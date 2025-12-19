Alpha Bank: Deal με τη Universal του κυπριακού ομίλου Photos Photiades – Συγχωνεύονται με την Altius ασφαλιστική

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας στους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους για τη στρατηγική ενοποίηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει έναν από τους τρεις ισχυρότερους ασφαλιστικούς ομίλους στη χώρα, με σημαντική θέση τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους και ιδιαίτερη δυναμική στους τομείς Ατυχημάτων και Υγείας.

H ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Bank A.E («Alpha Bank») ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για έναν στρατηγικό συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, μεταξύ της Universal Life Insurance Public Company Ltd. («Universal») και της Altius Insurance Ltd. («Altius»), ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.

Ειδικότερα, η Alpha Bank έχει συμφωνήσει:

• με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd. («Altius») για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου (η «Συναλλαγή Altius»), και

• με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company Ltd. («Universal») για:

– τη συγχώνευση της Universal και της Altius σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία (η «Ενιαία Εταιρεία»), και

– τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Ενιαία Εταιρεία, με αποτέλεσμα ο Όμιλος Alpha Bank να κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό σε αυτή (η «Συναλλαγή Universal» και, από κοινού με τη Συναλλαγή Altius, η «Συναλλαγή»).

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Alpha Bank θα συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων των μερών στην Κύπρο και πέραν αυτής. Επιπροσθέτως, η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη υλοποίησης του κοινού στρατηγικού σχεδίου, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια και μειώνοντας ουσιωδώς το ρίσκο υλοποίησης της συμφωνίας και ολοκλήρωσης της ενοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Ενιαία Εταιρεία εκτιμάται ότι θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών κορυφαίων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι’ αυτό το τολμηρό βήμα να διαμορφώσουμε την κυπριακή ασφαλιστική αγορά, μέσω της επένδυσής μας σε δύο εταιρείες για να δημιουργήσουμε τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο στη χώρα.

Διαμορφώνουμε μια στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Photos Photiades, που ανήκει σε μία από τις πιο σεβαστές επιχειρηματικές οικογένειες της Κύπρου, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής πρότασης στον ασφαλιστικό τομέα και για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας με την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα.

Συνδυάζοντας την ισχυρή εμπορική παρουσία της Universal και τη μακρόχρονη ηγετική της θέση στους κλάδους Ζωής και Υγείας, μαζί με τις ισχυρές ασφαλιστικές δυνατότητες της Altius και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στο bancassurance, δημιουργούμε μια ισχυρή ασφαλιστική πλατφόρμα με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Ανυπομονώ ιδιαίτερα να συνεργαστώ με τον Παύλο Φωτιάδη και την ομάδα του για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού ομίλου υψηλών προδιαγραφών που, με τη συμβολή του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού τόσο της Universal όσο και της Altius, θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων και μια εξαιρετική εμπειρία πελάτη.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Δούκα Παλαιολόγο, ένα έμπειρο στέλεχος του ασφαλιστικού κλάδου και βασικό μέτοχο της Altius, ο οποίος ηγήθηκε του μετασχηματισμού της. Ο Δούκας Παλαιολόγος αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη της Alpha Bank, τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η διπλή αυτή συναλλαγή επαναβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά, όπου φιλοδοξούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, προσφέροντας τραπεζικές και ασφαλιστικές λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή τους ποιότητα, καινοτομία και αξιοπιστία»

Η Συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίων της Alpha Bank και υπερκαλύπτει όλα τα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων σε επίπεδο Ομίλου, που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως, προσφέροντας:

• απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου (RoCET) άνω του 20%,

• ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 2%, με τα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων στην Κύπρο να αυξάνονται άνω του 20%,

• βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω των 30 μονάδων βάσης, και

• περιορισμένη επίπτωση, της τάξης των 23 μονάδων βάσης, στον δείκτη CET1, πλήρως συμβατή με τη πολιτική διανομής κεφαλαίων της Alpha Bank που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως.

Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της συγχώνευσης επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank, ενισχύοντας την ποιότητα, τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα της βάσης εσόδων μέσω αυξημένης παραγωγής εσόδων που εδράζονται στις προμήθειες και χαρακτηρίζονται ως χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.

Η Συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, αξιοποιώντας ένα διευρυμένο δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών πρακτόρων και μία βάση 100.000 πελατών, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνατότητες του Ομίλου για διασταυρούμενες πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και διασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα από υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι συνέργειες αυτές περιλαμβάνουν,

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

• την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Altius στον κλάδο Ζωής και στους Γενικούς Κλάδους και της τεχνογνωσίας της Universal στους κλάδους Ζωής και Υγείας μέσω ενός διευρυμένου, ενιαίου δικτύου διαμεσολαβητών, διευρύνοντας την εμπορική διάθεση προϊόντων στους πελάτες, και

• την περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου bancassurance, αξιοποιώντας το αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων και την τεχνογνωσία της Altius, μέσω στενής συνεργασίας και σχετικής συμφωνίας bancassurance με την Alpha Bank Κύπρου, δημιουργώντας ένα υψηλής απόδοσης δίκτυο διανομής, ευθυγραμμισμένο με την ενισχυόμενη θέση του Ομίλου στην κυπριακή αγορά.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου, ανθεκτικού και κεφαλαιακά αποδοτικού ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και την κυπριακή οικονομία.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και της εκπλήρωσης των συνήθων αιρέσεων.

Η Alpha Bank θα ενημερώνει τους επενδυτές για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σε σχέση με τη Συναλλαγή.