Softweb: Ολοκληρώθηκε το ετήσιο Momentum – Συμβούλιο Ποιότητας

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο όμιλος Softweb πραγματοποίησε το ετήσιο Momentum – Συμβούλιο Ποιότητας, μια ολοήμερη στρατηγική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν όλα τα στελέχη του ομίλου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της χρονιάς, η αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που απέδωσαν και η ευθυγράμμιση του επενδυτικού πλάνου και των προτεραιοτήτων για το 2026.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τη μετάβαση του ομίλου σε μια νέα εποχή: ο όμιλος Softweb λειτουργεί πλέον ως ο πρώτος όμιλος οικοσυμμετρίας, ανοίγοντας μια νέα αγορά που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα, data και επιχειρησιακή στρατηγική σε ένα ενιαίο, scalable μοντέλο αξίας.