alpha-bank:-Το-χρονικό-της-«απόβασης»-στην-κυπριακή-ασφαλιστική-αγορά

Στη δημιουργία του τρίτου σε μέγεθος ασφαλιστικού ομίλου στην κυπριακή αφορά προχωρεί η Alpha Bank μέσα από την ταυτόχρονη εξαγορά των τοπικών ασφαλιστικών εταιρειών Altius και Universal Life και την σκοπούμενη συγχώνευσή τους.

Ο γνωστός τραπεζικός όμιλος έχει προχωρήσει φέτος σε σημαντικά επεκτατικά βήματα στο Νησί της Αφροδίτης, καθώς έχει ήδη εξαγοράσει την Astrobank (διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς της σε διψήφιο νούμερο, όταν Κύπρου και Eurobank ελέγχουν από περίπου 40% και την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Εθνική), την Axia Ventures που δραστηριοποιείται στο asset management και τώρα τις ασφαλιστικές εταιρείες Altius και Universal Life.

Με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου η Altius στο φετινό εννεάμηνο κατέχει το 4,1% του κλάδου ζωής και το 4,7% στις γενικές καλύψεις. Από την πλευρά της, το μερίδιο της Universal Life διαμορφώθηκε στο 15,4% του κλάδου ζωής, ενώ στις γενικές καλύψεις λειτουργεί πρακτορειακά.

Άρα, με βάση τα συγκεκριμένα deals της Αlpha Bank που ανακοινώθηκαν χθες και τα μερίδια αγοράς του πρώτου φετινού εννεαμήνου:

Η Τράπεζα Κύπρου ελέγχει το 32,3% του κλάδου ζωής και το 17,9% των γενικών καλύψεων.

ελέγχει το 32,3% του κλάδου ζωής και το 17,9% των γενικών καλύψεων. Η Eurobank κατέχει το 28% του κλάδου ζωής και το 22,2% των γενικών καλύψεων.

κατέχει το 28% του κλάδου ζωής και το 22,2% των γενικών καλύψεων. Η Αlpha Bank ακολουθεί στην τρίτη θέση με μερίδια 19,5% και 4,7%, αντίστοιχα. Να σημειωθεί επίσης ότι η Αlpha Bank Κύπρου κατέχει το 4,6% της εταιρείας γενικών καλύψεων Atlantic (μερίδιο αγοράς 5,1%) και η Τράπεζα Πειραιώς το 9,9% της ίδιας εταιρείας.

Κατά το πρώτο φετινό εννεάμηνο, σημαντική αύξηση σημείωσε η παραγωγή στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου καθώς με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), τόσο ο κλάδος ζωής, όσο και αυτός των γενικών καλύψεων έτρεξαν με +9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Η ασφαλιστική παραγωγή ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Κύπρο είναι υψηλότερη από αυτή της Ελλάδας, αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Αlpha Bank -Δούκας Παλαιολόγος: Σχέσεις δεκαετιών

Η σχέση Αlpha Bank και Δούκα Παλαιολόγου κρατάει δεκαετίες ολόκληρες. Η τράπεζα διέθετε κατά το μακρινό παρελθόν τη θυγατρική Εμπορική Ασφαλιστική (γενικοί κλάδοι) και στη συνέχεια είχε εξαγοράσει από τον Δούκα Παλαιολόγο την Ελληνοβρετανική (κλάδο ζωής) εταιρείες που συγχώνευσε δημιουργώντας την Alpha Ασφαλιστική.

Όταν μετά από χρόνια, η τράπεζα πούλησε την Alpha Ασφαλιστική στην AXA, οι Γάλλοι δεν είχαν ενδιαφερθεί για την παρουσία της Alpha Ασφαλιστικής στην Κύπρο, οπότε ο Δούκας Παλαιολόγος «ξαναχτύπησε»: Μέσα από ένα ευρύτερο μετοχικό σχήμα εξαγόρασε την Alpha Ασφαλιστική Κύπρου, τη μετονόμασε σε Altius και σύναψε σχέση συνεργασίας με την Αlpha Bank Κύπρου στο μέτωπο του bancassurance. Τώρα ήρθε η ώρα να «επιστρέψει» την πάλαι ποτέ Alpha Ασφαλιστική Κύπρου στην Αlpha Bank μέσα από το προαναφερόμενο deal.

H Universal Life -ελεγχόταν μέχρι χθες από την τοπική ισχυρή επιχειρηματική οικογένεια Φωτιάδη– αποτελεί παραδοσιακά μια ισχυρή και κερδοφόρα εταιρεία βασισμένη στα φυσικά δίκτυα πωλήσεών της. Έτσι μέσα από το συγκεκριμένο deal -και πέρα από ένα ευρύτερο πεδίο συνεργασιών μεταξύ της Τράπεζας και της οικογένειας Φωτιάδη- η Αlpha Bank αποκτά παράλληλα παρουσία τόσο στο bancassurance μέσω της Altius, όσο και στο χώρο των φυσικών δικτύων μέσα από τη Universal Life (προφανείς συνέργειες).