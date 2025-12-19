Υπερταμείο: Νέος πρόεδρος της ΔΕΘ ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης – CEO ο Ανδρέας Μαυρομμάτης

Νέος πρόεδρος, CEO και νέα μέλη στο ΔΣ. Δημιουργείται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία θα εκπροσωπεί τους φορείς της Θεσσαλονίκης και θα συνδράμει το έργο του ΔΣ.

Τον ορισμό νέου Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO, και ταυτόχρονα τη δημιουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα εκπροσωπεί τους φορείς της Θεσσαλονίκης και θα συνδράμει το έργο του ΔΣ, ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και διευρύνεται η υποστήριξη της στρατηγικής της εταιρείας. Το γνήσιο ενδιαφέρον για προσφορά στην πόλη, οι διευρυμένες εμπειρίες και γνώσεις, η επιτυχημένη επαγγελματική και κοινωνική πορεία αποτελούν κοινό παρονομαστή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους ίδιους, η ΔΕΘ-HELEXPO δε συνδέεται μόνο με τη Θεσσαλονίκη ως ένα από τα πιο σημαντικά της τοπόσημα, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη εθνική ταυτότητα και ιστορική συνέχεια, ως θεσμός. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεπικουρείται από την επταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία, εκπροσωπώντας τη φωνή της πόλης, θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη διαμόρφωση κατευθύνσεων και στην υποστήριξη κρίσιμων πρωτοβουλιών, όπως η έναρξη της επικείμενης ανάπλασης, ένα ιστορικό ζητούμενο για τη ΔΕΘ-HELEXPO, αλλά και για την πόλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου/Growthfund ορίζει ως νέο μη Εκτελεστικό Πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO τον κ. Χρήστο Τσεντεμεΐδη. Ο κ. Τσεντεμεΐδης, συνδυάζει πολυετή διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε διεθνείς εταιρείες, όπως οι Johnson & Johnson και P&G, ενώ έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα και επιτυχία μία σειρά από σημαντικούς φορείς, μεταξύ των οποίων το ECR Hellas, θεσμικό σημείο συνάντησης της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Για πολλά χρόνια διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανέλαβε την συμπροεδρία του, σε συνεργασία με διακεκριμένους επιχειρηματίες και ηγετικά στελέχη της ελληνικής αγοράς. Διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας, με έμφαση στη διαχείριση της εμπειρίας του πελάτη, και έχει ηγηθεί επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε πολλές βαλκανικές χώρες, καθώς και στην Ελλάδα. Η καταγωγή του από τη Βόρεια Ελλάδα και το γεγονός ότι ζει με την οικογένειά του εδώ και 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη ενισχύουν την ικανότητά του να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις προοπτικές της πόλης.

Η Διοίκηση του Υπερταμείου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον κ. Τάσο Τζήκα για τη μακρόχρονη προσφορά του στη ΔΕΘ-HELEXPO. Από το 2011 υπηρέτησε τον οργανισμό, αρχικά ως Διευθύνων Σύμβουλος και από το 2013 ως Πρόεδρος. Με τη σταθερή του παρουσία, ως ο μακροβιότερος Πρόεδρος της εταιρείας, συνέβαλε ουσιαστικά στη συνέχεια και την εξωστρέφειά της, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα και μια ουσιαστική «σφραγίδα» τόσο στο θεσμό όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα και συνέπεια. Συνέβαλε αποφασιστικά στη δρομολόγηση πλέον του έργου της ανάπλασης.

To Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ορίζει ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ-HELEXPO τον κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη. Ο νέος CEO της ΔΕΘ-HELEXPO διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία στον πυρήνα της παγκόσμιας εκθεσιακής βιομηχανίας και κατέχει σε βάθος την εμπορική στρατηγική του κλάδου. Από το 2013 έχει διατελέσει σε ανώτατους ρόλους στην Informa PLC, τον μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό διοργάνωσης εκθέσεων, με πλήρη ευθύνη P&L σε διεθνές business υψηλής αξίας. Η εμπειρία αυτή του προσδίδει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση, ανάπτυξη και δημιουργία μεγάλων, διεθνώς αναγνωρίσιμων εκθεσιακών brands και θα βοηθήσει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και τη δυναμική αξιοποίηση των υποδομών σε Ελλάδα και εξωτερικό.. Με εμπειρία σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, διαχειρίζεται σύνθετα περιβάλλοντα και διεθνείς συνεργασίες. Στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του, θα διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, διασφαλίζοντας ουσιαστική σύνδεση με την πόλη και το οικοσύστημα της ΔΕΘ-HELEXPO.

Η Διοίκηση του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη για τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στη ΔΕΘ-HELEXPO. Μέσα από το έργο και το όραμά του προσέδωσε υπεραξία στα εκθεσιακά γεγονότα και εδραίωσε τη ΔΕΘ-HELEXPO ως βασικό πυλώνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής εκθεσιακής δραστηριότητας. Η μακρόχρονη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων (UFI), και η επανεκλογή του για τρίτη θητεία στην Προεδρία της Central European Fairs Alliance (CEFA), επιβεβαιώνουν την ευρεία αναγνώριση και εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής εκθεσιακής κοινότητας στο πρόσωπό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης θα παραμείνει ως Σύμβουλος στη ΔΕΘ-HELEXPO για να συνδράμει τη νέα Διοίκηση στο σύνθετο έργο της.

Παράλληλα το Υπερταμείο ευχαριστεί για τη συμβολή τους όλα τα μέλη που μετείχαν στο ΔΣ και ειδικότερα τους κ.κ. Συμεών Διαμαντίδη, Ιωάννη Μασούτη, Κυριάκο Μερελή, Γεώργιο Μουτσιάνα, Μάριο Παπαδόπουλο, Ιωάννη Σταύρου, Παντελεήμονα Φιλιππίδη.

Το νέο ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO είναι σε άμεση ισχύ και θα έχει 4ετή θητεία. Διαμορφώνεται ως εξής:

Χρήστος Τσεντεμεΐδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανδρέας Μαυρομμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Στυλιανός Αγγελούδης, Δήμαρχος Δήμου Θεσσαλονίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία – Μελίνα Δερμεντζοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Μούδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

Χάρης Σιαμπάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Χατζηϊωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων

Αγγελική Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έως 2 Φεβρουαρίου 2026 που θα αναλάβει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, θα παραμείνει στα καθήκοντά του ο τωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO κ. Κυριάκος Ποζρικίδης.

Η επταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνδράμει η νέα Συμβουλευτική Επιτροπή. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου θα οριστούν τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των φορέων προς το ΔΣ της ΔΕΘ-HELEXPO. Η αποστολή της θα είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης, στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Στη συμβουλευτική επιτροπή θα συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), ένας (1) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ένας (1) εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Βιογραφικά Μελών ΔΣ

Χρήστος Τσεντεμεΐδης, Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Χρήστος Τσεντεμεΐδης συνδυάζει πολυετή διεθνή καριέρα με στρατηγική αντίληψη, ηγετικές ικανότητες και εμπειρία σε περιβάλλοντα αυξημένης πολυπλοκότητας και ευθύνης. Ηγήθηκε επί μακρόν του ECR Ελλάδος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της συνεργασίας βιομηχανίας και λιανεμπορίου και στην προώθηση σύγχρονων πρακτικών εφοδιαστικής αλυσίδας και καταναλωτικής εμπειρίας. Συνολικά απαριθμεί 31 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των FMCG’s με ρόλους ευθύνης σε Marketing, Supply Chain και Customer Development στις εταιρείες Procter & Gamble και Johnson & Johnson. Από το 2020 είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία «Ορίζοντες» με έδρα τη Χαλκιδική, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Country Director στην Johnson & Johnson με ευθύνη τα Βαλκάνια και το Ισραήλ. Εργάζεται από το 1990, με σπουδές Bachelor και MBA στο Marketing από το Suffolk University Boston Massachusetts.

Ανδρέας Μαυρομμάτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία στη στρατηγική ανάπτυξη και διοίκηση μεγάλων εκθεσιακών οργανισμών, έχοντας όλα τα εχέγγυα για να ηγηθεί του της ΔΕΘ- HELEXPO και να εισαγάγει ένα νέο, φιλόδοξο όραμα για την εταιρεία. Από το 2015 εργάζεται με βάση το Άμστερνταμ στην Informa plc και ειδικότερα στην Informa Markets, τη μεγαλύτερη εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων παγκοσμίως, όπου υπηρέτησε ως Sr Marketing Director και Group Events Director για δύο από τα σημαντικότερα παγκόσμια portfolios της: το pharmaceutical (έως το 2022) και το food & nutrition (έως το 2025), με συνολικά 20 εκθέσεις ετησίως σε όλο τον κόσμο. Από το 2012 έως το 2015 ηγήθηκε των συνεδρίων της ίδιας εταιρίας στην Ινδία, με βάση τη Βομβάη. Η εμπειρία του από τους Ολυμπιακούς Αγώνες “Αθήνα 2004” και “Λονδίνο 2012”, όπου υπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενίσχυσε περαιτέρω την ικανότητά του στη λειτουργική αριστεία και τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών. Από το 2005 έως το 2010 συνεργάστηκε στην Ελλάδα με την εταιρία Boussias Communications όπου συνέβαλλε ενεργά στην ανπατυξη των κλαδικών συνεδρίων και της διοργάνωσης βραβείων. Είναι απόφοιτος MBA του University of Cambridge, κάτοχος Diploma του Chartered Institute of Marketing και BA (Hons) Business Administration & Marketing από το University of Greenwich. Η πολυπολιτισμική του εμπειρία τον καθιστά ικανό να ηγείται διεθνών συνεργασιών με επιτυχία.

Στυλιανός Αγγελούδης, Δήμαρχος Δήμου Θεσσαλονίκης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Στέλιος Αγγελούδης γεννήθηκε και ζει στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις φτάνοντας στον βαθμό του Λοχαγού, πριν παραιτηθεί για να ασκήσει τη μάχιμη δικηγορία. Το 1985 απέκτησε δεύτερο πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας Αθλητισμού Μακεδονίας – Θράκης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, συμβάλλοντας στη δημιουργία σημαντικών αθλητικών υποδομών, στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η μακρά του πορεία συνδέεται στενά με τον αθλητισμό και το Ολυμπιακό Κίνημα, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2001 και σήμερα Α΄ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» και ιδρυτής του πρώτου Ολυμπιακού Μουσείου στην Ελλάδα. Το 2010 ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, με τη θητεία του να συνδέεται με την ανάπλαση της πρώτης προβλήτας, το άνοιγμα του λιμανιού προς την πόλη και την ένταξη της Θεσσαλονίκης στον τουρισμό κρουαζιέρας. Τον Οκτώβριο του 2023 εξελέγη Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, θέτοντας στο επίκεντρο της διοίκησής του την καθαριότητα, το πράσινο, τις σχολικές υποδομές, την κοινωνική συνοχή, την εξωστρέφεια και τη σύγχρονη, διαφανή λειτουργία του Δήμου.

Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Αθηνά Αηδονά είναι Επίτιμη δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης και Επίτιμη Πρόεδρος του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, εργάστηκε ως μαχόμενη δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ενώ έχει υπηρετήσει στην δικηγορική και πολιτική της διαδρομή στις ακόλουθες θέσεις: Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Σ.Θ., Πρόεδρος του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Ταμείου Νομικών Ελλάδος το Δ.Σ. του οποίου μετά την αποχώρησή της ομόφωνα της εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το πολύτιμο έργο που προσέφερε, Αντιπρόεδρος της ΔΕΘ Α.Ε. (Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης), Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου, Αντινομάρχης Υγείας της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Δημοσιονομικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Κ.Μ., Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού και Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας από τον Δεκέμβριο του 2024.

Μαρία – Μελίνα Δερμεντζοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Μαρία-Μελίνα Δερμεντζοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για 20 έτη ασκεί μάχιμη δικηγορία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, και στο κοινωνικο-ασφαλιστικό Δίκαιο. Έχει ισχυρό υπόβαθρο σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και εμπειρία διοίκησης οργανισμών και εταιρειών. Από το 2019 είναι εκλεγμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από το 2022 Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Συντονίστρια Προσφυγικού-Μεταναστευτικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης «ΑΛΚΗ».

Αναστάσιος Μούδιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων

Ο Αναστάσιος Μούδιος είναι Ορκωτός Ελεγκτής–Λογιστής με άνω των 20 ετών εμπειρίας στην ελεγκτική, τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική και την εταιρική διακυβέρνηση. Έχει διατελέσει εταίρος και διευθυντικό στέλεχος σε Grant Thornton και Baker Tilly Greece, ενώ σήμερα είναι CEO & Founding Partner της Magrowth & Co, παρέχοντας υπηρεσίες ελέγχου, διακυβέρνησης και στρατηγικών χρηματοοικονομικών λύσεων σε μεγάλους οργανισμούς. Στην πορεία του έχει συμμετάσχει σε ελέγχους σημαντικών ελληνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών συναφών με τον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, αποκτώντας βαθιά γνώση του τομέα. Παράλληλα, υπηρετεί ως Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εισηγμένης Κρι Κρι Α.Ε., καθώς και ως Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ. της Greek Family Farm Α.Ε. Είναι κάτοχος τίτλου Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή, Diploma in IFRS και μεταπτυχιακού τίτλου στο Financial Economics. Έχει επίσης εκπαιδευτεί σε θέματα ESG.

Χάρης Σιαμπάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Χάρης Σιαμπάνης διαθέτει πολυεπίπεδη εμπειρία σε καίριους κλάδους, όπως real estate/property development, hospitality, ενέργεια, banking, φαρμακευτικό τομέα, πολιτιστικούς οργανισμούς και venue management. Έχει υπηρετήσει σε ανώτατες θέσεις ευθύνης — CEO, Chief Development & Investment Officer, CFO, COO — σε corporates, consulting (BCG) και επενδυτικά σχήματα φιλοξενίας και ανάπτυξης ακινήτων. Η διαδρομή του τον καθιστά πολύτιμο «πολυεργαλείο» για ένα συμπληρωματικό, ισχυρό και υψηλών επιδόσεων Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ. Διαθέτει κορυφαία ακαδημαϊκά προσόντα (ΕΜΠ: M.Sc. Industrial Engineering και B.Sc. Chemical Engineering· TUFTS: M.Sc. Chemical Engineering· Harvard Business School: Certification of Management Excellence), διευκολύνοντας ουσιαστικά τη συλλογική λειτουργία και την κοινή επαγγελματική κουλτούρα. Έχει ηγηθεί απαιτητικών επενδυτικών έργων όπως στο Phaea Hospitality Group και πολυεπίπεδων έργων μετασχηματισμού, όπως στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ φέρει συνεργατικό προφίλ με αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών stakeholders. Αντιλαμβάνεται πλήρως τον μη εκτελεστικό ρόλο και συμβάλλει σε δημιουργικό, συναινετικό και αποδοτικό ΔΣ.

Παναγιώτης Χατζηϊωάννου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων

Ο Παναγιώτης Χατζηιωάννου διαθέτει πολυετή εμπειρία άνω των 35 ετών στον εκθεσιακό κλάδο, με πορεία στη ΔΕΘ–HELEXPO όπου από το 2006 κατέχει ανώτερες διοικητικές θέσεις και σήμερα υπηρετεί ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκθέσεων. Έχει διαχειριστεί μεγάλα εκθεσιακά projects, όπως οι Forward Green, Renewable EnergyTech, Infacoma, Aquatherm και η Γενική Έκθεση Σεπτεμβρίου, εκπροσωπώντας τον Οργανισμό σε κλαδικά συνέδρια και διεθνείς εκθέσεις σε Ευρώπη και Τουρκία. Προηγουμένως διετέλεσε στέλεχος της INTEREXPO, με εκτενή εμπειρία σε πωλήσεις εκθεσιακών κατασκευών και στην υποστήριξη συμμετοχών ελληνικών περιφερειών σε διεθνείς διοργανώσεις. Έχει εκπαιδευτεί σε Project & Sales Management, Social Media Marketing και τεχνικές εκθεσιακής υποστήριξης, ενώ διαθέτει πολύ καλή γνώση αγγλικών και άριστες ψηφιακές δεξιότητες. Χαρακτηρίζεται από ισχυρές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ευελιξία και αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων projects.

Αγγελική Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Αγγελική Βασιλείου διαθέτει 20ετή εμπειρία στη διαμόρφωση στρατηγικής και ωρίμανσης έργων στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προβολής προορισμών και στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για αναπτυξιακά έργα. Έχει συνεργαστεί με φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε πεδία όπως: συνεδριακός τουρισμός & τουρισμός αναψυχής, χρηματοδοτικά εργαλεία με έμφαση στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Διετέλεσε μεταξύ άλλων, επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, Ειδική Σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομίας και Εξωτερικών με αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και το διεθνές εμπόριο, Σύμβουλος Διοίκησης στην Enterprise Greece και στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, όπου συμμετείχε στην αρμόδια Επιτροπή του ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε έργα στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και άλλων διεθνών φορέων στον Καύκασο και στη ΝΑ Ευρώπη. Έχει Μεταπτυχιακό τίτλο – Master of Science in Foreign Service – στη Διπλωματία & Διεθνή Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο Georgetown στην Washington DC, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Είναι Senior Business Partner στο Υπερταμείο.