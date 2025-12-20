intralot:-Ο-πήχης-για-τα-έσοδα-και-η…-ευκαιρία-στη-Βρετανία

Μη ουσιαστική επιρροή από την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να αυξήσει την φορολογία στα τυχερά παιχνδία προβλέπει η διοίκηση της INTRALOT, όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Ειδικότερα, η διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξει μια επίπτωση στα καθαρά κέρδη, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την εξέλιξη αυτή περισσότερο σαν ευκαιρία, καθώς προβλέπει αύξηση του μεριδίου της στην αγορά και κατά συνέπεια αύξηση εσόδων.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ειπώθηκε ότι η διανομή μερίσματος στους μετόχους προβλέπεται για την οικονομική χρήση του 2026.

Ο αντίκτυπος της αύξησης της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να αυξήσει τον φόρο στα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Η αύξηση αυτή της φορολογίας σύμφωνα με τον Chief Operating Officer (COO) του Ομίλου INTRALOT, Χρυσόστομο Σφάτο, επηρεάζει πάρα πολύ τις εταιρείες του κλάδου, γι’ αυτό και όλοι, μεταξύ αυτών και η INTRALOT, ανακοίνωσαν προγράμματα ανάσχεσης των επιπτώσεων. Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η μεγάλη διαφορά είναι ότι η Bally’s εκεί δουλεύει με ένα περιθώριο πάνω από 40%, ενώ όλος ο κλάδος δουλεύει με περιθώριο 20%. Οπότε από όλους αυτούς έχει το μεγαλύτερο περιθώριο να απορροφήσει προκειμένου να κερδίσει μερίδιο αγοράς».

«Η δική μας λογική είναι ότι μέσα από αυτή την κρίση θα κερδίσουμε μερίδιο αγοράς», εξήγησε ως εκ τούτου ο COO της INTRALOT, ενώ διευκρίνισε πως «θα υπάρξει μια επίπτωση φυσικά στα καθαρά κέρδη, αλλά μέσα από τα προγράμματα μείωσης των επιπτώσεων αφενός και μεγαλώνοντας την αγορά αφετέρου, το βλέπουμε σαν ευκαιρία ανάπτυξης. Οπότε προβλέπουμε ότι η ανάπτυξη των εσόδων θα κινηθεί με μεγαλύτερους ρυθμούς το 2026 απ΄ότι ήταν το 2025».

«Αναμένουμε ότι θα υπάρξει ένα υπερβάλλον ποσό ανάπτυξης που έχει να κάνει την απόκτηση μεριδίου αγοράς επειδή ήδη ένα 10% της αγοράς ανήκει σε εταιρείες που θα κλείσουν», τόνισε ο κ. Σφάτος.

Συγχρόνως, μιλώντας για το εάν η αύξηση της φορολογίας αναμένεται να στρέψει τους παίκτες προς τον παράνομο τζόγο ο COO της INTRALOT εξήγησε ότι «αυτό που παραδοσιακά συμβαίνει όταν αυξάνεται πολύ η φορολογία και οι παράνομοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν καλύτερες αποδόσεις επειδή κλέβουν τον φόρο υπάρχει μια μετατόπιση, αλλά κυρίως των μεγάλων παικτών, αυτών που παίζουν μεγάλα ποσά.

Οι μικροί παίκτες με τα μικρά ποσά που αποτελούν την κύρια δική μας βάση στην Αγγλία δεν επηρεάζονται τόσο. Εκεί είναι πλέον θέμα του εκλεκτή και ρυθμιστή της αγοράς να επιβάλει μέτρα για να πιάσει αυτή την δραστηριότητα».

Τα οικονομικά μεγέθη και οι νέες αγορές που προσβλέπει η Bally’s Intralοt

Από την άλλη, αναφερόμενος στο νέο εταιρικό σχήμα που προκύπτει από την ένωση INTRALOT και Bally’s International Interactive ο κ. Σφάτος υπενθύμισε ότι για το κλείσιμο του έτους δόθηκε πρόβλεψη, με βάση την οποία εάν οι δύο εταιρείες ήταν μαζί από την αρχή της χρονιάς θα είχαν EBITDA 430 εκατ. ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο ο τζίρος για το 2026 αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ.

Ακόμα, σε ερώτηση για το για το εάν θα μπορούσε να υπάρξει επέκταση στο κομμάτι του στοιχήματος όσον αφορά την Ελλάδα ο κ. Σφάτος απάντησε ότι η «Bally’s International Interactive έχει μια ειδίκευση στο online gaming.

Πρόθεση είναι αυτό το πετυχημένο μοντέλο που έχουν στη Μεγάλη Βρετανία να το επεκτείνουμε σε όλες τις χώρες στις οποίες αισθανόμαστε ότι έχουμε την κατανόηση της αγοράς για να προχωρήσουμε σε απόκτηση αδειών.

Μιλάμε για μια καινούργια δραστηριότητα, δηλαδή απόκτηση online άδειας και ανταγωνισμού στην ελεύθερη αγορά. Προφανώς και η Ελλάδα είναι μια αγορά που την καταλαβαίνουμε και γίνονται μελέτες για να δούμε σε ποια παιχνίδια, σε ποιο χρονικό ορίζοντα, με ποιες αποδόσεις κλπ, μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις αγορές».

Τι αποφασίστηκε στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Ομίλου ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις: