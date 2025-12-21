Ανοιχτά-σήμερα-τα-καταστήματα:-Το-εορταστικό-ωράριο-και-ο-στόχος-του-λιανεμπορίου-για-τον-Δεκέμβριο

Η προσδοκία είναι η εφετινή εορταστική περίοδος να κινηθεί καλύτερα από την περυσινή, με βασικό στόχο ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ.

Ανοικτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, δίνοντας το σήμα για την κορύφωση της χριστουγεννιάτικης αγοράς και σε μία περίοδο από την οποία ο εμπορικός κόσμος προσδοκά πολλά.

Παρά τις συσσωρευμένες δυσκολίες της χρονιάς, οι έμποροι ελπίζουν ότι οι γιορτές μπορούν να λειτουργήσουν «διορθωτικά», συμπληρώνοντας τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεμονωμένα καταστήματα που δοκιμάστηκαν έντονα.

Η προσδοκία είναι η εφετινή εορταστική περίοδος να κινηθεί καλύτερα από την περυσινή, με βασικό στόχο ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, καταλυτικό ρόλο στην τόνωση της αγοράς αναμένεται να παίξει το Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο λειτουργεί παραδοσιακά ως «ζεστό χρήμα» για την κατανάλωση. Το συνολικό ποσό, που πέρυσι ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι εφέτος θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης της απασχόλησης και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Ένα ποσό που αναμένεται να καλύψει μέρος των οικογενειακών και κοινωνικών αναγκών των εορτών και να δώσει ώθηση στις τελευταίες ημέρες του έτους, ώστε το ταμείο να κλείσει με ισχνό αλλά θετικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα, προσθέτει το επιμελητήριο, το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό με τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό να εκτιμάται στο 2,6%, καταναλωτές και έμποροι προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ανελαστικές δαπάνες και στις αυξήσεις τιμών. Ωστόσο, ο εφετινός Δεκέμβριος, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και το διαθέσιμο εισόδημα, μπορεί να προσφέρει μια μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα.

Η εορταστική κούρσα ξεκίνησε ουσιαστικά από τα τέλη Νοεμβρίου με τη Black Friday, όμως η πιο κρίσιμη περίοδος για το λιανεμπόριο παραμένει η εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και ειδικά το τελευταίο Σαββατοκύριακο, καθώς θα έχει καταβληθεί και το Δώρο. Εκεί θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό ο τελικός τζίρος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 9 στους 10 καταναλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν αγορές από 100 έως 500 ευρώ, με προτεραιότητα την ένδυση και υπόδηση, τα παιχνίδια και τα είδη τεχνολογίας, αλλά και τα είδη σπιτιού, κυρίως για οικογενειακά δώρα.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη. Από την αρχή του έτους, ο τζίρος του λιανεμπορίου αυξήθηκε κατά περίπου 5%, αύξηση που σε μεγάλο βαθμό είναι πληθωριστική, ενώ ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε χαμηλότερα. Μεγαλύτερες αντοχές εμφανίζουν τα σούπερ μάρκετ και τα υπερκαταστήματα, την ώρα που το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, με την αξία των διαδικτυακών αγορών να ξεπερνά τα 19 δισ. ευρώ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου εκτιμάται ότι από τα 72 δισ. ευρώ πέρυσι θα φτάσει εφέτος τα 75 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς: η ακρίβεια επηρεάζει σχεδόν τους πάντες, με τους μισούς καταναλωτές να αναζητούν φθηνότερα προϊόντα και να θέτουν αυστηρό προϋπολογισμό για τις γιορτινές αγορές, αποφεύγοντας τις υπερβολές και στρεφόμενοι στις προσφορές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει ότι ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί πως, παρά τις δυσκολίες στις εμπορικές ροές και τις μετακινήσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η εορταστική περίοδος μπορεί να «συμπληρώσει» την αναιμική αγοραστική κίνηση του έτους. Όπως τονίζει, ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα μπορούσε να «αποκεντρώσει» την κατανάλωση από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια, στηρίζοντας μικρούς και μεγάλους εμπόρους σε όλη τη χώρα. ‘Αλλωστε, ο Δεκέμβριος παραμένει διαχρονικά ο μήνας που διαμορφώνει την τελική εικόνα της χρονιάς.

Την ίδια αγωνία εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, επισημαίνοντας ότι πίσω από τις φωτισμένες βιτρίνες κρύβεται η καθημερινή μάχη επιβίωσης χιλιάδων επαγγελματιών, που στηρίζουν την απασχόληση και τις τοπικές κοινωνίες. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Θοδωρής Καπράλος, υπογραμμίζει ότι το εμπόριο δεν ζητά «θαύματα», αλλά δικαιοσύνη, σταθερούς κανόνες και ένα κράτος που θα αντιμετωπίζει τον επαγγελματία ως συνεργάτη στην ανάπτυξη και όχι απλώς ως φορολογικό υποκείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές. Με τα καταστήματα ανοικτά και το Δώρο Χριστουγέννων στις τσέπες των καταναλωτών, ο φετινός εορταστικός Δεκέμβριος καλείται να επιβεβαιώσει -έστω και με μέτρο- τον ρόλο του ως του πιο κρίσιμου μήνα για το ελληνικό εμπόριο.

Εορταστικό ωράριο

Αθήνα και Πειραιάς

Καθημερινές: 09:00 – 21:00

Σάββατα: 09:00 – 16:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Θεσσαλονίκη

Καθημερινές: 10:00 – 21:00

Σάββατα: 10:00 – 18:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 10:00 – 18:00

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εντός του νόμιμου πλαισίου (καθημερινές έως 21:00, Κυριακές 11:00-20:00).

Στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

- – ΜΠΕ