Χρονιά – ρεκόρ για τη ByteDance: Οδεύει προς κέρδη 50 δισ. δολαρίων το 2025

Ρεκόρ κερδοφορίας για την ιδιοκτήτρια του TikTok που κοιτάζει στα μάτια την Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Τι αναφέρει το -.

Κέρδη περίπου 50 δισ. δολαρίων για το 2025 αναμένει η ΒyteDance σε μία χρονιά – ρεκόρ που κατέγραψε σημαντική διείσδυση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε νέες αγορές, με επιστέγασμα της προσπάθειας που κατέγραψε η ηγέτιδα κινεζική εταιρεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποτελεί συμφωνία με τρεις επενδυτές -τον όμιλο Oracle του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, την εταιρεία επενδύσεων Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το TikTok στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο, συγκέντρωσε καθαρά κέρδη περίπου 40 δισ. δολαρίων κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους, ανέφεραν πηγές που επικαλείται το -. Έχει ήδη ξεπεράσει τον στόχο της για το 2025, σημειώνουν, με αποτέλεσμα να πλησιάζει τις επιδόσεις της αμερικανικής ανταγωνίστριας Meta, η οποία προβλέπεται να γράψει κέρδη περί τα 60 δισ. δολάρια φέτος.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ηγήθηκε προσπάθειας για απαγόρευση του TikTok, κινεζικής ιδιοκτησίας, επικαλούμενη ανησυχίες για την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Η ByteDance ολοκληρώνει το σχέδιό της για απόσχιση της υπηρεσίας βίντεο στις ΗΠΑ, κάτι που θα διασφαλίσει την επιβίωση της πλατφόρμας χαλαρώνοντας παράλληλα τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας.

Ο Σάου Τσου, διευθύνων σύμβουλος της TikTok, δήλωσε ότι η ByteDance υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες για τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της Oracle, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που έλαβε υπόψη το -. Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν ακόμη δηλώσει εάν θα εγκρίνουν τη συναλλαγή – βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η συμφωνία.

Η αύξηση εσόδων θα φέρει τον κινεζικό ηγέτη του διαδικτύου λίγο κάτω από τα προβλεπόμενα έσοδα της Meta, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 200 δισ. δολάρια φέτος. Η ByteDance δηλώνει ότι έχει περισσότερους από 4 δισ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες για τη σουίτα εφαρμογών της, επίσης στο ίδιο επίπεδο με της Meta. Το Vision Fund της SoftBank επανεκτίμησε την εταιρεία σε πάνω από 400 δισ. δολάρια πέρυσι, εν μέρει λόγω της αυξανόμενης παρουσίας της στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη.

Η Fidelity Investments και η T. Rowe Price έχουν επίσης αναβαθμίσει την ByteDance, αποτιμώντας την σε πάνω από 410 δισ. δολάρια και 450 δισ. δολάρια αντίστοιχα. Πιο πρόσφατα, κινεζική επενδυτική εταιρεία αγόρασε πακέτο μετοχών της ByteDance σε αποτίμηση 480 δισ. δολαρίων, πολύ πάνω από τα πρόσφατα επίπεδα, ένδειξη ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η αποτίμηση της Meta είναι περίπου 1,7 τρισ. δολάρια, η έκτη υψηλότερη στον κόσμο.