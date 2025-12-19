e-ΕΦΚΑ:-Παράταση-για-την-υποβολή-περιοδικών-δηλώσεων-των-επιχειρήσεων

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. γνωστοποιεί ότι η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025, η οποία είχε παραταθεί έως την Παρασκευή 16/01/2026, παρατείνεται περαιτέρω έως και τη Δευτέρα 02/02/2026.

Έως τη Δευτέρα 02/02/2026 παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., για την ασφάλιση εργαζομένων τους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω Α.Π.Δ. πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της νέας γραμμογράφησης της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μισθολογικής περιόδου που αφορούν, όπως ισχύει πλέον για όλες τις περιπτώσεις (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων (σχετικό το με αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025 Γενικό Έγγραφο του e-Ε.Φ.Κ.Α.).

Η ανωτέρω παράταση παρέχεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, κατόπιν των αλλαγών που επήλθαν στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα παράταση δεν αφορά την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.