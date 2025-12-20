«Χτίζει»-κερδοφορία-και-πελατολόγιο-στην-Κύπρο-η-alpha

Κέρδη της τάξης των 20 εκατ. ευρώ, «προίκα» 100.000 νέων πελατών και ένα δίκτυο 400 ασφαλιστικών πρακτόρων αναμένεται να συνεισφέρει σε Alpha Cyprus και εν γένει στον όμιλο Alpha η (πλειοψηφική) συμμετοχή στη νέα ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα προκύψει από τη συγχώνευση των Altius και Universal Life.

Βάσει της συμφωνίας, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η Alpha θα αγοράσει το 100% των μετοχών Altius Insurance, συμφερόντων Δούκα Παλαιολόγου καθώς και μειοψηφικό πακέτο της Universal Life. Εν συνεχεία, οι δύο ασφαλιστικές θα συγχωνευθούν. Στην νέα εταιρική οντότητα (σ.σ. πιθανότατα θα διατηρηθεί η επωνυμία Universal), η Alpha θα κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό, το οποίο δεν προσδιορίζεται.

Μειοψηφική συμμετοχή θα διατηρήσει ο όμιλος Φώτος Φωτιάδης (Photos Photiades), ο οποίος ελέγχει σήμερα την Universal Life. Alpha Bank και Photiades Group θα συνάψουν μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία, μέσω της συμφωνίας μετόχων, με την πλευρά Φωτιάδη να αναφέρει ότι η διοίκηση της (νέας) ασφαλιστικής θα ασκείται από κοινού.

Η νέα ασφαλιστική εταιρεία θα κατατάσσεται τρίτη σε μερίδιο αγοράς (σ.σ. της τάξης του 15%) στην Κύπρο, σε Ζωή και Γενικούς Κλάδους, ενώ θα διαθέτει σύμβαση bancassurance με την Αlpha Bank Cyprus και δίκτυο 400 ασφαλιστικών πρακτόρων. Το μερίδιο της νέας ασφαλιστικής είναι υψηλότερο αυτού που κατέχει στην τοπική αγορά η Alpha Cyprus (σ.σ. περί το 10%), συνυπολογίζοντας και την ενσωμάτωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Astrobank, ενώ υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση πελατολογίου

Οι συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν, χάρη σε σταυροειδείς πωλήσεις, αποτελούν τη μεγαλύτερη «προίκα» του εγχειρήματος ολικής επαναφοράς του ομίλου Alpha στην Κύπρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha, η συνδυασμένη οντότητα Universal-Altius διαθέτει βάση περίπου 100.000 πελατών, η οποία θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί για πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Επιπρόσθετα, η συγχώνευση Altius-Universal πληροί τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης ολοκληρωμένου ασφαλιστικού μοντέλου (σ.σ. η Universal είναι δυνατή στη Ζωή, η Altius στους Γενικούς Κλάδους) με διευρυμένη παλέτα ασφαλιστικών λύσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τέλος, θα επιδιωχθεί η επάνοδος της Universal Life στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας.

Η Universal διαθέτει μερίδιο της τάξης του 12% στον κλάδο Ζωής με βάση τα στοιχεία πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς (σ.σ. παραγωγή ασφαλίστρων 43,83 εκατ. ευρώ +25,3% y-o-y). Στο ίδιο πεδίο, το μερίδιο αγοράς της Altius ανήλθε σε 4,9% στις 30/6/2025 με μικτά ασφάλιστρα 17,77 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και θα προσφέρει στην Αlpha Bank, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων και ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 2%. Τα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων στην Κύπρο να αυξάνονται άνω του 20%.

Με βάση την παραπάνω καθοδήγηση προκύπτει ότι η πλειοψηφική συμμετοχή της Alpha στην ασφαλιστική θα συνεισφέρει στα ενοποιημένα κέρδη 2026 περίπου 20 εκατ. ευρώ. Και αυτό διότι οι αναλυτές αναμένουν το 2026 (προσαρμοσμένα) κέρδη ομίλου Alpha, που θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ για την Alpha Cyprus (μετά την ενσωμάτωση Astrobank) το guidance αναφέρει κέρδη τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου RoCET θα ξεπεράσει το 20%, ενώ το RoTE 2026 θα βελτιωθεί κατά τουλάχιστον 30μ.β. λόγω της συναλλαγής.

Τέλος, με δεδομένο ότι θα υπάρχουν σημαντικά δικαιώματα μειοψηφίας στη νέα συνδυασμένη οντότητα και η διοίκηση της νέας Universal θα ασκείται από κοινού με το Photiades Group, η επίπτωση στον δείκτη CET1 της Alpha θα περιορισθεί σε χαμηλά επίπεδα (σ.σ. της τάξης των 23μ.β), πλήρως συμβατή, όπως ανέφερε η τράπεζα, με την πολιτική διανομής κεφαλαίων.