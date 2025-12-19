eurobank:-Μεταβλήθηκε-η-συμμετοχή-της-fmr-llc-στο-μετοχικό-κεφάλαιο

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έλαβε από την FMR LLC, το έμμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας υπερέβη στις 15 Δεκεμβρίου 2025 το όριο του 5%, φτάνοντας το 5,06%, για να υποχωρήσει εκ νέου στις 16 Δεκεμβρίου 2025 κάτω από το όριο αυτό, στο 4,99% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Η ανακοίνωση της συστημικής:

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007, όπως ισχύει, και με βάση τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από την εταιρεία «FMR LLC» (εφεξής «FMR»), ότι την 15.12.2025, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η FMR ανήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 5,06%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 183.666.143 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών Eurobank και ότι την 16.12.2025, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η FMR κατήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 4,99%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 181.166.143 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών Eurobank.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου: