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση, αν και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 53 σεντς ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Ενώ η εταιρεία επεσήμανε πρόοδο στη Βόρεια Αμερική, οι πωλήσεις της Converse πληγώνουν τις προοπτικές, αφού μειώθηκαν κατά 30% το τελευταίο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα στην ευρύτερη Κίνα μειώθηκαν κατά 17%. Η Nike προσπαθεί να αναζωογονήσει την Converse, η οποία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο franchise Chuck Taylor και δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει δυναμική πέρα ​​από αυτό.

Κατά την ανακοίνωση των κερδών, ο διευθύνων σύμβουλος Έλιοτ Χιλ δήλωσε ότι η ανάκαμψη της Nike «δεν θα είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά ενεργούμε αποφασιστικά για να επιταχύνουμε τις περιοχές που υστερούν — με την Κίνα στην κορυφή αυτής της λίστας».

Η εταιρεία σημείωσε μείωση της επισκεψιμότητας των καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας και δυσκολεύεται να εκκαθαρίσει τα παλαιότερα αποθέματα.