6 απλά πράγματα για να σας πάρουν σοβαρα – «Το 99% των ανθρώπων δεν τα κάνουν»

Mπορεί να έχετε περάσει 10, 15 ή και 20 χρόνια στην καριέρα σας και να αισθάνεστε ακόμα ότι σας διαφεύγει η μέθοδος για το πώς να σας παίρνουν στα σοβαρά. Σύμφωνα με την συγγραφέα, ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδεύτρια στελεχών, Melody Wilding, αν θέλετε οι γύρω σας να θεωρούν ότι κινείστε στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμη και πριν αποκτήσετε κάποιο αξίωμα, υπάρχουν έξι πράγματα που πρέπει να κάνετε. Τα οποία, σύμφωνα με την Wilding, το 99% των ανθρώπων παραλείπουν.

Όπως τονίζει μάλιστα, στο άρθρο της CNBC Make It, αυτές οι αρχές άσκησης επιρροής πρέπει να ισχύουν όχι μόνο στο γραφείο, αλλά και στις οικογενειακές και προσωπικές σας σχέσεις.

1. Μην παρουσιάζετε απλώς τις ιδέες σας, κωδικοποιήστε τις

Μπορεί να έχετε τις καλύτερες ιδέες. Αλλά αν δεν τις διατυπώσετε με όρους που οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων προσέχουν περισσότερο, το μήνυμά σας θα πέσει στο κενό.

Σταματήστε να ανακοινώνετε τις εργασίες που έχετε ολοκληρώσει και αντ’ αυτού επικεντρωθείτε στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, το «Αναλύσαμε τα δεδομένα και ενημερώσαμε τις διαφάνειες» μπορεί να γίνει: «Οι αριθμοί δείχνουν ότι αν επιλέξουμε την επιλογή Β, θα έχουμε 15% απόδοση της επένδυσης».

2. Πείτε λιγότερα για να ακούγεστε πιο έξυπνοι

Όταν εξηγείτε υπερβολικά, νομίζετε ότι είστε διεξοδικοί, αλλά σε όλους τους άλλους ακούγεται σαν φλυαρία. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν προσθέτουν πάντα αξία.

Το να είστε συνοπτικοί δείχνει ότι κατέχετε το θέμα. Αν δεν μπορείτε να συνοψίσετε ένα θέμα στην ουσία του, τότε δεν το καταλαβαίνετε αρκετά καλά.

Λέγοντας: «Έχουμε τρεις βασικούς τομείς να καλύψουμε: δέσμευση πελατών, τοποθέτηση προϊόντων και στρατηγική αγοράς» και περικλείοντας κάθε τομέα σε λίγες σαφείς προτάσεις, ακούγεται πιο αξιόπιστο από μια 15λεπτη περιγραφή που εξαφανίζει το επιχείρημά σας.

3. Δημιουργήστε συναίνεση πριν από τη συνάντηση

Ο χρόνος για να εξασφαλίσετε την αποδοχή των άλλων είναι οι ημέρες που προηγούνται μιας σημαντικής συζήτησης, όχι κατά τη διάρκειά της.

Οι έμπειροι επαγγελματίες επικοινωνούν κατ’ ιδίαν,εκ των προτέρων και δηλώνουν π.χ.: “Σκέφτομαι να προτείνω το Χ κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Παρασκευής. Έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες;” Ή: «Πριν το θέσω στην ομάδα, θέλω πρώτα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας».

Μέχρι να γίνει η επίσημη συνάντηση, έχετε ξεκαθαρίσει τις αντιρρήσεις, έχετε οικοδομήσει την εμπιστοσύνη και έχετε μετατρέψει τους δυνητικούς αντιπάλους σε υποστηρικτές.

4. Επικεντρωθείτε στο να είστε αποφασιστικοί και λιγότερο σωστοί

Οι αμφιταλαντεύσεις σκοτώνουν την αξιοπιστία πιο εύκολα από το λάθος.

Ένα στέλεχος μου ανέφερε πρόσφατα ότι είχε απολύσει τρεις πολύ έξυπνους και ικανούς ανθρώπους. «Κάθε φορά που ζητούσα τη γνώμη τους, μου έλεγαν: “Εξαρτάται” ή “Υπάρχουν πολλοί παράγοντες.” Τους χρειαζόμουν να μου πουν τι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουμε, όχι να αφήνουν τις αποφάσεις σε μένα»

Οι διευθυντές προτιμούν να λάβουν μια σαφή εισήγηση που μπορούν να συζητήσουν, παρά να σας ακούσουν να αντισταθμίζετε τους κινδύνους. Δώστε τους κάτι για να αντιδράσουν, ακόμη και αν δεν είναι «σωστό».

5. Αποφύγετε να καταστήσετε τον εαυτό σας αναντικατάστατο

Όταν είστε ο μόνος που μπορεί να εκτελέσει ορισμένες αρμοδιότητες, ο διευθυντής σας πανικοβάλλεται στη σκέψη ότι θα φύγετε ή θα εξελιχθείτε. Έχετε κατά λάθος κλειδώσει τον εαυτό σας στον τρέχοντα ρόλο σας, επειδή είστε πολύ καλός σε αυτόν.

Κάντε τον εαυτό σας ικανό να προαχθεί καθιστώντας τον αντικαταστήσιμα. Τεκμηριώστε τις δραστηριότητές σας. Εκπαιδεύστε έναν αναπληρωτή σας. Δείξτε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε συστήματα ώστε η ομάδα να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εσάς.

” Έχετε απόλυτο δικαίωμα να θέτετε όρια και να προστατεύετε τον ελεύθερο χρόνο και το χώρο σας. Αλλά αν το μόνο που ακούνε οι συνάδελφοί σας είναι «Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν», γρήγορα θα χαρακτηριστείτε ως « δύστροπος» ή «μη ομαδικός παίκτης».

Αντ’ αυτού, επικεντρωθείτε σε αυτό που μπορείτε να κάνετε.

Για παράδειγμα:

Μην λέτε: “Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ή «Δεν μπορώ να συναντηθώ εκείνη την ώρα».

Αντ’ αυτού, δοκιμάστε: «Είμαι διαθέσιμος στις 2 μ.μ. ή στις 4 μ.μ. Τι σας βολεύει;»

Μην πείτε: « Δεν μπορώ να μείνω μέχρι αργά για να τελειώσω».

Αντί γι’ αυτό, δοκιμάστε: «Μπορώ να αφιερώσω άλλη μια ώρα σήμερα και να συνεχίσω το πρωί».