TikTok: Συμφωνία για την αμερικανική μονάδα – Oracle, Silver Lake Management και MGX στη νέα κοινοπραξία

Η κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με ομάδα επενδυτών για το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της στην Αμερική, όπως ανακοινώθηκε στους υπαλλήλους την Πέμπτη.

Η συμφωνία πώλησης της δραστηριότητάς της στις Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζει έτσι τη συνέχιση της παρουσίας της στη μεγαλύτερη διαφημιστική αγορά του κόσμου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Shou Chew, ανακοίνωσε στους υπαλλήλους ότι η εταιρεία και η ByteDance υπέγραψαν δεσμευτικές συμφωνίες για τη δημιουργία μιας αμερικανικής κοινοπραξίας, η οποία θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς επενδυτές, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο -.

Ο Chew ανέφερε ότι «είναι στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί μερικά σπουδαία νέα» κάνοντας γνωστό ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες με την Oracle, την Silver Lake Management και την MGX. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, αν και ο Chew πρόσθεσε ότι «υπάρχει αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει» μέχρι τότε. Επίσης, δεν είναι ακόμα γνωστό έαςν οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές θα εγκρίνουν τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η αμερικανική κοινοπραξία θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα που θα έχει τον έλεγχο της προστασίας δεδομένων, του περιεχομένου και της ασφάλειας των αλγορίθμων στη χώρα, δήλωσε ο Chew, σύμφωνα με το υπόμνημα. Η νέα αμερικανική οντότητα θα «διοικείται επίσης από ένα νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία Αμερικανών», πρόσθεσε.

Οι μετοχές της Oracle σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Πέμπτης.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας είναι κοντά σε όσα είχε περιγράψει τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Λευκός Οίκος, όταν ο Τραμπ ανέβαλε έως τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την εφαρμογή στις ΗΠΑ, εκτός εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της την πουλούσαν.

Όπως παρατηρεί το -, oι όροι που περιγράφονται στο υπόμνημα του διευθύνοντος συμβούλου του TikTok φαίνεται να αφήνουν το ενδεχόμενο η ByteDance να έχει την εποπτεία βασικών τμημάτων του TikTok στις ΗΠΑ.

Το - News είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η κινεζική μητρική εταιρεία θα διατηρούσε περίπου το 50% των κερδών από τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ.

Η εμπλοκή της ByteDance αποτελεί σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις. Ο νόμος για την εθνική ασφάλεια που ψηφίστηκε και υπογράφηκε υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ορίζει ότι το TikTok στις ΗΠΑ και η ByteDance δεν έχουν καμία επιχειρησιακή σχέση.

Οι αλγόριθμοι περιεχομένου της ByteDance θεωρούνται κομβικής σημασίας για την επιχείρηση του TikTok. Σύμφωνα με την εκδοχή της συμφωνίας που είχε αναφέρει πρόσφατα ο Λευκός Οίκος, η ByteDance αναμένεται να παραχωρήσει με άδεια χρήσης την τεχνολογία συστάσεων τεχνητής νοημοσύνης στη νεοσύστατη αμερικανική οντότητα TikTok, η οποία θα χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα αλγόριθμο για να επανεκπαιδεύσει ένα νέο σύστημα σε δεδομένα των ΗΠΑ, τα οποία ασφαλίζονται από την Oracle, τον συνεργάτη cloud του TikTok.

Ο ρόλος της Oracle έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες. Η συμφωνία βασίζεται στο πρότυπο προηγούμενης συνεργασίας μεταξύ TikTok και Oracle η οποία προτάθηκε πριν από χρόνια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ως τρόπος επίλυσης αντίστοιχων ανησυχιών σχετικά με την κινεζική ιδιοκτησία του TikTok. Αυτή η συνεργασία, που ονομάζεται Project Texas, τελικά απορρίφθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και κρίθηκε ανεπαρκής για την αντιμετώπιση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Εάν οριστικοποιηθεί, η συμφωνία θα επιλύσει ένα σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Πεκίνου-Ουάσιγκτον σημειώνοντας πρόοδο στις ευρύτερες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες έχουν διαφωνήσει σε εμπορικά και άλλα ζητήματα.