eπίθεση-Πούτιν-στους-Ευρωπαίους-για-τα-ρωσικά-κεφάλαια:-«Ληστές-που-θα-έχουν-σοβαρές-συνέπειες»,-δείτε-live-τη-συνέντευξή-του

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της νομικής προσφυγής του Τραμπ κατά του BBC.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοι μη να σταματήσει τη σύγκρουση «εφόσον λάβει εγγυήσεις ασφαλείας». Ωστόσο, το κρίσιμο είναι τι εννοεί με τον όρο εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς μέχρι στιγμής, έχουν ζητηθεί μεγάλες απαιτήσεις από την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτεθεί στην Ευρώπη. Η νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ, σημείωσε, «δεν αναφέρει τη Ρωσία ως κύρια απειλή». Ως εκ τούτου, απέδωσε ως ένα βαθμό την ευθύνη για τις εντάσεις με τη Μόσχα στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν δήλωσε πεπεισμένος πως έως το τέλος του έτους θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες επιτυχίες του στρατού , αφού προηγουμένως είχε αναφέρει ότι η Ρωσία σκοπεύει να «κινηθεί δυτικότερα» μετά τις τελευταίες προελάσεις στην Ουκρανία.

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η «στρατηγική πρωτοβουλία» πέρασε στη Ρωσία όταν οι ρωσικές δυνάμεις απώθησαν τα ουκρανικά στρατεύματα από τη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Παράλληλα ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

Στα πρώτα λεπτά της συνέντευξης Τύπου, που ξεκίνησε στις 11.00 ώρα Ελλάδας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ρωσία, από την άλλη μεριά, είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Με αναφορές στην πορεία των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στο μέτωπο ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν την ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

«Το ΝΑΤΟ παραβίασε τις υποσχέσεις για τη διεύρυνση»

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει σε συμβιβασμούς για την Ουκρανία. Ερωτηθείς για το εάν η χώρα θα ζει ειρηνικά τον επόμενο χρόνο, απάντησε ότι αυτός είναι ο στόχος. «Θα ήθελα να το επαναλάβω με έμφαση, θέλουμε να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα», είπε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι απαιτείται αφαίρεση των αρχικών αιτιών της σύγκρουσης για να διασφαλιστεί μια μόνιμη και σταθερή ειρήνη.

«Είχαμε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν για μη διεύρυνση ήταν ψευδείς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα κύματα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προκαλούσαν ανησυχία στο παρελθόν και προκαλούν ανησυχία και τώρα.

«Ληστές» οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσπάθειά της να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία, παρομοιάζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες που επιδιώκουν κάτι τέτοιο με «ληστές» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πράξη «κλοπής που γίνεται ανοιχτά και όχι στα κρυφά».

Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές συνέπειες», αφού η χθεσινή σύνοδος των 27 χωρών μελών της ΕΕ δεν κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη, καθώς «όταν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει επιστροφή», ενώ ισχυρίστηκε ότι τα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από εκείνα της Γαλλίας σε ό,τι αφορά το εθνικό χρέος.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στα δικαστήρια, σε δικαιοδοσίες που δεν εξαρτώνται από πολιτικές αποφάσεις, και υποστήριξε ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να επιστρέψει όσα «αφαιρέθηκαν» από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Το «μήνυμα» του τηλεοπτικού σκηνικού

Ο σχεδιασμός του τηλεοπτικού σκηνικού του Βλαντίμιρ Πούτιν στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Ουκρανία. Πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο διακρίνεται χάρτης της Ρωσίας, στον οποίο, αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά το αριστερό άκρο, απεικονίζεται όχι μόνο η Κριμαία αλλά και οι τέσσερις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία προσάρτησε το 2022, Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει πλήρως τα συγκεκριμένα εδάφη, ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρεται μονίμως σε αυτά ως ρωσικά. Η προβολή των περιοχών αυτών στο σημερινό σκηνικό εκλαμβάνεται ως μήνυμα του Κρεμλίνου ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τις εδαφικές διεκδικήσεις του.

Πάνω από 2 εκατομμύρια ερωτήσεις

Ο Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια, παραχωρεί από το 2001 αυτή τη συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες και μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση.

Με αυτή την αφορμή ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα, από τη γεωπολιτική ως την οικονομία, ή ακόμη και στα δικά του σχέδια για το μέλλον και, όπως κάθε χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αναμένονται οι δηλώσεις του αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου αυτού.

Την Τετάρτη ο Πούτιν επανέλαβε ότι οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν αναμφίβολα», είτε μέσω διπλωματίας είτε μέσω στρατιωτικών μέσων. Υιοθέτησε επίσης έναν πολύ σκληρό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους ηγέτες, για τους οποίους είπε πως φιλοδοξούν να προκαλέσουν την «κατάρρευση» της Ρωσίας.

Αυτή η ετήσια συνέντευξη Τύπου αποτελεί μια ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να ακούσει τα παράπονα των πολιτών από τις διάφορες περιοχές της Ρωσίας, της μεγαλύτερης σε μέγεθος χώρας του κόσμου, όπως η κατάσταση των νοσοκομείων ή η έλλειψη σχολείων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης.

Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου χωριζόταν στο παρελθόν σε δύο μέρη: στο πρώτο ο Πούτιν δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τη συμμετοχή δυτικών μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια ερωτήσεις από τους πολίτες. Από το 2023 τα δύο μέρη έχουν συγχωνευθεί.