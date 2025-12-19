vodafone-Ελλάδας:-Οπτική-ίνα-και-5g-sa-στις-προτεραιότητες

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου οπτικών είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Vodafone Ελλάδας για το 2026, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Αχιλλέας Κανάρης, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με τους δημοσιογράφους. Ταυτόχρονα, η εταιρεία προσβλέπει και στις ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης που προσφέρει το 5G Standalone (5G SA), με τα πρώτα σχετικά προϊόντα να αναμένονται την άνοιξη της νέας χρονιάς.

Ακόμα, ο κ. Κανάρης χαρακτήρισε την άμυνα ως ένα νέο εξαιρετικό κεφάλαιο για την εταιρεία, ενώ όπως είπε στο κομμάτι του ICT κοιτάει να εμπλουτίσει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με μια πιθανή εξαγορά.

Οι στόχοι για FTTH και 5G

Κάνοντας έναν απολογισμό ο κ. Κανάρης χαρακτήρισε το 2025 μια χρονιά πολύ γεμάτη και ταυτόχρονα μια χρονιά με πολλές αλλαγές σε εταιρικό και προϊοντικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο υποδομών.

Ειδικά όσον αφορά τις υποδομές ο CEO της Vodafone Ελλάδας ο ίδιος δήλωσε ότι η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών επιταχύνεται όλο και περισσότερο, ενώ μέχρι το τέλος του 2025, η εταιρεία θα έχει εγκαταστήσει περίπου 500.000 γραμμές FTTH. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κανάρη η εταιρεία εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει φέρει την οπτική ίνα σε 540.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ο στόχος είναι είναι τα 850.000 homes passed μέχρι το 2027.

Σχετικά με το 5G, τον Μάρτιο του 2026 η πληθυσμιακή κάλυψη αναμένεται να ανέλθει στο 96%, ενώ αναφορικά με το 5G Standalone ο CEO της Vodafone Ελλάδας επισήμανε ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή διεξάγει κάποια τεχνικά τεστ και αναμένει να λανσάρει τις σχετικές υπηρεσίες την άνοιξη του 2026, όπως ειπώθηκε και παραπάνω.

Ο απολογισμός για το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο

Από την άλλη, όσον αφορά το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με τον κ. Κανάρης η εταιρεία ανακτά εμπορική δύναμη, έχοντας πολύ καλή επίδοση και στην κινητή και στην σταθερή τόσο σε επίπεδο τζίρου ανά πελάτη όσο και σε επίπεδο πελατειακής βάσης.

«Εκμεταλλευόμαστε την ζήτηση για οπτική ίνα, έχουμε υπερδιπλασιάσει τους συνδρομητές οπτικών ινών στα δίκτυα», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα χαρακτήρισε και το Fixed Wireless Access (FWA) ως ένα πάρα πολύ δυνατό προϊόν, λέγοντας πως αναπτύσσεται και στην Vodafone Ελλάδας με διψήφιο ποσοστό.

«Άρα η πελατειακή βάση της σταθερής για εμάς είναι σε φάση ανάπτυξης. Το ίδιο και η κινητή, με δύο αντίρροπες δυνάμεις θα έλεγα. Η αγορά καρτοκινητής συνεχίζει και φθίνει, ενώ η αγορά του συμβολαίου συνεχίζει να μεγαλώνει. Οπότε είμαστε σε μια ισχυρή θέση εκεί», εξήγησε ο κ. Κανάρης.

Την ίδια ώρα, ο CEO της Vodafone Ελλάδας σημείωσε σταθερή διψήφια ανάπτυξη στο κομμάτι των συσκευών, η οποία βαίνει αυξανόμενη. O κ. Κανάρης υπενθύμισε ότι η εταιρεία μπήκε ξανά στην αγορά των συσκευών μέσω του προγράμματος Flex, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο είχε πολύ καλή απόδοση, ενώ θα αποτελεί βασικό κομμάτι της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας για την επόμενη χρονιά.

Ακόμα, στον τομέα της λιανικής, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ανακαίνιση περισσότερων από 50 καταστημάτων της, η οποία και θα συνεχιστεί μέσα στο ερχόμενο έτος.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους €1 δισ. έως το 2029.

Πώς θα κινηθεί η Vodafone Ελλάδας το 2026

Στον πυλώνα της ψυχαγωγίας, το Vodafone TV σημειώνει ετήσια ανάπτυξη της τάξεως του 10%, ενώ όπως αποκάλυψε ο κ. Κανάρης η εταιρεία εργάζεται πάνω σε νέες εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον, ενώ ταυτόχρονα εργάζεται πάνω στην αναβάθμιση της πλατφόρμας της.

Επιπλέον, στον τομέα των εταιρικών πελατών το Vodafone Business αναπτύσσεται με ρυθμό πάνω από 30% στις υπηρεσίες ΙοΤ και ICT. Ειδικά για το ICT ο CEO της Vodafone Ελλάδας δήλωσε ότι πρόκειται για έναν τομέα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την εταιρεία. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σκανάρει την αγορά και είναι πιθανό να προχωρήσει σε εξαγορά εταιρείας ICT.

«Τώρα αρχίζουμε και σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, η οποία για εμάς έχει να κάνει σε ένα κομμάτι με συνέχιση έργων ψηφιοποίησης σε μικρότερη κλίμακα, αλλά και με το κομμάτι της άμυνας, το οποίο για εμάς είναι ένα εξαιρετικό νέο κεφάλαιο που ανοίγει», εξήγησε ο CEO της εταιρείας, ενώ διευκρίνισε ότι η άμυνα είναι κάτι καινούριο για την Vodafone Ελλάδας, καθώς ο όμιλος έχει εμπειρία στον τομέα αυτόν.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Κανάρη η εταιρεία αρχίζει να αποκτά ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για το πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα την βοηθήσει εσωτερικά, αλλά και ως προς τους πελάτες της, με ένα καινούριο μοντέλο εξυπηρέτησης. Ακόμα, προσβλέπει να έχει νέα και στην κατεύθυνση του δορυφορικού δικτύου.

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν θα υπάρξει κάποια συμφωνία στον τομέα της ενέργειας ο CEO της Vodafone Ελλάδας απάντησε πως έχει ενδιαφέρον και η εταιρεία το κοιτάει. «Stay tuned», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Πώς βλέπει η εταιρεία τον ανταγωνισμό

Επιπλέον σε ερώτηση για τον ανταγωνισμό και συγκεκριμένα για την ΔΕH και την τιμολογιακή της πολιτική ο CEO της Vodafone Ελλάδας απάντησε ότι «η ΔΕΗ είναι ένα βαρόμετρο, παρόλο που στα χαρτιά είναι ένας μικρός παίκτης στην αγορά μας, είναι ένας τεράστιος παίκτης στην ενέργεια. Οπότε δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτό που κάνει».

«Γίνονται τεράστιες επενδύσεις από όλους μας και ο τρόπος να αποσβέσεις μια επένδυση είναι να μπορέσεις να την αξιοποιήσεις χρηματοοικονομικά. Εμείς προσπαθούμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά η ανταγωνιστικότητα έχει και κάποια όρια. Επίσης να θυμίσω ότι εμείς είμαστε ο μικρός παίκτης στην αγορά. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το θέμα για τον μεγαλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή. Επίσης, η αγορά μεγαλώνει για όλους, καθώς οπτική ίνα είναι μια αγορά που έχει μικρή διείσδυση αυτή τη στιγμή, άρα υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης για όλους μας», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ταυτόχρονα ο ίδιος τόνισε ότι τα επόμενα τρία χρόνια θα γίνει η μετάβαση από τον χαλκό στην οπτική ίνα, γεγονός που δημιουργεί νέες ευκαιρίες στην αγορά.

Τέλος, όσον αφορά την δραστηριότητα της ΔΕΗ στην αγορά χονδρικής ο κ. Κανάρης επισήμανε ότι το γεγονός ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός παίκτης έχει πολύ ενδιαφέρον για εκείνους. « Θα δούμε το πως εξελίσσονται οι τιμές λιανικής και χονδρικής και θα πάρουμε τις αποφάσεις που είναι να πάρουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των τριών παρόχων για κάποιες εκπτώσεις που δίνουμε εκατέρωθεν. Όπως είναι η αγορά αυτή τη στιγμή η συμφωνία αυτή λειτουργεί, αλλά η αγορά μεταβάλλεται. Οπότε σίγουρα έχουμε τις κεραίες μας τεντωμένες για να είμαστε ανταγωνιστικοί που μπορεί να σημαίνει ότι θα συνάψουμε και άλλες συμφωνίες χονδρικής», κατέληξε.