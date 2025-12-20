Αλυσιδωτές-επιπτώσεις-στην-αγορά-και-τον-τουρισμό-από-τις-αγροτικές-κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με δηλώσεις του Βασίλη Κορκίδη, οι ημερήσιες απώλειες στα νωπά προϊόντα και στα τρόφιμα είναι σημαντικές, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι και το κόστος για τις εξαγωγές που βασίζονται στις οδικές μεταφορές προς τις βαλκανικές χώρες.

Σοβαρές αναταράξεις στην οικονομική δραστηριότητα προκαλούν οι παρατεταμένες αγροτικές κινητοποιήσεις, με τον εμπορικό κόσμο, τον τουρισμό και την εστίαση να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει της εορταστικής περιόδου, ενώ ταυτόχρονα απευθύνουν έκκληση προς τους αγρότες να προσέλθουν στο διάλογο με την κυβέρνηση για την εξεύρεση λύσης.

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των παραπάνω κλάδων, οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο τα εορταστικά τριήμερα, αλλά εκτείνονται ήδη για περίπου τρεις εβδομάδες, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο για επιχειρήσεις που προσδοκούσαν αυξημένα έσοδα.

Σύμφωνα με δηλώσεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές, του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη, οι ημερήσιες απώλειες στα νωπά προϊόντα και στα τρόφιμα είναι σημαντικές, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι και το κόστος για τις εξαγωγές που βασίζονται στις οδικές μεταφορές προς τις βαλκανικές χώρες.

Αντίστοιχα ανησυχητική είναι η εικόνα στον τουρισμό, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου. Σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος, το Πήλιο και τα Ιωάννινα, οι ακυρώσεις κρατήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 50%. Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, έχει τονίσει σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, ότι η πτώση αυτή καταγράφεται εδώ και ημέρες, γεγονός που προδιαγράφει Χριστούγεννα με χαμηλές πληρότητες. Παρόμοιες εκτιμήσεις διατυπώνονται και από εκπροσώπους ξενοδόχων άλλων περιοχών, που κάνουν λόγο για αυξημένη επιφυλακτικότητα του κοινού να προχωρήσει σε νέες κρατήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον Σκάι, επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φιλοξενία, αλλά επηρεάζει συνολικά την τοπική οικονομία: εστίαση, εμπόριο και υπηρεσίες εξαρτώνται άμεσα από την ομαλή προσέλευση επισκεπτών. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι των ξενοδόχων τονίζουν ότι, παρότι κατανοούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, είναι απαραίτητο οι κινητοποιήσεις να μην πλήττουν δυσανάλογα άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της εορταστικής περιόδου για τις τοπικές αγορές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπούλιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα χάθηκε ήδη σημαντικό ποσοστό της αναμενόμενης κίνησης, ενώ σημείωσε πως χωρίς επισκέπτες οι τοπικές επιχειρήσεις στερούνται βασικά έσοδα. Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται κυρίως για μικρές, οικογενειακές μονάδες, άμεσα συνδεδεμένες με την τοπική κοινωνία.

Στο ίδιο πνεύμα, φορείς πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων, όπως ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, υπενθυμίζουν ότι η επίσκεψη σε έναν προορισμό ενισχύει ευρύτερα την περιφέρεια, από τα αξιοθέατα μέχρι την τοπική αγορά.

Κοινό αίτημα όλων είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επιστροφή των αγροτών στον διάλογο με την κυβέρνηση, ώστε να βρεθεί λύση χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της οικονομίας.

- – ΜΠΕ