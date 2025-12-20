Λογαριασμοί ύδρευσης: Οι επιβαρύνσεις για καταναλωτές, ποια τα έσοδα για ΕΥΔΑΠ – Οι επενδύσεις που έρχονται

Οριζόντια επιβάρυνση 30 ευρώ ετησίως για τα νοικοκυριά από τέλη αποχέτευσης και πάγιο ύδρευσης, αυξήσεις 30% για βιομηχανικά / επαγγελματικά και Δήμους, κίνητρο για μείωση κατανάλωσης. Ετήσια έσοδα 70 εκατ. έως το 2029 για την ΕΥΔΑΠ από τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις. Τι ανέφερε η διοίκηση Σαχίνη για τις τιμές και τη σύγκριση με την Ευρώπη.

Συνολικά ποσά της τάξεως των 70 εκατ. ευρώ, ή στα 90 εκατ. περίπου με ΦΠΑ (που, όμως, δεν αφορά στην εταιρεία) ετησίως εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν στα ταμεία της ΕΥΔΑΠ από τις αναθεωρήσεις των τιμολογίων, βάσει της πρότασης-εισήγησης προς την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) που χθες είδε το φως της δημοσιότητας. Τα ποσά αυτά (κατ’ έτος και για την περίοδο 2026-2029, άρα για βάθος π.χ. 4ετίας είναι περί τα 300 εκατ.) προέρχονται από εκτιμήσεις και υπολογισμούς της αγοράς και όχι από επίσημη ενημέρωση της διοίκησης Στεργίου-Σαχίνη της ΕΥΔΑΠ, που χτες έδωσε στοιχεία, στο πλαίσιο συνάντησης με μέσα ενημέρωσης, για τις επικείμενες εξελίξεις και την πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος 2,5 δισ. ευρώ (σε βάθος 10ετίας).

Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι πώς, βάσει των υπολογισμών, η ετήσια οριζόντια επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, για τα οποία παραμένουν, βάσει της εισήγησης, αμετάβλητες οι χρεώσεις κατανάλωσης του νερού αλλά και της αποχέτευσης, από την αύξηση 1 ευρώ στο πάγιο και 1 ευρώ λόγω επιβολής τέλους αποχέτευσης (σύνολο 2 ευρώ), μαζί με τον ΦΠΑ, φτάνει σχεδόν στα 7,5 ευρώ / λογαριασμό και στα 30 ευρώ ετησίως. Όπως έχουμε αναφέρει προβλέπεται μείωση στα τιμολόγια για οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες), ενώ μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση, αλλά ανατιμήσεις σχεδόν 30% για βιομηχανικά / επαγγελματικά τιμολόγια, σχεδόν 30%.

Οι κατηγορίες, οι αναθεωρήσεις τιμών και ο «λογαριασμός»

Η διοίκηση Σαχίνη και στελέχη της εισηγμένης αναφέρθηκαν στον αριθμό των παροχών που οδηγεί σε κάποιους, όχι επίσημους, υπολογισμούς. Κατ’ αρχάς, από την αύξηση κατά 1 ευρώ των παγίων, συν την επιβολή τέλους αποχέτευσης 1 ευρώ ανά λογαριασμό, και δεδομένου ότι έχουμε 2,1 εκατ. για «ρολόγια» για ύδρευση και άλλα τόσα αποχέτευσης, προκύπτει ποσό πάνω από 4 εκατ. τον μήνα, άρα ετησίως περί τα 50 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στα οικιακά τιμολόγια οι τιμές παραμένουνε αμετάβλητες αλλά μπαίνουν τα παραπάνω τέλη. Επίσης, κατ’ εκτίμηση και πάλι, αν συνυπολογιστούν οι μειώσεις σε ευπαθείς μονάδες (10-15 χιλ. λογαριασμοί) αλλά και οι αυξήσεις τιμολογίων περί το 30% και άνω σε βιομηχανικά / επαγγελματικά τιμολόγια, τότε προκύπτει ένα επιπλέον έσοδο στα 20 εκατ. ευρώ. Αρα, συνολικά, πέριξ των 70 εκατ. τον χρόνο για την προσεχή περίοδο και με αρχή, εφόσον εγκριθούν οι προτάσεις από την ΡΑΑΕΥ και την κυβέρνηση και δεν έχουμε καθυστερήσεις, τους πρώτους λογαριασμούς του 2026. Να σημειωθεί ότι τα οικιακά τιμολόγια αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των εσόδων της ΕΥΔΑΠ και τα επαγγελματικά / βιομηχανικά (συν Δήμων κ.α.), το ένα τρίτο.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, έχουμε να κάνουμε με εισηγήσεις και ο τελικός «λογαριασμός» θα βγει από την ΡΑΑΕΥ. Όπως λένε από την ΕΥΔΑΠ, «η έγκριση του επιτρεπόμενου εσόδου μέχρι και το 2029 για την ΕΥΔΑΠ και η τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί λαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ».

Φθηνότερο νερό στην Ευρώπη, αυξήσεις κάτω του πληθωρισμού

Όπως, πάντως, σημείωσε ο κ. Σαχίνης, και με αυτές τις αναθεωρήσεις – ανατιμήσεις η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να παρέχει το φθηνότερο νερό, και μάλιστα ποιοτικότερο, στην Ευρώπη (θα πάει από 15 ευρώ/κ.μ., προ φόρων, σε 17,3 ευρώ/κ.μ. αν εγκριθεί η πρόταση από τον Ρυθμιστή), και από τα φθηνότερα παγκοσμίως, όταν, π.χ. σε πόλεις και πρωτεύουσες της Ε.Ε. (π.χ. σε Ισπανία, Πορτογαλία) έχουν γίνει τα τελευταία έτη αυξήσεις 50% ή 80%. Επίσης, έγινε αναφορά ότι η άνοδος στα βιομηχανικά / επαγγελματικά τιμολόγια αντιστοιχεί σε αθροιστικό πληθωρισμό σχεδόν 17 ετών, από τότε δηλαδή που έγινε η προηγούμενη αύξηση σε λογαριασμούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «ακόμα κι έτσι όμως η ΕΥΔΑΠ πουλάει στο κόστος».

Μάλιστα, κι ενώ οι οικιακοί χρήστες επιβαρύνονται μόνο με πάγια και τέλη, στους βιομηχανικούς συν σε Δημόσιο – Δήμους με τις αυξήσεις δίνονται και έμμεσα κίνητρα ελέγχου και μείωσης της κατανάλωσης. Η δε επιβολή 1 ευρώ στο πάγιο αλλά και ενός στο τέλος αποχέτευσης, είναι άνοδος μικρότερη του πληθωρισμού. Όπως υπολογίστηκε, σε κάθε λογαριασμό (3 μήνες), η άνοδος είναι 2 ευρώ/μήνα, και μαζί με τον ΦΠΑ στα 7,4 ευρώ. Αρα, συνολικά στο έτος κοντά στα 30 ευρώ ή αλλιώς 29,76 ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε, για 17 χρόνια, τα τιμολόγια ύδατος στην Αττική έμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ΚΥΑ 20241 εισάγει για πρώτη φορά ενιαία μεθοδολογία ανάκτησης κόστους, εναρμονισμένη με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, με την ανάκτηση του κόστους να βασίζεται στον υπολογισμό του επιτρεπόμενου εσόδου.

Οι επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ – Οι έξυπνοι μετρητές, το Ελληνικό, τα ΚΕΛ

Σύμφωνα με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ που ήταν στη χτεσινή παρουσίαση, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει το 10ετές επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δις ευρώ που σημαντικό μέρος του υπό ευρύτερη έννοια σχετίζεται και με την καταπολέμηση της λειψυδρίας (αναβαθμίσεις δικτύων, ψηφιακά μέσα ελέγχου, έξυπνοι μετρητές κ.α.).

Επίσης, έγινε γνωστό ότι τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται διεργασίες (κόστη, μελέτες οφέλους, τεχνικά θέματα κ.α.) για την προώθηση του «διπλού» διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – υδρόμετρων (περί τα 2 εκατ. και ίσως χαμηλότερα), ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, με την ΕΥΔΑΠ να επιθυμεί όμως να ρίξει το κόστος σε κάτω των 150 ευρώ ανά «ρολόι». Τα τεύχη δημοπράτησης εκτιμάται ότι θα ετοιμαστούν το προσεχές εξάμηνο ώστε αν βγει ο διαγωνισμός και από το 2027 να έχουμε εξελίξεις. Μιλάμε για τοποθέτηση περί των 200 χιλ. «έξυπνων» μετρητών κατά έτος.

Επίσης, προχωρούν διαγωνισμοί για νέα ΚΕΛ στην Ανατολική Αττική (όπου γίνονται επενδύσεις κοντά στο 1 δις ευρώ), αλλά και για την υδροδότηση του project του Ελληνικού και των νοτίων περιοχών, που θα «απορροφήσει» μεγάλη ποσότητα. Ωστόσο, θα φέρει και οφέλη καθώς μόνο από την επένδυση θα συνδεθούν 15 χιλ. παροχές, ενώ, ο αγωγός που θα μεταφέρει στα νότια το νερό θα εκκινήσει από το Γαλάτσι, «διατρέχοντας» την Αθήνα με αποτέλεσμα στην διαδρομή του να γίνονται και τοπικά έργα με αντικαταστήσεις επιμέρους δικτύων. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται σε 20-22 εκατ. ευρώ συνολικά. Επίσης, έγινε αναφορά για ανάπτυξη αγωγού στη Λ. Βουλιαγμένης που θα μαζέψει ποσότητες λυμάτων από τον Υμηττό (ανακουφιστικός αγωγός ακαθάρτων, βγήκε η μελέτη και ξεκινάει το έργο επί της Λ. Βουλιαγμένης θα πάρει τα λύματα και θα αφήσει τα μισά στο παραλιακό μέτωπο).

Επίσης, αναφέρθηκε ότι στη 10ετία προγραμματίζονται ή ήδη είναι σε εξέλιξη 167 έργα, με έργα αξίας 1 δισ. να έχουν να κάνουν με τη λειψυδρία, ενώ, όπως έχουμε αναφέρει παλιότερα αλλά και πρόσφατα, η ΕΥΔΑΠ ποντάρει πολύ στην «νέα Ψυττάλεια», όπου αναμένονται οι μελέτες από αρχές του 2026. Στην ΕΥΔΑΠ ετοίμαζαν ένα νέο σχέδιο περαιτέρω αξιοποίησης εστιάζονται στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης ιλύος και ενεργειακής αξιοποίησης, στη διαχείριση προϊόντων επεξεργασίας (φώσφορος, κ.λπ.), στην επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού, στην περαιτέρω ενεργειακή βελτιστοποίηση του ΚΕΛΨ αλλά και στην εναρμόνιση με τη νέα και πολύ αυστηρή Ευρωπαϊκή Οδηγία που θα διέπει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Για το ΚΕΛ Μαραθώνα, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, εκτιμάται ότι η ΕΥΔΑΠ θα είναι έτοιμη εντός της προγραμματικής περιόδου (2029). Βάσει παρουσίασης της εισηγμένης, στο επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δις (2025-2034), που αξιολογήθηκε θετικά από την ΕΤΕπ και είναι εναρμονισμένο με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, αλλά και την ΡΑΑΕΥ, περιλαμβάνονται Εγκαταστάσεις και Δίκτυα Ύδρευσης €729 εκ., Εγκαταστάσεις και Δίκτυα Αποχέτευση €1,6 δισ., Ενεργειακή / ψηφιακή αναβάθμιση €193 εκ., ενώ καταγράφηκε x6 μεγαλύτερη απορρόφηση το 2025 και αναμένεται x20 το 2028 σε σχέση με την τριετία 2017-2019. Στα προς υλοποίησή έργα είναι η Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην Παιανία, η Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στο Δήμο Μαραθώνος κ.α..

Κατά έτος εκτιμώνται επενδύσεις ύψους 169 εκατ. το 2026, 257 εκατ. το 2027, άνω των 300 εκατ. τη διετία 2028-2029, στα 241 – 254 εκατ. την επόμενη διετία, 211 και 202 εκατ. το 2032 και 2033 αντίστοιχα, 146 εκατ. το 2034 και 212 εκατ. το 2035.

Η μάχη για τη λειψυδρία

Για μία ακόμα φορά η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υπενθύμισε ότι η Αττική είναι σε κατάσταση συναγερμού, ώστε αν προχωρούν έργα και μέτρα πιο γρήγορα, όπως το project «Εύρυτος» που θα δώσει λύσεις για 30 χρόνια, ίσως και με τη συνδρομή της μονάδας PPF του Υπερταμείου. Όπως είπε ο κ. Σαχίνης, τα καμπανάκια ξεκίνησαν το 2023, από τον Οκτώβριο του 2024 μπήκαμε στην κόκκινη γραμμή, ενώ το κενό των 250 εκατ. κυβικών μέτρων που καταγράφηκε ετησίως τα τελευταία τρία χρόνια η ΕΥΔΑΠ επιχειρεί αν μειώσει με γνωστά μέτρα (γεωτρήσεις, έλεγχος απωλειών στο εξωτερικό υδροδροτικό σύστημα κ.α.) ώστε να μπούνε στο σύστημα 150 εκατ. κυβικά, εφόσον δεν βρέξει. Προφανώς, υπάρχουν και άλλα σχέδια (αφαλατώσεις σε Θίσβη, Ν. Πέραμο και Λαύριο κ.α.) που αρκετές φορές έχει αναδείξει το -. Το project Εύρυτος άνω των 530 εκατ. (χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αρχές 2029) θα αφορά σε έργα που θα αναθέσει το Δημόσιο και η εισηγμένη θα τα υλοποιήσεις προς όφελος Δημοσίου και πολιτών.

Για να μειώσει η ΕΥΔΑΠ τις διαρροές στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) προωθεί έργα (Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αρχές 2028, Προϋπολογισμός ~ €106,3 εκ.) όπως: 1. Ολοκλήρωση Επεμβάσεων στη Διώρυγα Θηβών του Υδραγωγείου Μόρνου, 2. Αποκατάσταση της αμφίδρομης λειτουργίας του κλειστού Ενωτικού Υδραγωγείου Μόρνου-Μαραθώνα, Τμήμα Κλειδί – Δαφνούλα (Φ1800), 3. Εργασίες συντήρησης, Αποκατάστασης Τοπικών Βλαβών και Μέτρων Ασφαλείας σε όλες τις Εγκαταστάσεις ΕΥΣ, 4. Διασφάλιση Υποδομών Μεταφοράς Ακατέργαστου Ύδατος Διώρυγας Κιθαιρώνα στην Ευρύτερη εριοχή Κοκκινίου.

Τα κέρδη και η εθελουσία

Να αναφέρουμε, τέλος, ότι η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ προσδοκά ότι, εφόσον εγκριθούν οι προτάσεις για τα νέα τιμολόγια και προχωρήσουν οι επενδύσεις, από το νέο έτος υπάρχουν προϋποθέσεις για επάνοδο στην κερδοφορία.

Επίσης, η ΕΥΔΑΠ έχει απευθυνθεί σε συμβουλευτική εταιρεία ώστε να εκπονήσει σχέδιο εθελουσίας εξόδου για εργαζόμενους, με την εισηγμένη να ετοιμάζεται εν συνεχεία, εφόσον προχωρήσει το πλάνο, σε αντικατάσταση και «εκσυγχρονισμό» του στελεχιακού δυναμικού της.