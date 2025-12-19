wall-street:-Κέρδη-στο-τέλος-της-εβδομάδας-με-άρωμα-τεχνολογίας

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η εβδομάδα στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές διαχειρίστηκαν χωρίς πανικό τη λήξη ενός εξαιρετικά μεγάλου όγκου παραγώγων, γεγονός που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις.

H ανάκαμψη των τελευταίων δύο συνεδριάσεων, σε συνδυασμό με την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι το πολυαναμενόμενο Santa Claus rally ίσως τελικά κάνει την εμφάνισή του.

Οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, με τον Dow Jones να καταγράφει κέρδη 0,38% και να διαμορφώνεται στις 48.134 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,88%, φτάνοντας τις 6.834 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ξεχώρισε με άνοδο 1,31%, αγγίζοντας τις 23.307 μονάδες.

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις ακολούθησαν ανοδική πορεία. Το 10ετές αμερικανικό ομόλογο ανέβηκε στο 4,15%, ενώ το 2ετές κινήθηκε στο 3,48%.

Η αγορά βρήκε στήριξη κυρίως από τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις το προηγούμενο διάστημα λόγω προβληματισμών για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η άνοδος αυτή σχεδόν εξάλειψε τις εβδομαδιαίες απώλειες του S&P 500. Σε επίπεδο πενθημέρου, ο Nasdaq σημείωσε μικρό θετικό πρόσημο, ενώ ο Dow Jones παρέμεινε ελαφρώς αρνητικός.

Οι συνεδριάσεις χαρακτηρίστηκαν από νευρικότητα εξαιτίας του τριμηνιαίου φαινομένου του triple witching, κατά το οποίο λήγουν ταυτόχρονα συμβόλαια παραγώγων που αφορούν μετοχές, δείκτες και futures. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τους επενδυτές να αναπροσαρμόσουν ή να κλείσουν θέσεις, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, συμβόλαια ονομαστικής αξίας περίπου 7,1 τρισ. δολαρίων έληξαν αυτή την περίοδο.

Μετά την πρόσφατη διόρθωση, που προήλθε από αμφιβολίες γύρω από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και από ανησυχίες για το εύρος των μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων, αρκετοί επενδυτές επέστρεψαν αναζητώντας ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά στοιχεία της εβδομάδας δεν έδωσαν ξεκάθαρα μηνύματα, η αγορά συνεχίζει να προεξοφλεί δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.

Η εποχική αισιοδοξία ενισχύεται και από ιστορικά δεδομένα, καθώς ο S&P 500 έχει καταγράψει άνοδο στις τελευταίες δύο εβδομάδες του Δεκεμβρίου στις περισσότερες χρονιές από το 1928, με μέση απόδοση γύρω στο 1,3%.

Παράλληλα, καταγράφεται έντονη εισροή κεφαλαίων στις αμερικανικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, πιθανών φορολογικών ελαφρύνσεων και ηπιότερων εμπορικών πιέσεων το 2026. Οι εισροές πλησίασαν τα 78 δισ. δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα, με τον τεχνολογικό κλάδο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η γενική τάση παραμένει ανοδική και ότι ένα ισχυρό κλείσιμο της χρονιάς θεωρείται πιθανό. Παράλληλα, τονίζουν πως η πρόσφατη υποχώρηση των αποτιμήσεων δημιουργεί ευκαιρίες για επενδυτές που υπολείπονται σε έκθεση μετοχών.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η προσπάθεια χρονομέτρησης μιας ενδεχόμενης «φούσκας» στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική. Αντίθετα, η εικόνα παραπέμπει σε μια μακροπρόθεσμη, διαρθρωτική επενδυτική τάση, με έμφαση στη συνετή τοποθέτηση και όχι στην κερδοσκοπία.

Η θετική στάση απέναντι στις αμερικανικές μετοχές στηρίζεται στην ανθεκτικότητα της οικονομίας, στις προοπτικές χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και στη συνεχιζόμενη τεχνολογική πρόοδο. Παράλληλα, εντοπίζονται ευκαιρίες και σε ποιοτικά ομόλογα καθώς και στον χρυσό.

Τέλος, εκφράζονται εκτιμήσεις ότι το δολάριο ενδέχεται να παραμείνει υπό πίεση στο πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω της πτωτικής πορείας των επιτοκίων, γεγονός που οδηγεί τους επενδυτές να επανεξετάσουν τις τοποθετήσεις τους σε νομίσματα.