metlen:-Ετοιμάζει-6ο-εργοστάσιο-στον-Βόλο-μετά-το-ντιλ-με-knds

Την αυξανόμενη ζήτηση από Ελλάδα και εξωτερικό για νέα οπλικά συστήματα, όπως τμήματα για άρματα μάχης, γεγονός που μεταφράζεται σε επιπλέον γραμμές παραγωγής, αναδεικνύει η απόφαση της Metlen για τέταρτο νέο εργοστάσιο, ύψους 50 εκατ ευρώ στο hub του Βόλου, φτάνοντας συνολικά τα έξι. Μια είδηση που προανήγγειλε χθες το Euro2day.gr.

Σαν κίνηση συνδέεται άμεσα με την χθεσινή ανακοίνωση υπογραφής της σύμβασης με τη KNDS Deutschland για την προμήθεια 200 τμημάτων του άρματος Leopard 2A8 και εντάσσεται στη προσπάθεια του ομίλου να «παίξει» δυναμικά τόσο στο 12ετές ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, όσο και να αυξήσει τις διεθνείς του πωλήσεις.

Στην πραγματικότητα, η ανάγκη για ένα ακόμη εργοστάσιο στο hub του Βόλου, καθώς στα δύο υφιστάμενα θα προστεθούν τελικά τέσσερα νέα, έναντι τρία του αρχικού σχεδιασμού, συμπίπτει με τη γενικότερη αναδιάταξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, γεγονός που καθιστά απαιραίτητες ακόμη περισσότερες γραμμές παραγωγής, με πηγές του ομίλου να παραπέμπουν στην αύξηση των παραγγελιών (order book) που δέχεται η θυγατρική του ομίλου, M Technologies.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η απόφαση που έλαβε ο όμιλος για το 4ο εργοστάσιο, που θα έχει μπάτζετ περίπου 50 εκατ., έκταση 10.000 τ.μ., θα απασχολεί 200-250 εργαζόμενους, και όταν μπει σε λειτουργία γύρω στο πρώτο εξάμηνο του 2027, θα επικεντρωθεί στη παραγωγή βαρέων μεταλλικών εξαρτημάτων για οπλικά συστήματα, όπως το Leopard 2A8.

Ταυτόχρονα το βάρος της νέας επένδυσης πέφτει και στην εκπαίδευση του προσωπικού στο Βόλο, προκειμένου μαζί με τις διεθνείς συνεργασίες (KNDS, Iveco Defence Vehicles, κ.ά.), να ξεφύγει η M Technologies (πρώην Defence), όπως λένε πηγές του ομίλου από τις κλασικές υπεργολαβίες και να αποκτήσει εγχώρια τεχνογνωσία.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά ο όμιλος, το μεγάλο στοίχημα για να ενταχθεί στις αλυσίδες αξίας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας είναι να περάσει σε ένα μοντέλο με τεχνολογική αυτάρκεια, μακριά από εκείνο των τελευταίων δεκαετιών. Κατ’ ουσία αυτό για παράδειγμα σημαίνει είσοδο σε νέους τομείς, όπως την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) και anti-drone συστημάτων, καθώς και την επέκταση σε υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής (MRO) και κατασκευής οχημάτων για τον ελληνικό στρατό.

Τα παραπάνω αποτελούν συνέχεια όσων είχε ανακοινώσει τον περασμένο Απρίλιο στο Capital Markets Day του Λονδίνου ο επικεφαλής του ομίλου Ευ. Μυτιληναίος και ανώτερα στελέχη. Τώρα όμως, με την αύξηση σε έξι των εργοστασίων στο Βόλο, ο προσανατολισμός του ομίλου στην άμυνα ενισχύεται και η διαφορά με τις προ μηνών ανακοινώσεις είναι ότι αυξάνεται και το επενδυτικό πλάνο για το συγκεκριμένο τομέα που μπορεί να φτάσει και τα 180 εκατ. έναντι των αρχικών εκτιμήσεων για 150 εκατ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα εργοστάσια του Βόλου (δύο υφιστάμενα, συν τέσσερα καινούργια) που σε πλήρη ανάπτυξη αναμένεται να απασχολούν περί τους 1.000 εργατοτεχνίτες και τεχνικούς, πρόκειται να προσθέσουν στα EBITDA, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 130-170 εκατ. ευρώ.

Τούτο σημαίνει ότι η άμυνα θα συνεισφέρει μαζί και με το συγγενή τομέα της μεταλλουργίας πάνω από 820 εκατ. ευρώ νέα λειτουργικά κέρδη, «γεννώντας» στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια, πάνω από το 40% του συνολικού στόχου των 2 δισ. ευρώ.

Οι παραγγελίες για τα 288 τεθωρακισμένα Philoctetes

Της χθεσινής συμφωνίας της Μetlen με τη γερμανική KNDS είχε προηγηθεί φέτος τον Μάιο άλλη μια, εκείνη τη φορά με τη γαλλική KNDS. Αφορούσε τη προμήθεια στον ελληνικό στρατό 288 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης πεζικού «Philoctetes», μεγάλο μέρος των οποίων θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της Μetlen στον Βόλο, δηλαδή με ελληνική συμμετοχή.

Τα οχήματα αυτά, που αποτελούν μια αναβαθμισμένη εκδοχή του γαλλικού τύπου οχήματος μάχης VBCI MK2, θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται στις ελληνικές εγκαταστάσεις μέσα στο 2026, με παράδοση των πρώτων παρτίδων κάπου γύρω στο 2028 και με το συνολικό πρόγραμμα να ολοκληρώνεται στην 7ετία, εκτός και αν επιμηκυνθεί μετά από νέα παραγγελία του ελληνικού στρατού.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά, στόχος της συνεργασίας Μetlen – KNDS France για την παραγωγή του «Philoctetes» είναι κατ’ αρχάς η κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και σε δεύτερο χρόνο η πιθανή σύναψη εξαγωγικών συμφωνιών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος.

«Όταν το πρόγραμμα Philoctetes περάσει σε φάση πλήρους παραγωγής, το 30% της βιομηχανικής του αξίας θα είναι ελληνικό, καθιστώντας το ένα πραγματικά ευρωπαϊκό ΤΟΜΑ», είχε δηλώσει τότε ο Nicolas Chamussy, CEO της KNDS France.