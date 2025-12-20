Εντείνεται η ανησυχία σε τουρισμό – εμπόριο όσο παραμένει το αδιέξοδο στα μπλόκα

Αυξάνονται όσο παραμένει το αδιέξοδο στα μπλόκα, οι ανησυχητικές διαπιστώσεις παραγόντων της αγοράς για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με δηλώσεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές, του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη, οι ημερήσιες απώλειες στα νωπά προϊόντα και στα τρόφιμα είναι σημαντικές, ενώ ιδιαίτερα υψηλό είναι και το κόστος για τις εξαγωγές που βασίζονται στις οδικές μεταφορές προς τις βαλκανικές χώρες.

Αντίστοιχα ανησυχητική είναι η εικόνα στον τουρισμό, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου. Σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος, το Πήλιο και τα Ιωάννινα, οι ακυρώσεις κρατήσεων σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 50%. Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, έχει τονίσει σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, ότι η πτώση αυτή καταγράφεται εδώ και ημέρες, γεγονός που προδιαγράφει Χριστούγεννα με χαμηλές πληρότητες. Παρόμοιες εκτιμήσεις διατυπώνονται και από εκπροσώπους ξενοδόχων άλλων περιοχών, που κάνουν λόγο για αυξημένη επιφυλακτικότητα του κοινού να προχωρήσει σε νέες κρατήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον Σκάι, επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φιλοξενία, αλλά επηρεάζει συνολικά την τοπική οικονομία: εστίαση, εμπόριο και υπηρεσίες εξαρτώνται άμεσα από την ομαλή προσέλευση επισκεπτών. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι των ξενοδόχων τονίζουν ότι, παρότι κατανοούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, είναι απαραίτητο οι κινητοποιήσεις να μην πλήττουν δυσανάλογα άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία της εορταστικής περιόδου για τις τοπικές αγορές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπούλιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα χάθηκε ήδη σημαντικό ποσοστό της αναμενόμενης κίνησης, ενώ σημείωσε πως χωρίς επισκέπτες οι τοπικές επιχειρήσεις στερούνται βασικά έσοδα. Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται κυρίως για μικρές, οικογενειακές μονάδες, άμεσα συνδεδεμένες με την τοπική κοινωνία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ