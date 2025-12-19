Pantelakis: Αύξησε την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΤΙΤΑΝ στα €59 ευρώ

Η Pantelakis Securities αυξάνει την τιμή-στόχο για τη Titan στα 59 ευρώ από 51,5 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση). Με βάση το χθεσινό κλείσιμο στα 49,35 ευρώ, το εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται περίπου στο 20%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, υπάρχει σημαντικό περιθώριο επαναξιολόγησης της μετοχής, το οποίο στηρίζεται στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, στις δυνατότητες για επιλεκτικές εξαγορές (bolt-on M&A) και στην ελκυστική αποτίμηση. Όπως επισημαίνεται, η Titan διαπραγματεύεται με αδικαιολόγητο discount 37% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες εταιρείες και 51% έναντι των αμερικανικών, με βάση τον προβλεπόμενο δείκτη EV/EBITDA για το 2026.

Ακόμη και μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου, η αποτίμηση της Titan παραμένει στις 8 φορές το EV/EBITDA του 2026, γεγονός που συνεπάγεται ένα μεν σημαντικό αλλά εύλογο discount 25% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών και 47% έναντι των αμερικανικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συμφωνίες στη Γαλλία (Vracs de l’Estuaire) και την Τουρκία (Tracim), η Pantelakis εκτιμά ότι τα EBITDA θα φθάσουν τα 0,9 δισ. ευρώ το 2029, με μέση ετήσια αύξηση 8% σε ορίζοντα τετραετίας, περιθώρια άνω του 26% και κέρδη περίπου 6 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, αυτό αφήνει περιθώριο για μόχλευση έως το 1x του EBITDA, υποδηλώνοντας πρόσθετη δυναμική για εξαγορές ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.