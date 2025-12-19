wall-street:-Κέρδη-με-οδηγό-την-τεχνολογία,-αλλά-προς-εβδομαδιαίες-απώλειες

Η Wall Street σημειώνει άνοδο την Παρασκευή (19/12), με βασικό μοχλό την Oracle, καθώς το εμπόριο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να ανακτήσει τη δυναμική του μετά την πρόσφατη μεταβλητότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,43% στις 48158,67 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,49% στις 6.807,76 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,67% στις 23.155,13 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές της Oracle ενισχύονται πάνω από 4%, αφού το TikTok συμφώνησε να πουλήσει τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ σε μια νέα κοινοπραξία που περιλαμβάνει τον κολοσσό λογισμικού και το private equity fund Silver Lake.

Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί μια αναστροφή για τη μετοχή, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των ανησυχιών των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, μετά από δημοσίευμα που αποκάλυψε ότι η εταιρεία cloud υποδομών έχασε έναν βασικό υποστηρικτή σε ένα από τα έργα data center της. Αυτό άσκησε πιέσεις και σε άλλες μετοχές που συνδέονται με το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Broadcom και η Advanced Micro Devices. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι μετοχές της Oracle έχουν υποχωρήσει πάνω από 5%.

Στον ίδιο κλάδο, οι μετοχές της αγαπημένης των AI chips, Nvidia, σημειώνουν άνοδο περίπου 1% στην προσυνεδριακή αγορά, μετά από ρεπορτάζ του Reuters —που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος— σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην εταιρεία να πουλήσει τα προηγμένα AI chips της στην Κίνα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτρέψει στη Nvidia να αποστείλει τα AI chips H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στη χώρα.

Παράλληλα, οι μετοχές της Micron Technology συνεχίζουν τα κέρδη τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1%. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 10% την Πέμπτη, αφού η εταιρεία έδωσε ισχυρή πρόβλεψη εσόδων για το τρέχον τρίμηνο, δηλώνοντας ότι «η ζήτηση είναι σημαντικά υψηλότερη από την προσφορά για το προβλέψιμο μέλλον». Τα αποτελέσματα καθησύχασαν τους επενδυτές έπειτα από πρόσφατες συνεδριάσεις γεμάτες νευρικότητα γύρω από το εμπόριο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο πλέον δείχνει να οδεύει προς το τέλος της χρονιάς με θετικό πρόσημο.

Παρόλα αυτά, οι μετοχές των ημιαγωγών παραμένουν περίπου 8% χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά τους.

Στον αντίποδα, οι μετοχές της Nike υποχωρούν άνω του 11%, καθώς ο κολοσσός αθλητικής ένδυσης είδε τα έσοδά του στην αγορά της Ευρύτερης Κίνας να μειώνονται κατά το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο. Η εταιρεία δέχεται επίσης πιέσεις από τις αυξήσεις στους δασμούς, επισημαίνοντας αρνητικό αντίκτυπο στα περιθώρια μικτού κέρδους της.

Η Παρασκευή ενδέχεται να χαρακτηριστεί από αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς λήγουν ταυτόχρονα δικαιώματα προαίρεσης σε τέσσερις τύπους τίτλων — γεγονός γνωστό ως «quadruple witching». Περισσότερα από 7,1 τρισ. δολάρια σε ονομαστική αξία options αναμένεται να λήξουν την Παρασκευή, καθιστώντας τη τη μεγαλύτερη ημέρα λήξεων στην ιστορία, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Τα παραπάνω έρχονται μετά το σπάσιμο του τετραήμερου αρνητικού σερί για τον S&P 500 και τον Dow Jones στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο Nasdaq Composite επίσης ενισχύθηκε, κερδίζοντας 1,4%, καθώς αρκετές τεχνολογικές μετοχές ανέκτησαν μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι επτά μετοχές των «Magnificent Seven» έκλεισαν την Πέμπτη με κέρδη.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχωρούν περίπου κατά 0,8% και 1% αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq καταγράφει επίσης πτώση 0,8%.