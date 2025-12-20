ΕΥΔΑΠ:-Ο-τελικός-λογαριασμός-μετά-τις-αυξήσεις

Κατά περίπου 70 εκατ. ευρώ ετησίως εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τα έσοδα της ΕΥΔΑΠ με την εφαρμογή των νέων τιμολογίων που έχει καταθέσει προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) η επιχείρηση ύδρευσης.

Ο κάθε λογαριασμός ύδρευσης για τους οικιακούς πελάτες θα επιβαρυνθεί με 29,76 ευρώ το χρόνο ή 2,48 ευρώ το μήνα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Τα προαναφερόμενα ποσά προκύπτουν από την αύξηση του μηναίου παγίου από το 1 σε 2 ευρώ και την καθιέρωση δεύτερου μηνιαίου παγίου 1 ευρώ για την αποχέτευση που ζητά η ΕΥΔΑΠ.

Για το οικιακό τιμολόγιο οι υφιστάμενες κλίμακες κατανάλωσης παραμένουν αμετάβλητες, ενώ όλοι οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, στους οποίους χορηγείται Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ετησίως, απαλλάσσονται από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Περί το 32,5% είναι οι προτεινόμενες αυξήσεις για το βιομηχανικό – επαγγελματικό τιμολόγιο, το τιμολόγιο του δημοσίου, των δήμων και των ΝΠΔΔ, ανάλογα με την κατανάλωση. Ειδικότερα, για το βιομηχανικό – επαγγελματικό τιμολόγιο η τιμή για κατανάλωση μέχρι 1.000 κυβικά μέτρα από 0,83 ευρώ αναπροσαρμόζεται σε 1,1 ευρώ, αύξηση 32,5% και για άνω των 1.000 κυβικών μέτρων από 0,98 ευρώ σε 1,3 ευρώ (32,6%). Από 0,98 ευρώ το κυβικό μέτρο σε 1,3 ευρώ αναπροσαρμόζεται και το τιμολόγιο για το δημόσιο τους δήμους και τα ΝΠΔΔ.

Τα νέα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ τέθηκαν προχθές αργά το βράδυ σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ και θα τεθούν σε εφαρμογή αφού τα εγκρίνει, κάτι που εκτιμάται ως δεδομένο, από την 1/1/26 και μέχρι το 2029.

«Επιβεβλημένες» οι αυξήσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, κατά τη χθεσινή ενημέρωση του Τύπου σημείωσε πως οι αυξήσεις είναι επιβεβλημένες «για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής, ώστε να παραμείνει ασφαλές και ανθεκτικό στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και τα δυσμενή φαινόμενα που αυτή προκαλεί, όπως η λειψυδρία».

Ο ίδιος επανέλαβε πως η Αθήνα έχει τα πιο φθηνά τιμολόγια ύδρευσης σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αναφερόμενος στις μεγάλες αυξήσεις για τους βιομηχανικούς πελάτες και τους δήμους, οι οποίοι αποφέρουν το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων της ΕΥΔΑΠ, είπε πως καλύπτουν τον πληθωρισμό, καθώς τα τιμολόγια ύδατος στην Αττική έμειναν σχεδόν αμετάβλητα για 17 χρόνια, ενώ αποτελούν και κίνητρο για τη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης όσο αφορά τους δήμους.

Με βάση τα όσα παρουσίασε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προκύπτει η ανάγκη της επιτάχυνσης του επενδυτικού της προγράμματος, ύψους 2,5 δις. τη δεκαετία 2024 – 2035. Για να πετύχει τους στόχους της χρειάζεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 169 εκατ. το 2026, 257 εκατ. το 2027, 313 το 2028, περίπου τα ίδια νούμερα και τα υπόλοιπα έτη μέχρι το 2035, όταν το 2025 το αντίστοιχο νούμερο εκτιμάται στα 89 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό σχέδιο των 2,5 δισ. περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις και Δίκτυα Ύδρευσης (729 εκατ.), Εγκαταστάσεις και Δίκτυα Αποχέτευση (1,6 δισ.), Ενεργειακή / ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης (193 εκατ.). Περίπου το 1 δισ. εξ’ αυτών αφορά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω εκσυγχρονισμού των δικτύων και ανάκτησης νερού.