shein:-Δικαστικό-«όχι»-στην-αναστολή-της-λειτουργίας-της-πλατφόρμας-στη-Γαλλία

Σε αντίθεση με τις επιθυμίες της γαλλικής κυβέρνησης, το Δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου να μην αναστείλει τη λειτουργία στη χώρα της κινεζικής πλατφόρμας Shein. Αυτό συνέβη επειδή ο γίγαντας της fast fashion που ουσιαστικά «συνελήφθη επ’ αυτοφώρω» να πουλάει κούκλες, όπλα και φάρμακα παιδικής πορνογραφίας, αντέδρασε αμέσως, αφαιρώντας αυτά τα προϊόντα από τον ιστότοπό του.

Παρόλο που το δικαστήριο αναγνώρισε την ύπαρξη «σοβαρής βλάβης της δημόσιας τάξης», έκρινε ότι «ένα πλήρες μπλοκάρισμα της πλατφόρμας Shein θα ήταν δυσανάλογο και θα συνιστούσε αδικαιολόγητη παραβίαση της ελευθερίας διεξαγωγής επιχειρήσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ωστόσο, το δικαστήριο διέταξε την Shein να μην επαναφέρει την πώληση «προϊόντων σεξ που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πορνογραφικό περιεχόμενο» στον γαλλικό ιστότοπό της χωρίς να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης ηλικίας εκτός από μια απλή δήλωση ενηλικίωσης .

Πάντως αυτό ήταν ένα πισωγύρισμα για το κράτος, το οποίο είχε απαιτήσει να αναγκαστεί η Shein , τουλάχιστον, να διατηρήσει την αναστολή της λειτουργίας της, ένα μέτρο που είχε εφαρμόσει στις αρχές Νοεμβρίου μετά από κυβερνητικές πιέσεις μετά από αντιπαραθέσεις γύρω από κούκλες σεξ που έμοιαζαν με παιδιά.

- Le Figaro