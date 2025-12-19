Χρυσοχοΐδης:-Οι-τουρκικές-εγκληματικές-οργανώσεις-που-δρουν-στην-Ελλάδα-απειλούν-την-κοινωνική-ασφάλεια

Στην περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο συμφώνησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο ομόλογός του υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γιερλικαγιά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα, συνοδευόμενος από τον Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, τον Υποδιευθυντή της ΔΑΟΕ, Υποστράτηγο Ιωάννη Σταυρακάκη, τον Διευθυντή της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχο Χρήστο Τσιτσιμπίκο, τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικό Διευθυντή Αριστείδη Μίντζα, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, Αστυνομικό Διευθυντή Ανδρέα Καραγεώργο, όπως και Στελέχη της ελληνικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη.

Ευπρόσδεκτη η συνεργασία της Βουλγαρίας στο μεταναστευτικό

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών καλωσόρισε την ελληνική αντιπροσωπεία και τόνισε πως, η σημερινή συνάντηση των αντιπροσωπειών στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των Υπηρεσιών των δύο χωρών, με κύριο σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης. Επιπλέον, επισήμανε ότι η καλή συνεργασία και με τη Βουλγαρική πλευρά θα συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, όπως και γενικότερα στην ασφάλεια των δύο χωρών.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και σημείωσε πως, Ελλάδα και Τουρκία αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο, είπε πως, τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της κοινής προσπάθειας που έχει καταβληθεί, έχει βελτιωθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ειδικό τουριστικό καθεστώς και ειδικότερα στις εκδόσεις θεωρήσεων VISA σε Τούρκους πολίτες για 10 ελληνικά νησιά, που διευκόλυνε τις επισκέψεις Τούρκων υπηκόων και των οικογενειών τους σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προς ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας.

Ειδική αναφορά έγινε στο οργανωμένο έγκλημα, με δράστες Τούρκους υπηκόους, με τον κ. Χρυσοχοΐδη να επισημαίνει το σοβαρό πρόβλημα που υφίσταται με τις τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στη χώρα μας και απειλούν την κοινωνική ασφάλεια. Τόνισε, δε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων και σημείωσε πως πρέπει να υπάρξει αποφασιστική και συστηματική αντιμετώπισή τους και να χρησιμοποιηθούν, προς αυτόν τον σκοπό, οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς δίαυλοι επικοινωνίας, όπως η EUROPOL και η Interpol. Επιπλέον, πρότεινε να δημιουργηθεί ειδική γραμμή άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στις αντίστοιχες Υπηρεσίες για την ταυτοποίηση Τούρκων συλληφθέντων, ώστε να υπάρξει πλήρης εξουδετέρωση των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων.

Επί τάπητος τέθηκε και το ζήτημα της αντιμετώπισης των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται με τη μεταφορά παράνομων όπλων από την τουρκική ενδοχώρα, ενώ εκφράστηκε η πρόθεση για έναρξη κοινών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, όπως και της παράνομης διακίνησης καπνικών προϊόντων, καυσίμων, αλλά και χρυσού. Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε την άμεση έκδοση ερυθρών αγγελιών της INTERPOL, όταν υπάρχουν τουρκικά εντάλματα σύλληψης. Από την πλευρά του, ο κ. Yerlikaya σημείωσε πως, αποτελεί βασική προτεραιότητά τους η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και πρότεινε την ανάπτυξη μηχανισμού άμεσης ενημέρωσης και διαχείρισης κρίσεων και χρήση ανταλλαγής πληροφοριών –και- μέσω INTERPOL, με στόχευση, κυρίως, το οργανωμένο έγκλημα.

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του σημειώνοντας πως ορίστηκε ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας που αποδεικνύει πως αποτελεί κοινή απόφαση των δύο χωρών να αντιμετωπίσουν τους κοινούς εχθρούς.

Η επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της ελληνικής αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε στο Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης, όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους και συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους.