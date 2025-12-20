Βρετανίδα-μητέρα-δύο-παιδιών-πέθανε-μετά-από-πλαστική-επέμβαση-στην-Τουρκία,-«θέλουμε-απαντήσεις»,-λέει-η-οικογένεια

Μια 34χρονη μητέρα δύο παιδιών από τη Βρετανία πέθανε από επιπλοκές μετά από αισθητική επέμβαση στην Τουρκία, σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο Ιατροδικαστή του Νορθάμπτον.

Η Σόφι Χαντ, από το Νορθάμπτον, υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε έπειτα από τρεις καρδιακές ανακοπές στις 9 Μαρτίου 2022, δύο ημέρες μετά την υποβολή της σε Brazilian butt-lift (BBL) και κοιλιοπλαστική σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη.

Η οικογένειά της ανέφερε στην έρευνα ότι είχε σοβαρές ανησυχίες για το αν η 34χρονη ήταν κατάλληλη για να υποβληθεί στη συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό νοσοκομείο Nisantasi στην Κωνσταντινούπολη. «Αν δεν είχε κάνει την επέμβαση, θα ήταν ακόμη ζωντανή», δήλωσε στο BBC η αδελφή της, Έιμι Χαντ, προσθέτοντας ότι η οικογένεια δεν έχει λάβει σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς προκάλεσε τις επιπλοκές. «Θέλουμε περισσότερες απαντήσεις», τόνισε.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η Σόφι Χαντ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Avrupa Safak της Κωνσταντινούπολης, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα καρδιολογικής εντατικής θεραπείας, όπου και κατέληξε.

Σε γραπτή δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η μητέρα της, Σάντρα Χαντ, ανέφερε ότι η κόρη της έχασε τις αισθήσεις της μετά την επέμβαση και παρουσίασε πρήξιμο στα χέρια. Όπως είπε, έγγραφα από το νοσοκομείο έδειχναν ότι «ορισμένες ενδείξεις στο ηλεκτροκαρδιογράφημα εμφάνιζαν μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό», κάτι που, όπως της ειπώθηκε, δεν ήταν υγιές. «Πιστεύουμε ότι δεν ήταν κατάλληλη για την επέμβαση», ανέφερε.

Η μητέρα της εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το ενδεχόμενο επιπλοκής από τη διαδικασία του BBL, εάν είχε αφαιρεθεί ή εγχυθεί υπερβολική ποσότητα λίπους στο σώμα της 34χρονης.

Η ιατροδικαστής Σόφι Λόμας δήλωσε στο δικαστήριο ότι, επειδή ο θάνατος σημειώθηκε στο εξωτερικό, «δεν υπάρχει δικαιοδοσία για πλήρη διερεύνηση όσων συνέβησαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο». «Οφείλω να καταλήξω σε συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία που διαθέτω», ανέφερε, καταλήγοντας ότι «η Σόφι Χαντ πέθανε από επιπλοκές χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό».

Έκθεση του Τουρκικού Συμβουλίου Ιατροδικαστικής ανέφερε ότι η 34χρονη «δεν είχε γνωστά ιατρικά προβλήματα». Σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα, υποβλήθηκε σε κοιλιοπλαστική και λιποαναρρόφηση στις 7 Μαρτίου 2022 και στη συνέχεια παρουσίασε «αιφνίδια απώλεια συνείδησης». Η τουρκική έρευνα κατέληξε ότι ο θάνατός της επήλθε «ως αποτέλεσμα των επεμβάσεων κοιλιοπλαστικής και λιποαναρρόφησης και των επιπλοκών που ακολούθησαν».

Νεκροψία-νεκροτομή διενεργήθηκε στη Βρετανία από τον καθηγητή Κέβιν Γουέστ, μετά τον επαναπατρισμό της σορού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, ο καθηγητής κατέληξε ότι ο θάνατος προήλθε από επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο σημείωσε ότι «η ακριβής αιτία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής παραμένει ασαφής».

Η αδελφή της, Έιμι Χαντ, ανέφερε ότι είχε ανησυχήσει από την αρχή για το ταξίδι της αδελφής της στο εξωτερικό, χαρακτηρίζοντας τις επεμβάσεις «πολύ μεγάλες». «Η Σόφι ήταν εξωστρεφής, αστεία, ευχάριστη στην παρέα, δοτική, καλή και μια εξαιρετική μητέρα», πρόσθεσε.