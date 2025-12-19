DBRS για ελληνική οικονομία: Σταθερή ανάπτυξη έως το 2027 – Άνω του μ.ο. της Ευρωζώνης

Σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης εξακολουθεί να κινείται η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις της Morningstar DBRS, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο update Δεκεμβρίου 2025 για τα κράτη που καλύπτει ο οίκος αξιολόγησης.

Οι νέες εκτιμήσεις ενσωματώνουν τις τελευταίες αναθεωρήσεις της διεθνούς μακροοικονομικής συναίνεσης και επεκτείνουν τον χρονικό ορίζοντα έως το 2027, χωρίς να διαφοροποιούν ουσιαστικά το βασικό σενάριο για την Ελλάδα.

Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Για το 2025, η DBRS διατηρεί αμετάβλητη την πρόβλεψή της για ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 2,0%, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου. Για το 2026, η πρόβλεψη αναθεωρείται οριακά ανοδικά στο 2,0%, από 1,8% προηγουμένως, ενισχύοντας την εικόνα ανθεκτικής μεγέθυνσης σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου αρκετές οικονομίες εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης.

Για το 2027, ο οίκος τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,9%, επίπεδο που, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της DBRS, αντανακλά μια σταδιακή σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας προς το δυνητικό της προϊόν και μια πιο «κανονικοποιημένη» αναπτυξιακή πορεία.

Σταδιακή βελτίωση στην αγορά εργασίας

Στο μέτωπο της απασχόλησης, η DBRS προβλέπει συνέχιση της πτωτικής πορείας της ανεργίας τα επόμενα χρόνια, με μικρές ωστόσο αναθεωρήσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Για το 2025, το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται στο 8,9%, αυξημένο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου.

Για το 2026, η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 8,2%, με ήπια ανοδική αναθεώρηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για το 2027 προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο 7,8%. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου τα ποσοστά ανεργίας είτε μειώνονται είτε διατηρούνται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ήπιες αναθεωρήσεις και διεθνές περιβάλλον

Σύμφωνα με τη DBRS, οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προβλέψεων σε διεθνές επίπεδο είναι γενικά περιορισμένες και μικτές, χωρίς να αλλοιώνουν τη συνολική εικόνα για το 2026. Στο ευρωπαϊκό σκηνικό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις οικονομίες που εξακολουθούν να εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σε αντίθεση με ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι εκτιμήσεις έχουν αναθεωρηθεί καθοδικά.

Οι προοπτικές του 2027 και οι κίνδυνοι

Για το 2027, οι προβλέψεις βασίζονται σε ένα «ήπια αισιόδοξο» σενάριο, το οποίο προϋποθέτει σταδιακή επιτάχυνση της ανάπτυξης στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες και ταυτόχρονη προσέγγιση των ταχύτερα αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Ελλάδα, προς τους μακροχρόνιους δυνητικούς τους ρυθμούς.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι παραμένουν παρόντες, με βασικές πηγές αβεβαιότητας την εμπορική πολιτική, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις δημοσιονομικές ανισορροπίες. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, ενδέχεται να απαιτηθεί χρόνος έως ότου αυτοί οι κίνδυνοι αποτυπωθούν με σαφήνεια στην πραγματική οικονομία.

Συνολικά, οι νέες προβλέψεις της Morningstar DBRS σκιαγραφούν για την Ελλάδα ένα σενάριο συνέχειας και σταθερότητας, με διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και σταδιακή βελτίωση της αγοράς εργασίας έως το 2027, χωρίς απότομες μεταβολές στο βασικό μακροοικονομικό αφήγημα.