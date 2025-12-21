Ασήμι:-Θα-ξεπεράσει-τα-100-δολάρια-η-ουγκιά;

Σε νέα ιστορικά υψηλά πέταξε τιμή του ασημιού, ξεπερνώντας τα 67 δολάρια την ουγκιά.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, το ασήμι έχει αυξήσει μάλιστα την τιμή του κατά 132,5%.

«Η πορεία ρεκόρ συνεχίζεται αμείωτη. Το ασήμι κινείται από το ένα υψηλό στο άλλο, αψηφώντας φαινομενικά τη βαρύτητα. Το πολύτιμο μέταλλο στοχεύει τώρα το όριο των 70 δολαρίων, αλλά δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 δολάρια την ουγκιά», λένε οι ειδικοί στα πολύτιμα μέταλλα .

Το ράλι στο τέλος του έτους για το ασήμι επισκιάζει σχεδόν όλα τα άλλα. Οι DAX, S&P 500, Nasdaq 100 και άλλοι δείκτες μένουν προς το παρόν πίσω.

Οι αναλυτές της UBS Global Wealth Management αναφέρουν ότι οι τιμές του ασημιού έχουν ανακάμψει σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της ισχυρής επενδυτικής ζήτησης.

Αναμένουν μάλιστα ότι το ασήμι θα συνεχίσει στην ίδια πορεία και τη νέα χρονιά, «με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αναμένεται να παραμείνει ισχυρό, λόγω των μειούμενων πραγματικών επιτοκίων στις ΗΠΑ, του ασθενέστερου δολαρίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και των επίμονων ανησυχιών για το παγκόσμιο χρέος».

Από την πλευρά του, ο Κάρστεν Μένκε, διευθυντής στην Julius Baer, ​​αναφέρει ότι η ισχυρή φυσική ζήτηση και οι περιφερειακές ελλείψεις, ειδικά στην Κίνα, είναι οι κύριοι λόγοι για αυτήν την ανατίμηση, η οποία οφείλεται επίσης σε κερδοσκοπικούς φορείς στην ασιατική αγορά.

Η παγκόσμια αγορά ασημιού αντιμετωπίζει μάλιστα έναν νέο κίνδυνο: Τη μείωση των αποθεμάτων ασημιού της Κίνας στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

«Το ασήμι, που συχνά υποβιβάζεται σε δευτερεύοντα ρόλο, έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή, γιατί προσφέρει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, καθώς χρησιμοποιείται στη βιομηχανία- σε ηλιακούς συλλέκτες, ημιαγωγούς, μπαταρίες και άλλα. Είναι ένα μέταλλο που είναι πρακτικά απαραίτητο στην καθημερινή ζωή», εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Από την πλευρά της ζήτησης, η κινεζική κατανάλωση ασημιού για φωτοβολταϊκά συστήματα -μία από τις κύριες χρήσεις του μετάλλου- έχει αυξηθεί. «Το τέταρτο τρίμηνο είναι συνήθως η περίοδος αιχμής για τις ηλιακές εγκαταστάσεις», εξήγησε στο - ο Ζιγιέ Γού, αναλυτής της Jinrui Futures.

Μεγάλο έλλειμμα

«Το έλλειμμα της αγοράς, που φτάνει τα 295 εκατομμύρια ουγκιές -το υψηλότερο επίπεδό του εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια- υποστηρίζει μια υψηλή τιμή ασημιού», αναλύουν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της γερμανικής Commerzbank.

Το «Ινστιτούτο Ασημιού» ( Silver Institute)- ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός αφιερωμένος στη μελέτη και την προώθηση του μετάλλου- τονίζει ότι «έχει συσσωρευτεί μεγάλο βιομηχανικό έλλειμμα προσφοράς ασημιού, γεγονός που ανεβάζει την τιμή του, καθώς η προσφορά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση αυτής της νέας τεχνολογικής εποχής».

Το Ινστιτούτο Ασημιού, σε συνεργασία με το Metals Focus, προειδοποίησε ότι «η αγορά είναι πιθανό να παρουσιάσει έλλειμμα προσφοράς του μετάλλου, για πέμπτο συνεχόμενο έτος.

Τα αποθέματα στις αποθήκες που συνδέονται με το Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης έφτασαν πρόσφατα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2015. Αυτές οι μειώσεις έρχονται μετά την εκτόξευση των κινεζικών εξαγωγών του πολύτιμου μετάλλου σε πάνω από 660 τόνους τον Οκτώβριο, ο υψηλότερος όγκος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Δασμοί στο ασήμι

Οι τιμές του ασημιού αυξήθηκαν ιδιαίτερα από την αρχή του χρόνου επειδή οι traders στοιχημάτισαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές στο μέταλλο, μετά την προσθήκη του ασημιού στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

«Εάν επιβληθούν δασμοί στο ασήμι, αυτό θα μπλοκάρει το μέταλλο που έχει ήδη φτάσει στις ΗΠΑ», λέει ο Ντάνιελ Γκάλι, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Η τύχη του «Ικάρου»;

Κι όμως, όλο και περισσότερες φωνές προειδοποιούν για πιθανή υπερθέρμανση και φοβούνται ένα sell-off. Αρκετοί επενδυτές ανησυχούν πάντως ότι, παρά το ράλι, το ασήμι μπορεί να έχει την ίδια μοίρα με τον μυθικό Ίκαρο.

Ο λόγος χρυσού-αργύρου παρέχει μια αρχική ένδειξη για την τρέχουσα κατάσταση του ασημιού. Ο χρυσός διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 4.339 δολάρια, ενώ το ασήμι βρίσκεται στο ιστορικό υψηλό άνω των 67 δολαρίων. Ο λόγος χρυσού-αργύρου είναι επομένως 64,6. Για λόγους σύγκρισης, ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, ο λόγος ήταν 69. Για να το θέσουμε σε προοπτική, ένας λόγος 60 προς ένα θεωρείται σχετικός μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, υπήρξαν και περίοδοι όπου ο λόγος ήταν κάτω από 40, για παράδειγμα, το 2011.

Τα στοιχήματα πάντως δίνουν και παίρνουν ότι το ασήμι θα μπορούσε να φτάσει σε τριψήφιο νούμερο το 2026.