Επενδυτές…-all-in

Στο κλείσιμο της χρονιάς, η αμερικανική αγορά έχει αρχίσει από τώρα να λειτουργεί με τη λογική της προεξόφλησης ενός νέου ανοδικού κύκλου. Οι δηλώσεις Τραμπ περί οικονομικού «μπουμ που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος» δεν έπεσαν διόλου σε κενό αέρος. Αντιθέτως, συνάντησαν ένα επενδυτικό σώμα ήδη έτοιμο να στοιχηματίσει επιθετικά πάνω στο σενάριο επιτάχυνσης της ανάπτυξης, φορολογικών ελαφρύνσεων και επαναπατρισμού κεφαλαίων.

Η κατανομή χαρτοφυλακίων μιλάει από μόνη της. Οι ιδιώτες επενδυτές διατηρούν σχεδόν 70% έκθεση σε μετοχές – επίπεδο που ιστορικά εμφανίζεται μόνο όταν η εμπιστοσύνη στο μακροοικονομικό περιβάλλον θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της μετατόπισης: το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό κινούνταν γύρω στο 55%, ενώ στο αποκορύφωμα της κρίσης του 2008 είχε καταρρεύσει κοντά στο 40%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η συμπεριφορά των επαγγελματιών διαχειριστών. Η μέση έκθεσή τους σε μετοχές προσεγγίζει πλέον το 100%, έχοντας καλύψει με εντυπωσιακή ταχύτητα το χαμένο έδαφος από τα χαμηλά της άνοιξης. Πρόκειται για συγχρονισμένη αποδοχή του ρίσκου ως αναγκαίου κόστους συμμετοχής στον επόμενο κύκλο.

Οι ροές κεφαλαίων λειτουργούν ως ο πιο αξιόπιστος ανιχνευτής προθέσεων. Παρά τις επιλεκτικές ρευστοποιήσεις σε μεμονωμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η συνολική εικόνα παραμένει ξεκάθαρη: το χρήμα μπαίνει στην αγορά, όχι για trading, αλλά για τοποθέτηση.

Τα στοιχεία από την αγορά ETFs είναι αποκαλυπτικά.

Το Vanguard S&P 500 ETF (VOO) κατέγραψε +40,5 δισ. δολάρια εισροές σε μία εβδομάδα, τη μεγαλύτερη φετινή επίδοση.

Σε επίπεδο έτους, οι καθαρές εισροές στο VOO ανέρχονται πλέον στα +163,7 δισ. δολάρια, ιστορικό ρεκόρ για μεμονωμένο ETF.

Συνολικά, τα αμερικανικά ETFs απορρόφησαν +49,7 δισ. δολάρια την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τις εισροές του 2025 στα +1,33 τρισ. δολάρια, νέο ετήσιο υψηλό.

Τα equity ETFs ΗΠΑ συγκέντρωσαν +30,6 δισ., ενώ τα διεθνή equity funds προσέλκυσαν +9,8 δισ.

Την ίδια στιγμή, τα leveraged και inverse ETFs κατέγραψαν εκροές (-965 εκατ. και -427 εκατ. αντίστοιχα), στοιχείο που δείχνει υποχώρηση της ανάγκης για βραχυχρόνια αντιστάθμιση.

Το κεφάλαιο δεν ψάχνει πια ασφάλεια· ψάχνει συμμετοχή.

Ίσως το πιο υποτιμημένο στοιχείο της εικόνας είναι η κατάρρευση των ταμειακών διαθεσίμων. Τα μετρητά των παγκόσμιων διαχειριστών έχουν υποχωρήσει στο 3,3% του ενεργητικού, επίπεδο που ιστορικά συνδέεται με περιόδους έντονης πεποίθησης ότι η ανάπτυξη θα απορροφήσει τους κραδασμούς.

Προσέξτε δεν πρόκειται για αφέλεια αλλά για τη παραδοχή ότι το κόστος του να μείνεις εκτός αγοράς θεωρείται πλέον μεγαλύτερο από το κόστος της μεταβλητότητας.

Στο εβδομαδιαίο γράφημα, ο S&P 500 διατηρεί ακέραια τη μεσοπρόθεσμη ανοδική δομή. Η κύρια ανοδική γραμμή τάσης παραμένει ενεργή, με την αγορά να «πατά» επανειλημμένα πάνω στη ζώνη στήριξης 6.500 με 6.450 μονάδων, η οποία λειτουργεί ως στρατηγική βάση των αγοραστών. Ο κινητός μέσος των 200 εβδομάδων κινείται χαμηλότερα, κοντά στις 6.170 μονάδες, προσφέροντας ένα βαθύτερο αλλά σαφές θεσμικό δίχτυ ασφαλείας.

Η ζώνη των 7.000 μονάδων ξεχωρίζει ως καθαρή περιοχή αντίστασης, όχι λόγω τεχνικής αδυναμίας, αλλά λόγω ψυχολογικού φορτίου. Η συμπίεση κάτω από αυτό το επίπεδο δεν δείχνει διανομή, αλλά χώνεμα κερδών. Όσο τα εβδομαδιαία κλεισίματα διατηρούνται πάνω από τις 6.600–6.650 μονάδες, το σενάριο συνέχισης παραμένει το βασικό.

Στο βραχυπρόθεσμο πεδίο, το 8ωρο γράφημα αποτυπώνει με ακρίβεια την αποτυχία των Bears να επιβάλουν πτωτικό κύκλο. Παρά τις επαναλαμβανόμενες πιέσεις, ο δείκτης δεν καταφέρνει να αποσπαστεί πτωτικά από τη βασική ζώνη αγοραστών 6.830–6.750 μονάδων. Κάθε καθοδική απόπειρα απορροφάται μεθοδικά, ενισχύοντας τη σταδιακή έλξη προς τις 7.000 μονάδες.

Η πρόσφατη ανοδική διάσπαση της καθοδικής γραμμής τάσης και η σταθεροποίηση πάνω από τις 6.790 μονάδες μετατρέπουν την περιοχή σε βραχυχρόνιο αμυντικό όριο. Κάτω από τις 6.700 μονάδες θα άνοιγε συζήτηση για βαθύτερη διόρθωση, όμως μέχρι στιγμής αυτό το σενάριο παραμένει μειοψηφικό.

Στο εβδομαδιαίο heatmap του S&P 500 η εικόνα ήταν έντονα ανομοιογενής, με ξεκάθαρους πρωταγωνιστές αλλά και μετοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο ισχυρών πιέσεων.

Στην πλευρά των κερδισμένων ξεχώρισε η Tesla (TSLA) με άνοδο +7,39%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει από τους βασικούς φορείς momentum της αγοράς, ενώ ακολούθησε η Eli Lilly (LLY) με +6,21%. Η GE Aerospace (GE) βρέθηκε επίσης ψηλά με +5,60%, η Palantir (PLTR) κατέγραψε άνοδο +4,07% και η Meta Platforms (META) έκλεισε την πεντάδα με +1,38%.

Στον αντίποδα, την πιο αρνητική εικόνα παρουσίασε η Broadcom (AVGO) με εβδομαδιακή πτώση -10,42%, ενώ ακολούθησαν η Caterpillar (CAT) με -7,95%, η Lululemon (LULU) με -8,98%, η Lam Research (LRCX) με -4,06% και η Costco (COST) με -3,13%.

Η απόκλιση ανάμεσα στις μετοχές που απαρτίζουν τον S&P 500 υπογραμμίζει τη νευρικότητα των επιμέρους trades, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνει τη συνολική ανοδική δομή και τη στρατηγική κατεύθυνση του δείκτη.

Με τα μετρητά των “διαχειριστών” σε ιστορικά χαμηλά, τις ροές να επιταχύνονται και τον S&P 500 να αρνείται πεισματικά την καθοδική διαφυγή, το τέλος της χρονιάς μοιάζει λιγότερο με φινάλε και περισσότερο με εναρκτήριο λάκτισμα για τον επόμενο κύκλο.

Το στοίχημα εδώ δεν είναι αν θα υπάρξουν διορθώσεις – αυτές είναι δεδομένες. Το στοίχημα είναι αν θα υπάρξει αρκετό θάρρος να αγνοηθούν.

December 21, 2025