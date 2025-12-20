ΥΠΕΝ:-Σύσταση-για-το-χρονοδιάγραμμα-της-πολεοδομικής-μεταρρύθμισης

Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις έστειλε προς τους μελετητές και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς του προγράμματος πολεοδομικής μεταρρύθμισης, «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», συνολικού ύψους 555 εκατ., η αρμόδια γενική γραμματεία του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ).

Ο λόγος είναι η ανάγκη της επίτευξης του οροσήμου 29 της δράσης 16879 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) που επιβάλει την ολοκλήρωση των μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού το αργότερο έως τον Μάρτιο 2026.

Με άλλα λόγια ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, σε επιστολή του προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) που έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΥΠΕΝ την υλοποίηση των διαγωνισμών του προγράμματος, ζητάει οι μελέτες να «τρέξουν» ώστε να ολοκληρωθούν στην ώρα τους προκειμένου να μην υπάρξει απώλεια πόρων από το ΤΑΑ.

Σημειώνεται ότι πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» περιλαμβάνει: Τις Μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ και ΕΠΣ) προϋπολογισμού 342,400 εκατ., εκ των οποίων ποσό 212,407 εκατ. προέρχεται από το ΤΑΑ καθώς και τις μελέτες Οριοθέτησης Οικισμών, (7,679 εκατ.), Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης, (8,085 εκατ.) και Αναγνώρισης Οδών (196,912 εκατ. ευρώ).

Στόχος του είναι η κάλυψη του 80% της επικράτειας, μέσω της σύνταξης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε 700 δημοτικές ενότητες και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε 75. Εφόσον ολοκληρωθούν, για πρώτη φορά η χώρα θα έχει εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, ώστε να ξέρει ο καθένας πως μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του.

Καθυστερήσεις έχουν σημειωθεί για μια σειρά από λόγους. Οι διαγωνισμοί ξεκίνησαν αργότερα από το προβλεπόμενο, λόγω των συνηθισμένων εμπλοκών σε αυτές τις διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος νομοθετικές αλλαγές που επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, από την ανάγκη συμμόρφωσης με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέθεσαν νέες απαιτήσεις στις εκπονούμενες μελέτες. Την ίδια στιγμή τοπικά αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα από την πλευρά ορισμένων δήμων εμποδίζουν την πρόοδο του πρωτόγνωρου αυτού προγράμματος για τη χώρα. Σημειώνεται ότι για να λάβει τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) και να τεθεί σε ισχύ ένα ΤΠΣ ή ΕΠΣ χρειάζεται να έχει τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας μέσω των δήμων.

Ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού με την επιστολή του προς το ΤΕΕ, ζητά να «ενημερωθούν οι ανάδοχοι μελετητές ΤΠΣ/ΕΠΣ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», προκειμένου να προβούν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση και υποβολή του σταδίου της πρότασης των μελετών (2ο Στάδιο ΤΠΣ & Α/Β Ενότητα ΕΠΣ) της Α’ Φάσης το αργότερο έως τον Μάρτιο 2026».

Όπως επισημαίνει «στόχος είναι οι μελέτες να έχουν υποβληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και κατά το δυνατόν νωρίτερα εντός του Μαρτίου, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχός τους αρμοδίως και, ακολούθως, η προώθησή τους από το ΤΕΕ προς την Αρχή Σχεδιασμού (ΥΠΕΝ) για τη διατύπωση απόψεων πριν την εκκίνηση των διαδικασιών διαβούλευσης/ανάρτησης», ενώ τονίζει:

«Διατυπώνουμε ισχυρή σύσταση τόσο προς τους αναδόχους μελετητές όσο και προς τις Επιτροπές Επίβλεψης (ΕΠΕΠ) να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία το επόμενο χρονικό διάστημα, με σταδιακή αξιολόγηση κρίσιμων στοιχείων των μελετών, προκειμένου ο έλεγχος πληρότητας και επάρκειας των προτάσεων να ολοκληρωθεί άμεσα μετά την υποβολή του τελικού Σταδίου της εκπόνησης και χωρίς καθυστερήσεις. Η έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση των μελετών, στο στάδιο αυτό, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου μέσω των πόρων του ΤΑΑ και η τήρηση των προθεσμιών θα συμβάλει στην απρόσκοπτη συνέχεια της δράσης. Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία της δράσης και το αντίστοιχο ορόσημο είναι η 30η Απριλίου 2026».

Να σημειωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του συνόλου της πολεοδομικής μεταρρύθμισης είναι της τάξεως των 920 εκατ. και περιλαμβάνει, εκτός από το πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», την Ψηφιακή Τράπεζα Γης (18 εκατ.), τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη (63 εκατ.), την Ψηφιοποίηση του αρχείου των Πολεοδομιών (160 εκατ.) και το νέο σύστημα για την παρακολούθηση της αυθαίρετης δόμησης (124 εκατ.).