Hydra Rock: «Μαζεύει» εγκρίσεις το mega σύνθετο τουριστικό project των 474,6 εκατ. του Γ. Βαρδινογιάννη

Πράσινο φως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΣΧΑΣΕ. Αναμονή για την Περιφέρεια Αττικής. Ποια είναι η μεγάλη επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο, τουριστικό χωριό βίλες κ.α.

Εγκρίσεις «μαζεύει» η μεγάλη σύνθετη τουριστική επένδυση, με ξενοδοχείο, χωριό, βίλες κ.α., της εταιρείας «Hydra Rock Ακίνητα Μονοπρόσωπη A.E.» για την «Ίδρυση Υπερπολυτελούς Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος και Τουριστικού Χωριού», στη θέση «Βλαχαίικα» του Δήμου Πόρου της Π.Ε. Νήσων, Περιφέρεια Αττικής και στη θέση «Μετόχι» του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό σχεδόν 475 εκατ. ευρώ. Όπως έχουμε αναφέρει, η σύσταση του φορέα έγινε στις αρχές του 2024 . Σε αυτήν συμμετέχει, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης (του Βαρδή Βαρδινογιάννη) του ομίλου Motor Oil, ενώ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου είναι ο κ. Ευάγγελος Σαμαράς.

Προ ημερών μόλις το project έλαβε το «πράσινο φως» του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας που γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για τη «Δημιουργία Εμβληματικού – Αειφορικού Τουριστικού Θέρετρου Υψηλών Προδιαγραφών» της εταιρίας: «HYDRAROCK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στη θέση «Μετόχι» του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας Πελοποννήσου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για σήμερα έχει προγραμματιστεί και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, επίσης η γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του project (μέρος του είναι στην περιφέρεια).

Η επένδυση

Όπως πρόσφατα είχαμε αναφέρει για την επένδυση δημιουργίας τουριστικού project 5 αστέρων που προωθείται απέναντι από την Ύδρα στην Πελοπόννησο, ύψους 474,6 εκατ. ευρώ (με το ήμισυ του προϋπολογισμού, σχεδόν 251 εκατ., να αφορά στο τουριστικό χωριό με 83 κατοικίες), το σχέδιο σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (Σ.Τ.Κ.) αποτελούμενο από ξενοδοχειακό συγκρότημα 5*, 100 κλινών, με επιμέρους υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και ειδικές τουριστικές υποδομές, 49 κατοικίες-βίλες, 3 σύγχρονες πολυτελείς κατοικίες-επαύλεις, καθώς και Club Αναψυχής με αθλητικές εγκαταστάσεις, εστίαση και ανοιχτό χώρο στάθμευσης μικρών σκαφών και την ανάπτυξη Τουριστικού Παραθεριστικού Χωριού που περιλαμβάνει 83 τουριστικές πολυτελείς κατοικίες- επαύλεις.

Οι 4 πυλώνες

Ειδικότερα ως προς την ανάλυση του προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου, κατανέμεται σε 4 επιμέρους ενότητες και συγκεκριμένα:

· Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα με ένα συνολικό κόστος που αγγίζει τα 177 εκατ. ευρώ, όπου το μεγαλύτερο κόστος αφορά το ξενοδοχειακό συγκρότημα των 100 κλινών (48 εκατ. ευρώ ), γήπεδα τένις/ μπάσκετ (21 εκατ. ευρώ, κέντρα αθλητικού τουρισμού (7 εκατ.) και κέντρα ευεξίας – spa (4 εκατ.), γυμναστήριο (2 εκατ.) που θα απορροφήσουν συνολικά κεφάλαια 34 εκατ. ευρώ, ενώ για τις 49 κατοικίες θα διατεθούν κεφάλαια λίγο χαμηλότερα των 38 εκατ. ευρώ και για τις 3 επαύλεις 21 εκατ. ευρώ.

· Έργα οδοποιίας με ένα σύνολο 19 εκατ. ευρώ, όπου τα 16,6 εκατ. ευρώ αφορούν το δρόμο εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος κα 2,4 εκατ. τη νέα επαρχιακή οδό.

· Τα λοιπά έργα με ένα σύνολο 27 εκατ. ευρώ (ηλεκτροδότησης 5,5 εκατ., ύδρευσης 2,5 εκατ., αποχέτευσης – βιολογικού – δίκτυα 10 εκατ., ελεύθεροι χώροι 4,5 εκατ., όσο και για φωτοβοκταϊκά.

· Τα έργα του τουριστικού χωριού με τις 83 κατοικίες όπου ο προϋπολογισμός είναι λίγο υψηλότερα των 251,6 εκατ. ευρώ (37 κατοικίες 700,00 τ.μ. συνολικά 90,65 εκατ., 46 κατοικίες 1.000,00 τ.μ. συνολικά 161 εκατ. ευρώ).

Τα κίνητρα

Η επένδυση της Hydra Rock Α.E. χαρακτηρίσθηκε σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) τον περασμένο Μάρτιο ως στρατηγική και εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις στις οποίες ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 75 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15 χρόνια, ενώ η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει με ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 20% και από τραπεζικό δανεισμό σε ποσοστό 80%. Τα παρεχόμενα κίνητρα είναι: Χωροθέτησης, Ταχείας Αδειοδότησης, ενώ προβλέπονται παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, βοηθητικά και συνοδά έργα.

Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού.