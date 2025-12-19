Lamda – Ελληνικό: «Γεμίζουν τα ταμεία» από τις πωλήσεις ακινήτων, «ξεπουλάει» η Little Athens

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξή του έργου μέχρι τις 30.11.2025 να φτάνουν στα 1,5 δις ευρώ, με το 84% από τις 671 κατοικίες της οικιστικής γειτονιάς Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί. Ρεκόρ στα Malls, ανεβαίνουν οι μαρίνες.

«Σπάει τα… ταμεία» το project της Lamda Development στο Ελληνικό, όπως και πρόσφατα αναφέραμε, με τις συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το έργο (The Ellinikon) από την έναρξή του μέχρι την 30η.11.2025 να φτάνουν στα 1,5 δισ. ευρώ, με το 84% από τις 671 κατοικίες της οικιστικής γειτονιάς Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Αναφορικά με την Little Athens, σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά αυρτή. Μέχρι την 30.11.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 566 διαμερίσματα δηλαδή στο 84% του συνόλου. Η υποχώρηση σε σχέση με τα επίπεδα του Α’ εξαμήνου (94%) οφείλεται στην αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς, μετά τη διάθεση επιπλέον 112 κατοικιών τον Νοέμβριο του 2025.

Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Εννεάμηνο 2025 ανήλθαν σε 215 εκατ., αυξημένα 80%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, επιβεβαιώνοντας την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο Εννεάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 105 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων). Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 30.11.2025 ανήλθαν στα 1,5 δις, με τις εισπράξεις το 9μηνο 2025 να ανέρχονται σε 404 εκατ. από τις αρχές του 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 159 εκατ. την 30η.09.2025 (έναντι 355 εκατ. στις 30.06.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ.

Τα εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 66% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα. Και οι δύο αναπτύξεις εισέρχονται στη φάση της κατασκευής.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στο Riviera Galleria (ανάδοχος ΜΕΤΚΑ) βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, με τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τις εργασίες διαχωριστικών να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ξεκινήσει το A’ Τρίμηνο του 2026.

Το Capex

Κατά τη διάρκεια του 9μήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 285 εκατ., με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.09.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα 849 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 η Lamda ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 500 εκατ., διάρκειας 7 ετών και με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,8%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα του ομίλου και ενδυναμώνοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική του στρατηγική.

Το deal με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών

Μια και ο λόγος για το Ελληνικό, χτες η Lamda ανακοίνωσε ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. υπέγραψε στις 16.12.2025 δεσμευτική συμφωνία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για την μίσθωση, για εγγυημένη περίοδο 10 ετών, ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Υγείας επιφάνειας ανωδομής περίπου 6,000 τ.μ. Το Κέντρο Υγείας θα ανεγερθεί πλησίον του The Ellinikon Mall και θα περιλαμβάνει Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, και ένα εξειδικευμένο κέντρο Υγειούς Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging center). Η ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Υγείας αναμένεται έως το τέλος του 2028. Ειδικότερα, στο πρότυπο Healthcare Park θα αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα ποιοτικά κορυφαίων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, με κεντρικό ρόλο την δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging Center), το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής ανάπτυξης. Το Κέντρο θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, με έμφαση στην πρόληψη, την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και την ολιστική προσέγγιση της ευεξίας, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνώς ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγιούς γήρανσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα το Healthcare Park θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τη διενέργεια διαγνωστικών και ιατρικών εξετάσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών του Ελληνικού, αλλά και ονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας σε τομείς όπως της Οφθαλμολογίας, της Δερματολογίας, της Πλαστικής Χειρουργικής, κ.ά.

Τα Malls και οι Μαρίνες

Όπως ανακοίνωσε χτες η εισηγμένη για τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου 2025, τα 4 Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία, σημείωσαν για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό operating EBITDA στα 68,7 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσόδων στάθμευσης κατά 10% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα 620 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.09.2025 ξεπέρασε τα 1,7 δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων, σε λειτουργία, στα 1,3 δις ευρώ.

Επίσης, οι Μαρίνες επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Εννεάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 26 εκατ. (αύξηση 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα 17,2 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της.

Συνολικά, στο 9μηνο 2025 η Lamda εμφάνισε, μεταξύ άλλων, ενοποιημένα κέρδη EBITDA σε επίπεδο Ομίλου αυξημένα κατά 2,7 φορές, στα 253 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 9μηνο 2024, ενοποιημένα Καθαρά Αποτέλεσμα στα 116 εκατ. έναντι ζημιών το 9μηνο 2024, νέο ιστορικό ρεκόρ Operating Malls EBITDA στα 68,7 εκατ., αυξημένο κατά 5%. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε 3,7 δις ευρώ. Η NAV ανήλθε σε 1,572 δις από 1,445 δις ευρώ, ή αλλιώς 9,2 ευρώ ανά μετοχή έναντι 8,28 ευρώ ανά μετοχή στις 31/12/2024.