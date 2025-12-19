diamonds-of-the-greek-economy:-Καταλύτης-το-άριστο-επιχειρείν-για-την-ανάπτυξη-της-οικονομίας

Μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη στους επιχειρηματίες που διέπρεψαν κατά το 2025 και συνέβαλαν με το επιχειρηματικό τους έργο στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της απασχόλησης στη χώρα.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου της «Ναυτεμπορικής», Σπύρος Κτενάς, τόνισε: «Παραμένουμε πιστοί στην ετήσια συνάντησή μας και στρέφουμε στο κλείσιμο του έτους τους προβολείς στις υγιέστερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της χώρας. Δεν είναι μια τυχαία συνάντηση, αφού και από την πλευρά μας και από τη δική σας πλευρά παραμένουμε συνεπείς στο συγκεκριμένο ραντεβού για 22 χρόνια».

Σύμφωνα με τον κ. Κτενά, «τα ‘‘διαμάντια’’ της ελληνικής οικονομίας διατηρούν τη λάμψη τους, δείχνοντας σε όλους μας την κατεύθυνση για το πού πρέπει να κινηθεί η χώρα: στον δρόμο της καινοτομίας, των παραγωγικών επενδύσεων, της επίπονης εργασίας, της εξωστρέφειας και της κοινωνικής προσφοράς. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι, για συμπεριληφθεί κανείς στη λίστα ‘‘Diamonds’’ της ‘‘Ναυτεμπορικής’’, δεν είναι κάτι απλό. Είναι αποτέλεσμα καινοτόμων ιδεών και σχεδιασμού, αντοχής στα πάνω και κάτω της αγοράς και διαρκούς και σκληρής μακροχρόνιας προσπάθειας».

Τιμητικό βραβείο

Το πρώτο και τιμητικό βραβείο της βραδιάς απονεµήθηκε στον υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Κυριάκο Πιερρακά κη, ως πρώτο Έλληνα πρόεδρο του Eurogroup. Αναφερόµενος κατά την παραλαβή του βραβεί ου στην πρόσφατη εκλογή του, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι αυτή η εξέλιξη έχει περιορισµένη προσωπική διάσταση. «Αντίθετα, θα έλεγα ότι όλο αυτό το οποίο συνέβη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι µία αντανάκλαση συλλο γικών κόπων, σε πολύ δύσκολα χρόνια. Είναι µία αντανάκλαση ενός λαού που κρατήθηκε όρ θιος, είναι µία αντανάκλαση της βούλησης που υπήρξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της δι άθεσης που δείχνουµε συνολικά τα τελευταία χρόνια διαρκώς να βελτιώνουµε τους εαυτούς µας», είπε ο κ. Πιερρακάκης. «Η εποχή της αυταρέσκειας έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει ανα γνώριση και αυταρέσκεια µαζί. Η αναγνώριση είναι ένα βήµα, για να προχωράς µπροστά», επεσήµανε.

Σχετικά µε τον θεσµό των βραβείων Diamonds, τόνισε ότι συµβάλλει στην αναγνώριση, από το κοινό, της δουλειάς των επιχειρήσεων και των επιχει ρηµατιών, που είναι καταλύτες της ανάπτυξης. Και, όπως επεσή µανε ο υπουργός Οικονοµικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κ. Πιερρακάκης, «η δική µας δου λειά είναι να δηµιουργούµε το πλαίσιο. Έχουµε, λοιπόν, ακόµη πολλή δουλειά µπροστά µας, όλα όσα συµβαίνουν είναι βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση» και παράλληλα έδωσε τα θερµά του συγχαρητήρια στον Όµιλο της Ναυτεµπορικής για την εξαιρε τική δουλειά και την αναγνώρι ση της επιχειρηµατικότητας ως καταλύτη ανάπτυξης, µε έµφαση στη βελτίωση, την παραγωγικό

τητα, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Σημαντική η ενότητα

Τον θεσμό των Diamonds of the Greek Economy αλλά και τον Όμιλο της Ναυτεμπορικής επαίνεσε και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Πιστεύω ότι στην Ελλάδα ήταν απολύτως απαραίτητος αυτός ο θεσμός, γιατί επί δεκαετίες η επιχειρηματικότητα ήταν δαιμονοποιημένη έννοια», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. «Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, είναι μία έννοια που έχει συνδεθεί απολύτως με την οικονομική ανάπτυξη και τις επιτυχίες της οικονομίας μας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική πρόοδος και ανάπτυξη, εάν δεν υπάρχουν ηγέτες στις επιχειρήσεις οι οποίοι να έχουν όραμα και να συμπαρασύρουν με το όραμά τους τα στελέχη των επιχειρήσεων και τους εργαζομένους τους», επισήμανε, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό «μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα, μαζί με την πρόοδο, με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας να υπάρχει και μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή».

Μάλιστα, σχετικά με την ελληνική οικονομία, επισήμανε ότι δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμούς: «Η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά και έχει θετικά στοιχεία στα δημοσιονομικά της μεγέθη, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι το μεγάλο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, όπως είναι η μεγάλη πρόκληση της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, για να τα βγάλουμε πέρα σε έναν κόσμο που έχει πολύ σκληρό ανταγωνισμό και σε μία γειτονιά η οποία έχει πολύ σοβαρές προκλήσεις και απειλές».

Η κυριότερη από αυτές, επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, είναι η «αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος αλλά και η μεγάλη ανάγκη να μειωθούν οι κοινωνικές και οι περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα κοινωνικής συνοχής», και πρόσθεσε ότι «έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για μια οικονομία πιο παραγωγική, που είναι η προϋπόθεση για μια Ελλάδα ασφαλή». Γι’ αυτό υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να «είμαστε όλοι ανεξαιρέτως από την ίδια πλευρά του λόφου», τονίζοντας την απαραίτητη ανάγκη να υπάρξει ενότητα.

Ηχηρό μήνυμα

Τον θεσμό των Diamonds του Ομίλου της Ναυτεμπορικής και την οργάνωση συνεχάρη και ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ.

«Πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος επί 22 συνεχή χρόνια αναδεικνύει με συνέπεια και αξιοπιστία τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν και συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. 22 χρόνια συνεχούς παρουσίας δεν αποτελούν απλώς ένα εντυπωσιακό ορόσημο. Αντανακλούν τη θεσμική ωριμότητα ενός θεσμού που άντεξε στον χρόνο, παρακολούθησε από κοντά τους κύκλους της ελληνικής οικονομίας και αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα ως βασικό μοχλό ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και μετασχηματισμού», ανέφερε ο κ. Θεοδωρόπουλος και πρόσθεσε πως ο θεσμός βραβεύει «επιχειρήσεις που αναδεικνύουν στην πράξη τις πολλές διαστάσεις που συνθέτουν την επιχειρηματική επιτυχία, τη σταθερή και υγιή οικονομική απόδοση, τη μακρόχρονη ικανότητα παραγωγής αξίας και δημιουργία εμπιστοσύνης, τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία και την παραγωγική αναβάθμιση, την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία, καθώς και τη συνειδητή επιλογή να επενδύουν στους ανθρώπους τους, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη σημασία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας».