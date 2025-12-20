Παγκόσμια-οικονομία:-Θα-σκάσει-η-«φούσκα»-των-δασμών-το-2026;

Η μεγάλη έκπληξη για την παγκόσμια οικονομία το 2025 ήταν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε πράξη αυτό που είχε δηλώσει κατα την προεκλογική του εκστρατεία.

Μέχρι στιγμής, το πλήγμα της δασμολογικής του πολιτικής είναι μικρότερο από αυτό που προβλεπόταν, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να προβλέπει ανάπτυξη λίγο πάνω από 3% το 2026 και τις χρηματιστηριακές αγορές να προσεγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αυτή η ανθεκτικότητα οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι πολλές χώρες επέλεξαν να μην απαντήσουν ανακοινώντας αντίμετρα και συνεχίζουν τις εμπορικές τους σχέσεις βάσει των όρων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Άλλοι παράγοντες που λειτούργησαν αντισταθμιστικά θεωρούνται η άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ, η χαλάρωση του φρένου χρέους της Γερμανίας και η αποδυνάμωση του δολαρίου.

Ένα σημαντικό ερώτημα για το 2026 είναι εάν αυτές οι δυνάμεις θα συνεχίσουν να αντισταθμίζουν τις αρνητικές συνέπειες της δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ τόσο στην αμερικανική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνει το Chatham House. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, θα μπορούσαμε να έχουμε απότομη διόρθωση της αγοράς ή ακόμη και κατάρρευση.

Ένα δεύτερο ερώτημα, κατά το Chatham House, αφορά τη συνεχιζόμενη σχετική αδυναμία της κινεζικής ανάπτυξης. Ένας συνδυασμός παραγόντων -συμπεριλαμβανομένης της ασθενούς εγχώριας ζήτησης, της πτώσης των τιμών των κατοικιών, του υπερβολικού εγχώριου ανταγωνισμού και της αυξανόμενης προστασίας από το εξωτερικό έναντι των επιδοτούμενων κινεζικών εξαγωγών- θα μπορούσε τελικά να αναγκάσει τις αρχές να εφαρμόσουν τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που απαιτούνται για την τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης.

Κατά το Chatham House, σημαντικές εξελίξεις για την οικονομία θα είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με τις εξουσίες του Αμερικανού πρέδρου για τη δασμολογική στρατηγική και το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπως και η αυξανόμενη αποφασιστικότητα χωρών -εκτός των ΗΠΑ και της Κίνας- να συνεργαστούν για την ενίσχυση ενός ανοιχτού συστήματος συναλλαγών και επενδύσεων.