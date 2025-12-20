alpha-bank:-Εξελίσσει-τη-«μπουτίκ»-τραπεζική-στην-Κύπρο-μέσω-των-ασφαλειών

Σχεδόν δέκα μήνες πριν, η Alpha Bank ανακοίνωνε την εξαγορά της AstroBank, σε ένα πρώτο αποφασιστικό βήμα διεύρυνσης της παρουσίας της στην Μεγαλόνησο, προμηνύοντας συμπληρωματικές κινήσεις προκειμένου να διαμορφώσει μια νέα «μπουτίκ» τράπεζα.

Μέσω της AstroBank, η Alpha εδραίωσε τη θέση της, ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, αποκτώντας διψήφιο μερίδιο αγοράς – η Alpha Bank Cyprus διέθετε μερίδιο αγοράς 6,1% και η AstroBank 3,98% κατά τη χρήση 2024. Οι δύο τράπεζες – πριν την συνένωση – κινούνταν αρκετά συμπληρωματικά, με την AstroBank να ειδικεύεται στις χορηγήσεις προς μεγάλες και μεσαίες εταιρείες αλλά και στο wealth management, ενώ η Alpha Cyprus σε εργασίες κυρίως λιανικής τραπεζικής.

Στην Alpha Bank Cyprus, καταγράφηκε μεγάλη προσπάθεια «νοικοκυρέματος» από τη μητρική. Στα τέλη του 2024 διέθετε υψηλό CET1 και χαμηλό δείκτη NPE, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σημαντικά πέρσι, υπερκαλύπτοντας την απώλεια εσόδων από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε άλλη εταιρεία του ομίλου Alpha (η μεταβίβαση διενεργήθηκε στη δίκαιη αξία, στα 47,7 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, στο τέλος της περσινής χρονιάς η Αlpha Bank Cyprus είχε καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων (μετά από προβλέψεις) 1,158 δισ. ευρώ και η AstroBank 773 εκατ. ευρώ. Αμφότερες διέθεταν πολύ χαμηλό λόγο δανείων προς καταθέσεις – 35,8% η Alpha Cyprus, 34,9% η AstroBank – και ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες – στο CET1 20,8% η Alpha Cyprus και στο 29,3% η Astrobank. Κατά συνέπεια, υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης από το νέο σχήμα του ομίλου στην Κύπρο.

«Χτίζει» μερίδια και στις ασφάλειες…

Αντίστοιχη στρατηγική για ανάλογο μερίδιο με τον τραπεζικό κλάδο, ακολούθησε ο όμιλος και στις ασφάλειες στην Κύπρο, με την εξαγορά της Altius και την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Universal . Το τίμημα για τις παραπάνω συναλλαγές υπολογίζεται κοντά στα 70 εκατ. ευρώ, εφόσον η επίπτωση στον δείκτη CET1 είναι 23 μονάδες βάσης, με RWAs στα 31,7 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Εν μέσω διενέργειας due diligence, δεν έχει οριστικοποιηθεί αν η παραπάνω διπλή κίνηση υλοποιηθεί μέσω της Alpha Διεθνών Συμμετοχών (για φορολογικούς κυρίως σκοπούς).

Οι δύο εταιρείες διαθέτουν διαφορετικό κέντρο βάρους και προσανατολισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στην τράπεζα να τοποθετηθεί σε όλα τα πεδία των ασφαλείων. Πέραν της μεγαλύτερης γεωγραφικής και κλαδικής διαφοροποίησης σε έσοδα και κερδοφορία, η Alpha αποκτά πρόσβαση σε μια βάση 10.000 πελατών, «κουμπώνοντας» στο δίκτυο 400 περίπου πρακτόρων και τραπεζικών (Alpha Cyprus) και ασφαλιστικών καταστημάτων, το «μπουκέτο» προϊοντων της. Υπάρχουν, ως εκ τούτου, δυνατότητες σταυροειδών πωλήσεων (cross selling) και αύξησης των εσόδων. Σημαντική συμβολή στο σχεδιαστικό πλάνο της Alpha θα έχουν τα unit – linked προϊοντα της Universal (π.χ. Unilife, Investor’s Plan, UniCapital) καθώς φέρνουν μεγαλύτερα fee – based έσοδα από παραδοσιακά ασφαλιστήρια ζωής και θα δώσουν στην τράπεζα πρόσβαση σε ένα επενδυτικό πελατολόγιο με δυνατότητα upselling.

Στον παραπάνω σχεδιασμό θα συμβάλλουν οι συμπληρωματικές κινήσεις της μητρικής, μέσω της Axia Ventures (συγχώνευση με Alpha Finance) δημιουργώντας έναν καθετοποιημένο όμιλο επενδυτικής τραπεζικής, που αναβαθμίζεται διαρκώς πλάι στην UniCredit.

Η Altius παρότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, στους κλάδους ζωής και υγείας, στις γενικές ασφάλειες (non life insurance) και ειδικότερα στις ασφάλειες πυρός και ευθύνης έναντι τρίτων (fire – liability). Στο πεδίο των γενικών (εξαιρουμένων του κλάδου ατυχημάτων και ζωής), τα ασφάλιστρα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 11,6% στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας στα 12,56 εκατ. ευρώ, με μερίδιο αγοράς 4,6% (έναντι 4,4%). Σε ό,τι αφορά τον κλάδο Ζωής (εξαιρουμένων του κλάδου ατυχημάτων και ζωής), το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων ανήλθε στα 17,77 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο μισό του 2025, έναντι 14,96 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το μερίδιο αγοράς της αυξήθηκε στο 4,9% έναντι 4,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

Από την άλλη, η Universal διαθέτει ισχυρό μερίδιο στο κλάδο Ζωής και διευρύνει διαρκώς την παρουσία της. Κατά το πρώτο εξάμηνο κατέγραψε αύξηση 25,3% στα ασφάλιστρα ζωής, στα 43,83 εκατ. ευρώ από 34,99 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή το μερίδιο της αυξήθηκε στο 12% έναντι από 10,8%. Επιπλέον, παρά τη συγκέντρωση που έχει υπάρξει στον κλάδο Ζωής κατά βάση, μετά τις κινήσεις Eurobank, Τρ. Κύπρου και Alpha Bank, στον κλάδο των γενικών ασφαλειών υπάρχει πλήθος εταιρειών με μικρομερίδια, το μέλλον των οποίων καθίστανται αβέβαιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (αποτελέσματα χρήσης 2024) η Altius κατέγραψε αύξηση των καθαρών κερδών της στα 8,428 εκατ. ευρώ, έναντι 6,32 εκατ. ευρώ το 2023, με τη Universal να βλέπει άνοδο 93,4% στην καθαρή κερδοφορία της φτάνοντας τα 7,744 εκατ. ευρώ περσινό έτος.