Τα τρία σενάρια για το 2026 – M. A. El-Erian

Από στατιστικής άποψης, το επόμενο έτος θα προσφέρει μια πολυτροπική κατανομή πιθανοτήτων: μια πιθανή πορεία ισχυρής ανάπτυξης, καθοδηγούμενης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, βρίσκεται στη μέση, πλαισιωμένη από ένα θαύμα παραγωγικότητας από τη μία πλευρά και μια πτωτική πορεία γεμάτη κινδύνους, καθοδηγούμενη από την αγορά ομολόγων από την άλλη. Οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να προετοιμαστούν για όλα αυτά τα αποτελέσματα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Η πρόβλεψη ενός κεντρικού σεναρίου για την οικονομία των ΗΠΑ το 2026 φαίνεται να είναι μια απλή άσκηση. Αλλά η πιθανότητα να υλοποιηθεί αυτή η βασική πρόβλεψη πιθανότατα δεν υπερβαίνει το 50%: η «κανονική» κατανομή πιθανοτήτων έχει αντικατασταθεί από μια με ασυνήθιστα αστάθμητους παράγοντες: η πιθανότητα πιο ακραίων αποτελεσμάτων, τόσο θετικών όσο και κακών, είναι σημαντική και εξίσου πιθανή. Η οικονομία των ΗΠΑ δεν βρίσκεται τόσο σε μία μόνο τροχιά, όσο σε μια τεταμένη διελκυστίνδα μεταξύ τριών διακριτών μελλοντικών εξελίξεων: ένα κεντρικό βασικό σενάριο «Goldilocks-lite», ένα ανοδικό σενάριο τροφοδοτούμενο από την παραγωγικότητα και ένα ασταθές σενάριο καθοδικής πορείας.

Το κεντρικό σενάριο προβλέπει μια σχετικά ισχυρή οικονομία, η οποία συνεχίζει να αψηφά τις προβλέψεις για κυκλική ύφεση και σταδιακά ενισχύει την οικονομία της, κυρίως χάρη στις ισχυρές επενδύσεις που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέχρι το επόμενο έτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν προχωρήσει από την κυρίαρχη φάση υποδομών της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης – την ξέφρενη κατασκευή κέντρων δεδομένων και υλικού – και θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα παραμείνουν ιστορικά υψηλές, λόγω της διπλής επιταγής της εργασίας «πάνω στην» και «με» την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αυτή η εταιρική δυναμική συμπληρώνεται από μια ακόμη ανθεκτική καταναλωτική βάση, η οποία υποστηρίζεται από χαλαρές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές. Το αμερικανικό νοικοκυριό έχει αποδειχθεί μια ανθεκτική μηχανή ανάπτυξης, αν και εξασθενημένη. Με τις δημοσιονομικές στρόφιγγες ανοιχτές και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια, είναι πιθανό να παραμείνει έτσι, παρά τις αυξημένες τιμές που έπληξαν ιδιαίτερα σκληρά τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα. Αλλά ο άκαμπτος πληθωρισμός θα παραμείνει πραγματικότητα. Ενώ οι αυξήσεις των τιμών μπορεί να μην είναι αρκετά σοβαρές για να αποσταθεροποιήσουν τις προσδοκίες, πιθανότατα θα παραμείνουν πάνω από τον στόχο της Fed, αποκλείοντας την επιστροφή στα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια της δεκαετίας του 2010.

Αυτό το σενάριο περιλαμβάνει επίσης την αποκρυστάλλωση ενός ανησυχητικού φαινομένου: την αποσύνδεση της απασχόλησης από το ΑΕΠ. Ιστορικά, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ισχυρή δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά αυτή η σχέση φαίνεται να βρίσκεται υπό πίεση, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη το 2026 μπορεί να συνοδεύεται από μια σχετικά στάσιμη αγορά εργασίας. Μια τέτοια ανάπτυξη χωρίς ανεργία θα επιδεινώνει τη φύση της απόδοσης της οικονομίας σε σχήμα Κ. Ως εκ τούτου, η προσιτή τιμή θα παραμείνει ένα κοινωνικό και πολιτικό σημείο ανάφλεξης, διατηρώντας την ανισότητα στο προσκήνιο του εθνικού διαλόγου.

Αυτό είναι ένα κεντρικό σενάριο που περιλαμβάνει μεγάλη «διασπορά», και όχι μόνο εγχώρια. Σε διεθνές επίπεδο, οι ΗΠΑ ξεπερνούν σημαντικά σε απόδοση άλλες μεγάλες οικονομίες. Παρεμποδιζόμενες από διαρθρωτικές ακαμψίες, η ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν παγιδευμένες σε μια ισορροπία χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλών επενδύσεων. Με τις προσπάθειες της Κίνας να αναβαθμίσει το μοντέλο ανάπτυξής της να προχωρούν αργά, οι ΗΠΑ θα χρησιμεύσουν μακράν ως η κύρια ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας – μια συγκέντρωση που δημιουργεί το δικό της σύνολο κινδύνων.

Όσον αφορά τα αστάθμητα σενάρια, οι πιθανότητές τους είναι περίπου ίσες, προσφέροντας λόγους τόσο για ελπίδα όσο και για άγχος. Στη δεξιά πλευρά, βρίσκεται ένα δελεαστικό όραμα μιας οικονομίας που όχι μόνο αναπτύσσεται αλλά επιταχύνεται, ενώ παράλληλα επεκτείνει τη μελλοντική της δυναμικότητα. Σε αυτό το σενάριο, η ταχύτερη από την αναμενόμενη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τη ρομποτική, μεταφράζεται σε απτά κέρδη παραγωγικότητας σε ολόκληρη την οικονομία, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να ξεπεράσουν άλλες μεγάλες οικονομίες.

Εάν αυτή η «υπόσχεση παραγωγικότητας» υλοποιηθεί αρκετά γρήγορα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βιώσουν μια μη πληθωριστική άνθηση. Επειδή η πλευρά της προσφοράς επεκτείνεται αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο. Πρόκειται για ένα σενάριο Goldilocks με στεροειδή: μια τεχνολογικά καθοδηγούμενη επέκταση που διευρύνει τα εταιρικά περιθώρια κέρδους και αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, ενδεχομένως μετριάζοντας τις δημοσιονομικές πιέσεις και επιτρέποντας στην Fed να μειώσει τα επιτόκια πιο επιθετικά.

Αλλά εξίσου πιθανό είναι και το αρνητικό σενάριο: όχι μια τυπική ύφεση που θα προκληθεί από εξαντλημένη ζήτηση, αλλά μια απότομη αύξηση της μεταβλητότητας, που θα προκύψει από οικονομική αστάθεια, σφάλμα πολιτικής, πολιτικές της χρονιάς των εκλογών και γεωοικονομικές εξελίξεις. Ένας σημαντικός κίνδυνος έγκειται στην αγορά ομολόγων. Με τα ελλείμματα των ΗΠΑ να παραμένουν μεγάλα, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους να αυξάνεται και τις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη να απαιτούν περαιτέρω χρηματοδότηση, οι «εκδικητές» των ομολόγων θα μπορούσαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Μια ξαφνική αύξηση των αποδόσεων θα μπορούσε να αναστατώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, υπονομεύοντας την οικονομική δραστηριότητα πολύ πέρα ​​από τα σύνορα της Αμερικής. Ό,τι συμβαίνει στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ σπάνια μένει εκεί.

Αυτή η οικονομική ευθραυστότητα επιδεινώνεται από την πιθανότητα λαθών πολιτικής – είτε πρόκειται για δημοσιονομικό λάθος είτε για λάθος βήμα στα νομισματικά μέτρα – σε μια εποχή που το περιθώριο ελιγμών των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι λεπτό. Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, αυτός είναι ένας κίνδυνος που θα είχε επίσης συνέπειες για μια παγκόσμια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική μηχανή. Όταν συνδυάζεται με γεωπολιτικές εντάσεις – εμπορικούς πολέμους, οπλοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού ή άμεση σύγκρουση – η προοπτική ενός στασιμοπληθωριστικού σοκ καθίσταται εμφανής.

Καθώς ξεκινά το 2026, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε μια καθησυχαστική κεντρική πρόβλεψη να καλλιεργήσει τον εφησυχασμό. Από στατιστικής άποψης, δεν εξετάζουμε μια κανονική κατανομή, αλλά μια πολυτροπική: μια πιθανή πορεία ισχυρής ανάπτυξης με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στη μέση, πλαισιωμένη από ένα θαύμα παραγωγικότητας από τη μία πλευρά και μια πτωτική πορεία γεμάτη κινδύνους από την άλλη. Οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να λάβουν υπόψη όλα αυτά τα αποτελέσματα – και την έντονη διασπορά, μεταξύ χωρών, τομέων και νοικοκυριών, που τους ενώνει.